Siirt'in İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Siirt'de Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Siirt ili, güneyde büyük Mezopotamya, batıda Anadolu kültürlerinin bulunduğu yaklaşık olarak 12 bin yıllık geçmişi ile medeniyetlerin arasında köprü halindedir.

Siirt İlçeleri

Siirt ili, Eruh, Baykan, Pervari, Kurtalan, Tillo, Şirvan ve Siirt Merkez olmak üzere toplamda yedi ilçeden oluşmaktadır. Türklerin Anadolu içerisindeki ilk yerleşim bölgelerinden bir tanesi olan Siirt, doğal güzelliklere ve oldukça köklü bir tarihe sahiptir.

Siirt Hangi Bölgede?

Ülkemizin yedi bölgesinden bir tanesi olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi içerisinde bulunan Siirt ili, Güneyde Mardin ve Şırnak, Doğuda Van, Batıda ise Batman iline komşudur. Siirt ili engebeli bir araziye sahiptir. Bu arazi içerisinde Bekovi Dağı, Çerran Dağı ve Herakol Dağlarını bulundurmaktadır. Bu dağlar şekil olarak yaya benzer ve Hakkari Dağları ile birleşir.

Siirt Gezilecek Yerler

Billoris (Sağlarca) Kaplıcası: Sağlarca Kaplıcası Siirt iline yaklaşık 17 km uzaklıktadır. Siirt ile Eruh ilçesi arasında bulunan yol üzerinde, Botan Çayının kıyısında konumlanan bir mağara içerisinde bulunmaktadır. Bu mağaranın düzenlenmesi ve genişletilmesi ile kaplıcadan yararlanılmaya başlanmıştır. Sağlık turizmi açısından oldukça önemli bir kaplıcadır.

Sağlarca Kaplıcasının suyunun birçok hastalığa iyi geldiği bilinmektedir. Bu rahatsızlıklar;

- Sinirsel rahatsızlıklar

- Romatizma

- Kadın hastalıkları

- Deri hastalıkları

- Solunum yolları hastalıkları

- Kas ve sinir yorgunluğu

- Kireçlenme ve eklem hastalıkları

- Ameliyat sonrası hastalıkları gibi.

Siirt Tarihi Yerler

Veysel Karani Türbesi: Bitlis-Diyarbakır yolu üzerinde bulunur. Siirt iline yaklaşık 40 km uzaklıktadır. Yöreye özgü "cas" olarak adlandırılan özel harç kullanılarak 1901 senesinde yapılmış, kubbe ile örtülmüştür. Bu türbe 1967 senesinde yıktırılmıştır. Türbe yıkıldıktan sonra yerine yeni bir türbe yapılmıştır. Her sene 16 ile 17 Mayıs günlerinde Veysel Karani anma günü adı ile kutlanmaktadır.

Ulu Camii: Siirt ilinin merkezinde yer alan Ulu Camii, Selçuklu Hükümdarı Mugiziddün Mahmut'un emri ile 1129 senesinde yaptırılmıştır. Daha çok Ulu Camii yerine "Çinili Minare" olarak bilinmektedir. Bunun sebebi cami yapımında kullanılan tuğla ve çini işçiliği minaresi olmasıdır.

1260 senesinde Cizre hakimi El Mücahit İshak camiyi onarımdan geçirmiştir. Ayrıca birçok ilaveler yaptırmıştır. Eskiden camide bulunan minber, 1933 senesinde Ankara ilinde bulunan Etnografya Müzesi'nde muhafaza edilmektedir.

Botan Mağaraları: Siirt ilinin en çok bilinen mağaralarıdır. Dicle Nehri'nin bir kolu olan Botan Çayı'nın olduğu Botan Vadisi içinde birçok mağara, arkeolojik höyük, kilise kalıntısı günümüze kadar ulaşmıştır. Botan Mağaraları kalker oluşumlu bir jeolojik yapıya sahiptir. Botan Mağaralarının geçmişte ev şeklinde kullanıldığı söylenmektedir.

Saat Kulesi: Hükümet caddesinin üzerinde bulunmaktadır. İnşası 1975 senesinde tamamlanmıştır. Kule kare planlı olup kesme taşlardan yapılmıştır. Silmeler ile birbirinden ayrılmış olan 4 bölümden oluşan yüzey üzerinde saat yer almaktadır. Kulenin tepesi ise yukarıya doğru daralan bir kubbe ile örtülmüştür.

Derzin Kalesi: Bizans dönemine ait olan bu yapı, sarp bir tepe üzerinde inşa edilmiş olan kalede mevcut gözetleme kuleleri bu güne kadar varlıklarını sürdürebilmişlerdir.

Cumhuriyet Camii: İnşa tarihi net olarak bilinmemektedir. Fakat 1926 senesinde onarılmıştır. İlk zamanlarda adı Hıdur Ahdar olan bu cami, daha sonralarında adı değiştirilerek Cumhuriyet Camii olmuştur. Bu caminin planı kare şeklindedir. Bir tane kubbesi vardır.

Kormas Kalesi, İrun Kalesi, Cas Evleri, İbrahim Hakkı Türbesi, Finik Kalesi, Cizre Kalesi de diğer tarihi değerleridir.