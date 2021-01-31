Seyrine doyumsuz kar manzaralarının olduğu Gölcük Tabiat Parkı'na ilgi

Gölcük Tabiat Parkı, Bolu'da etkili olan kar yağışları sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Tabiat parkındaki göl de dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu. Parka gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüp, doğa ile iç içe gün geçirdi. Görevliler, tatilcilere göl yüzeyinde yürümemeleri konusunda uyarı anonsları yaptı.







Gölün çevresine ise 'Buz tutan göl yüzeyine çıkmak yasaktır' yazılı uyarı tabelaları konuldu. Hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle hafta içi tercih edilen Gölcük Tabiat Parkı'na gelen tatilciler, eşsiz manzaranın keyfini çıkardı.







Sömestir tatili için Bolu'yu tercih edenler de Gölcük Tabiat Parkı'nı gezdi. Tabiat Parkındaki manzara, drone ile havadan görüntülendi.







