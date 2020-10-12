Şile Plajları 2020 - Şile'de Denize Girilecek En İyi Ücretli Ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

Şile plajları yaklaşık olarak 10 kilometrelik bir kumsala ev sahipliği yapan çok güzel ve de mavi bayraklı plajları olan bir plajdır. Şile plajları özellik ile hafta sonları İstanbul ve de çevre yerlerden gelen tatilcileri akınına uğramaktadır. Özellikle sıcak yaz mevsimlerinde Şile plajları dolup taşmakta ve de yer bulmak zorlaşmaktadır.

Şile'de Denize Girilecek En İyi Ücretsiz Plajlar

Şile’nin denizinde genel olarak taş yoktur. Sadece kumdan deniz olup dalgalara karşı ve de kıyı çeken akıntılarına rağmen dikkatli olunmalıdır. Şile’nin merkezinde kumsallı olan iki adet plaj alanı bulunmaktadır. Bunlarda birinci Şile Halk Plajı olmakta ve Şile’nin giriş tarafındaki denize doğru bakan sol tarafta yer almaktadır.

Şile Halk Plajı (Ayazma Plajı)

İstanbul’da özellikle her zaman yaz aylarında günübirlik deniz keyfinin en iyi ve popüler adreslerinden biri Şile Halk Plajı olmaktadır. Şile’nin giriş tarafında yer almaktadır. Şile’nin hemen hemen en kalabalık ve de kıyı genişliğinin en çok olduğu plajdır. Şile Halk Plajı, günümüzde aynı zamanda doğal bir sit alanı olarak korunmakta olan mavi bayraklı plaj olmaktadır ve Ayazma Plajı olarak da bilinmektedir. 1175 metre uzunluğunda ve de 50 metre genişliğinde oldukça geniş ve de kum plaj olan bu Şile Halk Plajına girişler ücretsiz olmaktadır.

Şile Ağlayankaya Plajı

Şile Ağlayankaya plajı temiz denizi olan ve sakinliği ile de Şile’nin güzel plajlarından biri olmaktadır. Aynı zamanda her daim mavi bayraklı plaj olup Şile’nin merkezinden doğu tarafına doğru Ağlayankaya caddesinin üzerinden ulaşım sağlanmaktadır. Ağlayankaya plajı, günümüzde Şile Fenerinin yaklaşık olarak 500 metre ile 600 metre arka kısmında bulunan ve de kayalar arasından çıkan su kaynağının denizle birleşmesi ile oluşmuş olan koyda bulunmaktadır. Görüntüsü ve de akış şekliyle ağlayan insana benzediği için bu ismi almıştır. Bu plaj halk plajı olup ücretsizdir.

Şile Uzunkum Plajı

Mavi bayraklı olan Şile Uzunkum plajı, diğer plajlarına göre daha da sakin plaj konumundadır. Yaklaşık olarak 1 km. uzunluğundaki bu Uzunkum Plajına da Şile’nin merkezinden doğu tarafa doğru Ağlayankaya caddesinden ulaşım sağlanmaktadır. Bu plaja giriş ücretsizdir.

Şile'de Denize Girilecek En İyi Ücretli Plajlar

Günümüzde Şile’de pek çok sayıda güzel plajlar vardır. Bu plajlar özellikle hafta sonu çok fazla kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Bunlar aşağıda sıralanmıştır.

Şile Life Beach Club

Şile Life Beach Club, Şile’nin en güzel koyu Ağlayankaya plajında bulunmakta olup eşsiz bir kumsalı, ziyaretçilere de özel locaları, plaj ve de deniz keyfi ile eşsiz lezzetleri sayesinde çevreden gelen kişilere güzel hafta sonu keyfi yaşatmaktadır.

2020 Yılı İçin Giriş Ücreti: Yaklaşık olarak fiyatlar hafta içi 50 TL civarında olup hafta sonu ise yaklaşık olarak 70 TL civarında olmaktadır.

Şile Aqua Beach Club

Şile Aqua Beach Club, Uzunkum plajında yer almakta olup yaklaşık olarak 1 km civarını aşan eşsiz bir kumsalı, deniz ve de plaj keyfinin yanı sıra eğlencesi, yemekleri ve de farklı aktiviteleri ile çevre illerden gelen tatilci kişiler içinde rahatlığı hissettirmektedir.

2020 Yılı için Giriş Ücreti: Yaklaşık olarak fiyatlar hafta içi 50 TL civarında olup, hafta sonu ise yaklaşık olarak 70 TL civarında olmaktadır.