Şık ve rengârenk sahiller
Tatil planları yapıldı, valizler ortaya çıktı ve sıra alışveriş yapmaya mı geldi? “Plajda da şıklığımdan ödün vermem” diyenlerdenseniz ve trendleri önemsiyorsanız biraz daha seçici olmanız gerekiyor. Hazırladığımız listede popüler mayo bikiniler de var, güneş gözlükleri de, havalı terlikler de, olmazsa olmaz hasır çantalar da...
ASİMETRİK MODA
Mayo ve bikini arasında kararsızsanız mayokiniler sizin için ideal olabilir. Ayrıca bu yıl elbiselerin tasarımında da asimetrik dekolteler oldukça popüler. Suwen, 130 lira
ZAMANSIZ TASARIM
Enerjik renkleri ve tasarımıyla zamansız olan bu model, hafif yapısıyla da cezbedici. Üniseks olarak tasarlanması da cabası... İzipizi, 495 lira
TARZ VE KULLANIŞLI
Birkaç sezondur popülerliğini koruyan balıkçı şapkaları plaj stillerine de çok yakışıyor. Klasik bir model yerine tarzınızı üst seviyeye taşıyacak bu ve benzeri modelleri tercih edebilirsiniz. Twist, 137 lira
ŞEHİRDE DE KULLANIN
İçine plajda ihtiyaç duyabileceğiniz tüm eşyaları atıp çıkabileceğiniz bu çanta, her renkte mayo ve bikiniye uyum sağlar. Bu nedenle yalnızca plaj değil, gündelik kullanıma da uygun. Mien İstanbul, 495 lira
CANLI RENKLER
Mayo ve bikinilerde bu yaz kemer detaylar ön planda. Seçtiğimiz bu bikini özellikle plaj stillerinde canlı renklerden vazgeçemeyenler için.
Ayje, 445 lira
KİMONO RAHATLIĞI
Mayonuzun üzerine giyip çıkmak için hem şık hem de rahat bir kimono. Tek parçada şıklığı yakalamak isteyenlerdenseniz mutlaka göz atın. Vakkorama, 299 lira
ENERJİK STİL
Mavi’nin Deniz Marşan’la birlikte tasarladığı koleksiyondan seçtiğimiz bu şort, canlı ve enerjik bir plaj stilini tercih edenler için. Mavi, 160 lira.
KETEN GÖMLEKLE TARZINI CANLANDIR
Mayoların üstüne keten gömlekler çok yakışıyor. Klasik ve nötr bir renk yerine, gömlek seçiminizi canlı tonlardan yana yaparak yazın enerjisine uyum sağlayabilirsiniz. Tommy Hilfiger, 584.10 lira
POPÜLER RENK LAVANTA
Markanın plaj için tasarlanan terlik modelleri, hem zamansız hem de çok rahat olduğu için her daim çok seviliyor. Yılın popüler rengiyse lavanta. Birkenstock, 359 lira
GÜZELLİĞİ DETAYLARINDA
Pareo etekler, plajda bikini üstleriyle çok yakışıyor. Penti’den seçtiğimiz bu modelin hem rengini hem de belindeki toka detayını çok sevdik. Penti, 95.96 lira