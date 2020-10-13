Antalya, eşsiz tabiatı ve geçmişten günümüze değerli antik kentleri ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti lüks konaklama tesisleri ile en güzel şekilde ağırlıyor. Dünyanın gözbebeği Antalya merkezi kadar turistik ilçeleri ile de vazgeçilmez bir tatil durağı. Bu ilçeler arasında huzur veren yeşili, masmavi denizi ve sıcakkanlı halkı ile Side apayrı bir yere sahip. Side’nin en fazla tercih edilen tatil rotalarından biri olmasında elbette ki kumsalı, denizi, güneşi ve üçünü bir arada sunan plajları en etkili faktördür.

Side Plajları 2020- Side'de Denize Girilecek En İyi Ücretli ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

Antalya, doğa harikası merkeze yakın ince kum yapısına haiz plajları ile gönülleri fethediyor. Antalya'nın doğu bölümünden başlayarak tarihi antik kent Side'ye kadar bu özel ince kumlu, uzun sahil şeridi olan büyüleyici plajlar devam ediyor. Özellikle Side küçük ve büyük plajları tertemiz ince kumlu plajlar olarak oldukça ilgi görüyor. Yaz ayları en fazla kalabalık olduğu dönem olmakla beraber, ilk bahar ve son bahar aylarında da hatırı sayılır bir kalabalık plajlara canlılık katıyor. Side plajlarının en fazla sevilen ve beğenilen yanı ise hemen denizin derinleşmemesi ve ilk etapta sığ olması.

Side Büyük Plaj

Side Büyük Plaj, Side'de yer alan ve en fazla tercih edilen plajlar arasında öne çıkıyor. Uzunca bir kumsal olan Büyük Plaj, ince sarı kumu ve sakin denizi ile hem tatilcileri dinlendiriyor hem de keyifli dakikalar geçirmelerini sağlıyor. Berrak masmavi denizde doyasıya yüzmek, hemen derinleşmeyen deniz kesiminde çocukları ile oyunlar oynamak plaja gelen aileleri bir hayli memnun ediyor. Plajdan ayrılmak istemeyenler vakitlerinin büyük çoğunluğunu deniz kenarında geçiriyorlar. Kışın dahi Side Büyük Plajı'nda denize girenleri görmek suyun sıcaklığı nedeni ile mümkün.

Side Halk Plajı

Turizm cenneti Side beldesinin Çolaklı Mahalle sınırları içerisinde, sığ suları ile herkese hitap eden ücretsiz güzel bir halk plajı. Bu beğenilen halk plajı, daha çok çocuklu aileler tarafından tercih ediliyor. Yüzmeyi yeni öğrenenler ve çocuklu aileler için oldukça güvenilir ve elverişli bir ortam sunuyor. Geniş kumsalı rahat bir şekilde plaj keyfi yapmak isteyenler için ferahlık veriyor. Side Halk Plajı, tesisleri ile plaja gelen tatilcilerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamakta belediye tarafından şezlong ve duş yerleri kullanıma sunulmaktadır. Plaj çevresinde market ve büfe tarzı işletmeler yer almaktadır.

Sorgun Plajı

Sorgun Plajı, Side'nin Sorgun Mahallesi'nde yer alıyor. Mahallenin ismini alan plaj, doğal görünümü ile gelen ziyaretçilerini etkiliyor. Sorgun Plajı, denizi ile de oldukça rağbet gören bir plaj. Bunun sebebi ise tertemiz ve dibi görünen sularda yüzme imkanını plaja gelenlere sağlaması. Sorgun Plajı'nın mavi bayrak ödüllü olduğunu unutmadan belirtmek gerekiyor. Sorgun Plajı, kum ve çakıl ile kaplı plajı ile de diğer plajlardan ayrılıyor. Plaj da kişisel ihtiyaçların karşılandığı bir alanda bulunuyor. Sorgun Plajı'na giriş ise tamamen ücretsiz.

Kumköy Plajı

Kumköy Plajı'na ücretsiz olarak giriş yapılabiliyor. Plaj, denizin en sığ noktalarını kapsıyor. Kumsalı temiz, dalgalı zamanlarda bile berrak denizi ile Kumköy Plajı, en fazla tercih edilen plajların başında geliyor. Derinliğinin birden artmaması da özellikle çocuklar için plajı güvenli kılıyor. Plaj, ince kum sevenler için kesinlikle geniş kumsalı ile ideal bir sahil ortamı sağlıyor.