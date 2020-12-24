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Sıcaklık eksi 10'a düştü, Hafik gölü dondu
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 24.12.2020 - 13:08 | Son Güncelleme:

Sıcaklık eksi 10'a düştü, Hafik gölü dondu

Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 10 dereceye düştüğü Sivas'ta, Hafik ilçesindeki Hafik gölünün yüzeyi buz tuttu.

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Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkisini hissettiren kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Hafik ilçesinde gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye düştü. Dondurucu soğuğun etkisiyle ilçe merkezine 2 kilometre mesafede bulunan Hafik gölünün yüzeyi buz tuttu. Buzla kaplanan gölde kartpostallık görüntüler oluştu.

Sıcaklık eksi 10a düştü, Hafik gölü dondu


Yüzeyi buzla kaplanan göl üzerinde bir kedi oynarken gölde yaşayan kuşlar ise güzel görüntüler oluşturdu. Öte yandan yüzeyi buzla kaplanan göl havadan görüntülendi.

Sıcaklık eksi 10a düştü, Hafik gölü dondu




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