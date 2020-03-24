Sidi Bu Said koronavirüs nedeniyle 'hayalet kasaba'ya döndü

Tunus'ta başkent Tunus'a 20 kilometre mesafede yer alan ülkenin önemli turizm merkezlerinden Sidi Bu Said kasabası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki uygulamalar nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.







Sokakların boş olması ve insanların evlerinden çıkmaması nedeniyle Tunus'un gözde turizm merkezi olan bölge adeta ''hayalet kasaba''ya döndü.









