Şifaiye Medresesi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Şifaiye Medresesi Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Şifaiye Medresesi ülkemiz de bulunan tarihi eskiye dayanan ve kültürel açıdan önem taşıyan medreselerden birisidir. Ülkemiz de Şifaiye Medresesi gibi birçok eskiden kalma tarihi önemi büyük medrese bulunmaktadır.



Şifaiye Medresesi Tarihi ve Hakkında Bilgi



Şifaiye Medresesi dönem olarak Selçuklu döneminde yapılmış ve o dönemde kullanılmaya başlanmış olan bir medresedir. Bu medrese Selçuklu dönemi zamanında hasta olan insanların tedavi gördüğü bir medrese olarak görev yapar. İsminde ki şifa kısmının da olma hikayesi buradan gelmektedir. İnsanlar bu medreseden şifa bulmaktadır. Bu nedenle de isminin başında şifa kelimesi yer alır. Aynı zamanda bu medrese de tıp eğitimi verilmiş, tıp alanında hastalara şifa olacak hekimler yetiştirilmiştir. Anadolu içerisinde yer alan ve o döneme kadar yapılmış olan en büyük şifahane yerlerinden de birisi olmaktadır. 1217 yılında yaptırılmıştır. Yaptıran hükümdar ise I.İzzeddin Keykavus ismini almaktadır. Selçuklu döneminin önemli hükümdarlarından birisi olmaktadır.



Şifaiye Medresesi Nerede?



Ülkemiz tarihi ve kültürel açıdan çok zengin olan bir ülkedir. Ülkemizde geçmişten gelen ve bu zamana kadar varlığını korumuş birçok tarihi yapı, yer vardır. Bunların aynı zamanda da bir kısmı maalesef ki bu zamana kadar gelememiş, varlığını sürdürememiştir. Ancak bunların içerisinde Şifaiye Medresesi bu zamana kadar varlığını korumuştur. Şifaiye Medresesi ülkemizde yer alan medreselerden birisidir.



Ülkemizin 81 ilinden biri olan Sivas ilinde yer almaktadır. Sivas ilinin tam olarak kent meydanında bulunur. Bu nedenle ulaşım açısından en merkezi yerdedir. Sivas'a bu medreseyi görmeye giden insanların çok zorlanmadan bulabileceği bir konumda yer alır.



Şifaiye Medresesi'ne Nasıl Gidilir?



Şifaiye Medresesi ülkemizin şehirlerinden biri olan Sivas ilinde bulunur. Şifaiye Medresesi konum olarak Sivas'ın meydanın da yer almaktadır. Bu nedenle ulaşım olarak çok fazla alternatif vardır. Sivas ilinin en merkezi yerindedir. Bu nedenle özellikle buraya gezmeye, görmeye gelen insanların kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde yer almaktadır.



Şifaiye Medresesi Özellikleri



Şifaiye Medresesi açık avlulu olan bir medresedir. Medrese içerisinde tam olarak 30 tane oda yer almaktadır. Şifaiye medresesinde çeşitli malzemeler kullanılmıştır. Bu malzemeler taş ve tuğla olmaktadır. Bunun yanı sıra süsleme için, tasarım için ise Türkler için ünlü bir sanat olan çini sanatından yararlanılmıştır. Selçuklu döneminde en çok kullanılan sanat tiplerinden birisi zaten çini sanatıdır. Bu medrese yapımında da yararlanılmıştır. Şifaiye Medresesi'nin büyük bir avlusu vardır. Avlusu tam olarak 690 metrekare genişliğine sahiptir. Medresenin yapımının büyük kısmında taş kullanılmıştır. Taşların tip tek katlı kesme taş şeklinde olmaktadır.



Şifaiye Medresesi Kime ve Hangi Devlete Ait Bir Yapıdır?



Şifaiye Medresesi Türklere ait bir eserdir. Bu eser Selçuklu döneminde yapılmış olmaktadır. Bunun yanı sıra Selçuklu döneminin en önemli eserleri arasında bulunmaktadır. O dönemde Anadolu da bulunan hastane yapılarından en büyüğünü temsil eder. Bu eseri Selçuklu dönemi padişahlarından olan I. İzzeddin Keykavus yaptırmıştır. Yapım yılı olarak 1217 ve 1218 yılları olmaktadır. 2 yıl sonunda tamamlanmış ve milletin kullanımına sunulmuştur.