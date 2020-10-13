Sığacık Plajları 2020 - Sığacık'da Denize Girilecek En İyi Ücretli Ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

Ege Bölgesinin en kalabalık ili olan İzmir tatil bölgelerinden en çok tercih edilen yerlerden birisidir. İzmir'e bağlı olan Sığacık'ta tatil yapmak için pek çok güzel plaj bulunmaktadır. Bu nedenle tatilcilerin birçoğu da her sene burayı tercih etmektedir.

Akkum Plajı

Akkum Plajı Sığacık bölgesine en yakın ve en popüler plajlardan birisidir. Bu plaj büyük bir koyda yer almaktadır. Belediyeye ait tesisleri de bulunmaktadır. Sığacık'ta en çok tercih edilen Akkum Plajı Sığacık merkeze oldukça yakın bir konumdadır. Bu nedenle ulaşımı da oldukça kolaydır. Fakat hafta sonralı oldukça kalabalık olmaktadır.

Akkum Plajının bir diğer güzelliği ise gün batımıdır. Gün batımını izlemek isteyen herkesin bu plaja gidilmesi önerilir. Ayrıca Akkum Plajında körfez rüzgarlarından dolayı Windsurf ve scuba diving gibi su aktiviteleri de yapılmaktadır.

Akarca Plajı

Mavi bayraklı olan Akarca Plajı halk plajıdır. Bu plaj halk plajı olmasından dolayı ücretsizdir. Bunlar dışında şemsiye ve şezlong kiralanabilecek tesislerde yer almaktadır. Akarca Plajına Seferihisar ve Sıgacık'dan yaklaşık 10 dakikada ulaşım sağlamak mümkündür.

Akarca Plajı oldukça uzun bir plajdır. Bu nedenle yer yer özellikleri de değişmektedir. Plaj içerisinde kumun olduğu bölgede kafe ve küçük tesisler yer almaktadır. Özellikle sakinlik arayan kişiler için önerilen bir plaj olmaktadır.

Emeksiz Plajı

Emeksiz Plajı 2019 yılına kadar kapalı konumda iken yaz sezonu ile beraber açılmıştır. Emeksiz plajından ücretsiz bir şekilde yararlanmak mümkündür. Emeksiz Plajında turkuaz renginde su ve kum bir arada olmaktadır. Bu nedenle tatilciler için oldukça cezbedici bir plaj konumundadır. Etrafında tesis veya kafe bulunmamaktadır. Fakat çadır kurmak isteyen kişiler için oldukça ideal bir yerdir.

Altınköy Plajı

Altınköy Plajı Sığacık'a oldukça yakındır. Fakat ulaşım Urla üzerinden sağlanmaktadır. Denizin keyfini çıkarabileceğiniz ve en çok tercih edilen plajlardan birisidir. Bir halk plajı olan Altınköy Plajı tamamen ücretsizdir. Arabaların ücretsiz park edildiği gibi kendi şemsiyeleriniz ile ücret ödemeden plaja girebilme imkanına sahipsiniz.

Plaj içerisinde bir adet tesis bulunur. Kişilerin isteklerine göre tesisin imkanlarından faydalanmak mümkündür. Tesisin hizmetleri arasında duş, şezlong, şemsiye ve havuz gibi hizmetleri bulunmaktadır. Ayrıca plaj içerisinde belediye tarafından yapılmış soyunma kabinleri de bulunmaktadır.

Girlen Plajı

Sığacık içerisinde bulunan plajlardan birisi de Girlen plajıdır. Bu plaj diğerlerine göre biraz daha farklıdır. Girlen plajı içerisinde hiçbir işletme ve tesis bulunmamaktadır. Diğer plajlardan farkı ise plajının taşlık olmasıdır.

Girlen plajına giden herkesin doğa ile baş başa kalacağını söyleyebiliriz. Özellikle kalabalık yerlerden uzak durmak isteyen ve kafa dinlemek isteyen kişilerin tercih edebileceği bir plajdır. Girlen Plajında doğa ile baş başa tatilin keyfini çıkarmak mümkündür. Ayrıca kamp kurmayı seven kişiler için çok ideal bir yer olduğunu söyleyebiliriz.

Siteler Bölgesi

Ege Bölgesinin her yaz en çok tercih edilen yerlerinden olan Siteler Bölgesi denize girilebilecek diğer bir yerdir. Siteler olarak geçen bu bölgede Güneşköy Sitesi ile Bankacılar Sitesi bulunmaktadır. Siteler bölgesinde de denizin keyfini doyasıya çıkarmanız mümkündür. Bu bölgeye daha çok su altına merakı olanlar gelmektedir. Eğer sizlerde su altına merakınız var ise buraya mutlaka gitmenizi öneririz.