Sıcak denizlere açılan butik oteller

1) DEĞİŞMEYEN KALİTE

Alavya, Alaçatı





Alavya, köyün tam merkezinde, yaz-kış açık. Bahçedeki 6 taş evde 25 oda var. Sakız, dut, zeytin, hünnap ağaçlarının arasına serpiştirilmiş odalardan oluşan otelde açıldığı günden bu yana yeme-içme konusuna ayrı bir önem veriliyor. Ebru Erke “Benim kriterim uzun yıllar aynı kaliteyi koruması, bir numaram Alavya” diyor. (0232) 716 66 32

2) BİNİCİLİK DERSİ ALABİLİRSİNİZ

Manej, Urla





Manej, at eğitimi verilen yer demek. Otel de adına uygun olarak biniciliği, özenli bir tatil anlayışıyla buluşturuyor. 6’sı süit toplam 13 odada, 35 kişiyi ağırlayabilecek kapasiteye sahip. Saffet Emre Tonguç’un önerisi: “İster sadece dinlenir, ister binicilik dersi alabilir, ister Urla’nın bereketli topraklarını keşfe çıkabilirsiniz. Mutfakta kendi ürünlerini kullanıyorlar.” (0544) 668 41 79

3) SADELİK ÖN PLANDA

Teruar, Urla





Kuşçular Mahallesi’ndeki Teruar’ın odaları tamamen doğal dokular ve materyallerle tasarlanmış. Otelin kurucusu şef Osman Serdaroğlu aynı zamanda mutfağın da başında… (0232) 990 01 02

4) TARİHİN İZLERİNİ TAŞIYOR

Pachamama, Alaçatı





Alaçatı’nın özgünlüğüyle dikkat çeken otellerinden. ‘Toprak ana’ anlamına gelen Pachamama’nın felsefesinden yola çıkarak tasarlanmış, tarihöncesi kültürlerin izlerini taşıyan otelin birbirinden farklı 16 özel odası var. Serda Büyükkoyuncu’nun tavsiyesi. (0232) 729 70 73

5) KUŞ SESLERİ ARASINDA

Golden Key Bördübet, Marmaris





Gökova Körfezi’nin muhteşem koylarından Bördübet’te, dereyle denizin kesiştiği, sayısız kuş çeşidine ev sahipliği yapan doğanın içindeki otel ahşap. Nurgül Büyükkalay “Odaların özellikle balkonları çok güzel. Kahvaltı masanız organik tarım yaptıkları bahçelerinden lezzetlerle donatılıyor” diyor. (0252) 436 92 30

6) DOĞAYLA İÇ İÇE

Nişanyan Otel, Şirince

Taş binada hizmet veren otel, çam ormanları arasında… Mutlu Tönbekici öneriyor: “Tarihi dokusunu koruyabilmiş Şirince Köyü’ne tepeden bakan son derece klas bir otel. Kahvaltısı efsane fakat yemeklerini de es geçmemek gerek. 6 saat pişmiş osso buco (ilikli incik) mutlaka denenmeli.” (0232) 898 32 08

7) FARKLI ODA SEÇENEKLERİ

Dionysos Vilage Otel, Marmaris

Kumlukbük Koyu’ndaki otel, 43 süit odayla hizmet veriyor. Odaların her biri panoramik deniz manzaralı. Apart ve havuzlu villa seçenekleri de var. Mutfaktaki yemekler kendi çiftliklerinden elde ettikleri ürünlerle hazırlanıyor. Wellness bölümünde özel bakımlar sunuluyor. (0252) 476 79 57

8) EVİNİZİN KONFORUNDA

Alura Boutique Hotel, Alaçatı

8 odalı, tüm ortak alanları açık havada olan bir butik otel. Ev tadı taşısın ama tatil konforunu da her adımda hissettirsin istenmiş. 2018’de hem Türkiye’nin en iyi 25 butik otelinden biri seçilmiş hem de dünyanın en iyi butik otelleri arasında ilk 100’e girmiş. Bahar Akıncı’nın önerisi. (0532) 301 68 41

9) MUHTEŞEM MANZARA

Loca Hotel, Selimiye

10 odalı bir aile işletmesi. Tülin Kılıç “Taş ve ahşap karışımı bir mimariye sahip. Bahçe kademe kademe, çamların arasında uzanıyor... Bir seyir terası var. Asıl olay, manzarası. Akıllara durgunluk veriyor” diyor. (0252) 446 41 97

10) KENDİNE AİT İSKELE

Losta Sahil Evi, Marmaris

Deniz kıyısındaki butik otelin kendine ait iskelesi, deniz manzaralı odaları, kahvaltı ve akşam yemeği var. Burcu Gürtürk Kadak’ın önerisi: “Selimiye’de huzurla ve güvenle konaklayabileceğiniz ve asla ayrılmak istemeyeceğiniz seçeneklerden biri…” (0530) 762 97 40