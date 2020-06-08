Seyhan Nehri nerede? Nereden doğar ve nereye dökülür? Seyhan Nehrinin özellikleri ve uzunluğu

Seyhan nehri ülkemizde Akdeniz'e dökülen nehirler arasında en büyüğü ve en önemli nehridir. Uzunluğu ve havzası oldukça büyük ve önemli bir nehirdir. Ayrıca birçok farklı özelliğe de sahiptir.

Seyhan Nehri Nerede?

Seyhan nehri ülkemizin denizlerinden Akdeniz'e dökülür. Adana ilimizin Seyhan ilçesinde yer almaktadır. Birçok şehir içerisinden geçer. Uzunluğu 850 kilometre olan Seyhan nehri havza alanı ise 20.600 kilometre karedir. İki önemli kolu bulunmaktadır. En uzun olanı ise Uzun yayladan doğan Zamantı suyudur.

Seyhan Nehri Nereden Doğar ve Nereye Dökülür?

Seyhan nehrinin iki önemli kolu bulunur. İlk ve en uzun kolu Zamantı suyudur. Orta Toroslardan uzanır ve Çukurova'ya inmeden önce diğer kolu olan Göksü ile birleşir. Buradan Adana geçer ve Akdeniz'e dökülür.

Seyhan Nehri Özellikleri

Akdeniz Bölgesinden doğan ve Akdeniz Bölgesine dökülen bir nehir olan Seyhan nehrinin birçok özelliği bulunmaktadır. Seyhan nehrinin özelliği şunlardır:

- Nehrin kaynak rakımı 1500 metredir.

- Seyhan nehrinin havzası 20.600 kilometredir.

- Ülkemizde bulunan en önemli ovalardan biri olan Çukurova’yı sulamaktadır. Çukurova’yı sulayan diğer bir nehri ise Ceyhan nehridir.

- Adana ilimizin bir ilçesinin adını taşımaktadır.

- Seyhan nehri üzerinde Seyhan barajı bulunur. En az güce sahip olan hidroelektrik santrali bu baraj üzerinde yer almaktadır. Bu santralinin kurulu gücü ise 54 megavattır.

- Diğer bir baraj ise Çatalan barajıdır. Bu baraj üzerinde kurulmuş hidroelektrik santrali de bulunur. Bu santralin kurulu gücü ise 169 megavattır.

Seyhan Barajı Uzunluğu

Seyhan Nehri ülkemizde Akdeniz'e dökülen nehirler arasında en uzun olanıdır. Uzunluğu ve özellikleri ile ülkemiz açısından çok büyük bir yere sahiptir. Seyhan nehri uzunluğu yaklaşık 560 kilometredir. Böylece bu uzunluk ile ülkemizdeki nehirler arasında en uzun onuncu nehir olmaktadır.