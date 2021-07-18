Şık ve rengârenk sahiller

ASİMETRİK MODA

Mayo ve bikini arasında kararsızsanız mayokiniler sizin için ideal olabilir. Ayrıca bu yıl elbiselerin tasarımında da asimetrik dekolteler oldukça popüler. Suwen, 130 lira



ZAMANSIZ TASARIM



Enerjik renkleri ve tasarımıyla zamansız olan bu model, hafif yapısıyla da cezbedici. Üniseks olarak tasarlanması da cabası... İzipizi, 495 lira



TARZ VE KULLANIŞLI



Birkaç sezondur popülerliğini koruyan balıkçı şapkaları plaj stillerine de çok yakışıyor. Klasik bir model yerine tarzınızı üst seviyeye taşıyacak bu ve benzeri modelleri tercih edebilirsiniz. Twist, 137 lira



ŞEHİRDE DE KULLANIN



İçine plajda ihtiyaç duyabileceğiniz tüm eşyaları atıp çıkabileceğiniz bu çanta, her renkte mayo ve bikiniye uyum sağlar. Bu nedenle yalnızca plaj değil, gündelik kullanıma da uygun. Mien İstanbul, 495 lira



CANLI RENKLER



Mayo ve bikinilerde bu yaz kemer detaylar ön planda. Seçtiğimiz bu bikini özellikle plaj stillerinde canlı renklerden vazgeçemeyenler için.

Ayje, 445 lira



KİMONO RAHATLIĞI



Mayonuzun üzerine giyip çıkmak için hem şık hem de rahat bir kimono. Tek parçada şıklığı yakalamak isteyenlerdenseniz mutlaka göz atın. Vakkorama, 299 lira



ENERJİK STİL



Mavi’nin Deniz Marşan’la birlikte tasarladığı koleksiyondan seçtiğimiz bu şort, canlı ve enerjik bir plaj stilini tercih edenler için. Mavi, 160 lira.



KETEN GÖMLEKLE TARZINI CANLANDIR



Mayoların üstüne keten gömlekler çok yakışıyor. Klasik ve nötr bir renk yerine, gömlek seçiminizi canlı tonlardan yana yaparak yazın enerjisine uyum sağlayabilirsiniz. Tommy Hilfiger, 584.10 lira



POPÜLER RENK LAVANTA



Markanın plaj için tasarlanan terlik modelleri, hem zamansız hem de çok rahat olduğu için her daim çok seviliyor. Yılın popüler rengiyse lavanta. Birkenstock, 359 lira



GÜZELLİĞİ DETAYLARINDA



Pareo etekler, plajda bikini üstleriyle çok yakışıyor. Penti’den seçtiğimiz bu modelin hem rengini hem de belindeki toka detayını çok sevdik. Penti, 95.96 lira





