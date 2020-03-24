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Sidi Bu Said koronavirüs nedeniyle 'hayalet kasaba'ya döndü
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 24.03.2020 - 10:12,Son Güncelleme:/

Sidi Bu Said koronavirüs nedeniyle 'hayalet kasaba'ya döndü

Tunus'ta başkent Tunus'a 20 kilometre mesafede yer alan ülkenin önemli turizm merkezlerinden Sidi Bu Said kasabası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki uygulamalar nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

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Tunus'ta başkent Tunus'a 20 kilometre mesafede yer alan ülkenin önemli turizm merkezlerinden Sidi Bu Said kasabası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki uygulamalar nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor. 

Sidi Bu Said koronavirüs nedeniyle hayalet kasabaya döndü


Sokakların boş olması ve insanların evlerinden çıkmaması nedeniyle Tunus'un gözde turizm merkezi olan bölge adeta ''hayalet kasaba''ya döndü.

Sidi Bu Said koronavirüs nedeniyle hayalet kasabaya döndü

Sidi Bu Said koronavirüs nedeniyle hayalet kasabaya döndü


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