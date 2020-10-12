Silivri Plajları 2020 - Silivri'da Denize Girilecek En İyi Ücretli Ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

Silivri denizi, berrak ve az dalgalı olması yanında sığ bir deniz olduğu için çocuklu ailelerin en fazla tercih ettiği bölge. Yüzmeyi iyi bilmeyenler veya yüzmeyi yeni öğrenenler içinde en uygun plajlar Silivri'de bulunuyor. Oldukça güvenilir olan Silivri plajları denizin ve güneşin tadını sevdikleri ile birlikte doyasıya çıkarmak isteyenleri en iyi şekilde ağırlıyor. Plajlar tesisleri, çevresindeki alışveriş ve piknik alanları ile de çok fazla beğeniliyor.

Silivri'de Denize Girilecek En İyi Ücretli ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

Gümüşyaka Plajı

İstanbul ili ve Silivri ilçe sınırları içerisinde yer alan Gümüşyaka Plajı, halka açık bir plaj alanıdır. Gümüşyaka Plajı'nın giriş ücreti, yetişkinler ve çocuklar için 2020 yılı için tamamen ücretsizdir. Gümüşyaka Plajı'nın dış zemini kum olmakla birlikte denizin iç zemini taş ile çakıldan meydana gelmektedir. Bu nedenle plajı tercih edenler, çoğunlukla deniz ayakkabısı ile bu eşsiz denizde yüzmeyi tercih etmektedir. Gümüşyaka Plajı'na gitmeyi düşünenler, özel araç sahibi değillerse toplu taşıma araçları ile de plaja kolaylıkla ulaşım sağlayabilirler.

Semizkum Plajı

Semizkum Plajı, Silivri bölgesinde göze çarpan en güzel plajlar arasında. Silivri halkının, denizi, plajı ve uzun kumsalı ile en çok tercih ettiği plajlardan biri olan Semizkum Plajı, su sporlarını sevenler içinde oldukça uygun bir alan sunuyor. Ücretsiz bir şekilde hizmet veren plaj, özellikle yaz aylarında ve bayram tatillerinden bir hayli kalabalık ve eğlenceli. Semizkum Plajı'nın ilçe merkezine uzaklığı ise yaklaşık olarak 7 kilometre. Semizkum Plajı'na toplu taşıma ile ulaşmak isteyenlerin tek yapmaları gereken 300G Tüyap- Gümüşyaka otobüsüne binmek ve Altınorak Camii durağında inmek.

Semizkum Plajı, mükemmel plajlar kategorisinde gösteriliyor. Yüzmeyi yeni öğrenenler ve çocuklar için oldukça elverişli sığ bir denizi vardır. Deniz, ilerledikçe giderek derinleştiği için güvenli bir plajdır. Plajın, ziyaretçilerine sağladığı hizmet imkanları geniş olup bu imkanlar arasında cankurtaran, piknik alanı ve şezlong yer almaktadır. Plaj çevresinde, plaja gelenlerin ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecekleri market hizmetleri de mevcuttur. Su sıcaklığı, sezon ortalamaları dikkate alındığında 23°C'dir. Su zemini ve dış zemini ise kum ile örtülüdür.

Denizlerden 15 gün aralıklar ile temin edilen numuneler ile plajların temizlik seviyelerine göre belirlenen mükemmellik statüsü alan İstanbul'daki 10 tane plajın, beş tanesi yani yarısı Silivri ilçesinde bulunmaktadır. Silivri ilçesinde yer alan ve mükemmellik statüsü kazanan bu beş plaj şöyle sıralanıyor:

- Uyumkent Sitesi Plajı

- Semizkum Basınkent 4 Sitesi Plajı

- Semizkum Çadır ve Kamp Yeri

- Parkköy Sitesi Plajı

- Başkent Sitesi Plajı

Papatya Plajı

Gümüşyaka merkezde bulunan denizi ve kumsalı ile hem eşsiz bir kumsal yürüyüşü yapmak hem de masmavi sularda keyifle yüzmek isteyenler için gözde plajlardan biridir. Plajı ve denizi ile Silivri'nin en güzel alanlarından biri olarak plajın müdavimleri tarafından ifade ediliyor. Plaja gidenlerin plaj hakkındaki düşünceleri ve yorumları da oldukça olumludur. En temiz plajlar arasında öne çıkan Papatya Plajı, İstanbul ve çevresinden gelen günübirlikçilerin yazın akınına uğramaktadır. Kumsalında çocukların oyunlar oynadığı, şezlonglarında tatilcilerin güneşlendiği plaj her dönem popüler.