Seyahatteki kurtarÄ±cÄ±mÄ±z: Makyaj Ã§antalarÄ±

Seyahatteki kurtarÄ±cÄ±mÄ±z: Makyaj çantalarÄ±
Ä°ster tatil, ister iÅŸ, ister ziyaret iÃ§in olsun, birÃ§oÄŸumuzun valizine attÄ±ÄŸÄ± ilk eÅŸyalar arasÄ±nda kozmetik Ã¼rÃ¼nleri ve makyaj malzemeleri var. FarklÄ± bÃ¼tÃ§elere ve tasarÄ±mlara gÃ¶re makyaj Ã§antalarÄ±nÄ± derledik.
DOÄžA DOSTU
Epidotte, 119 lira
Geri dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lebilir malzemelerden Ã¼retilen doÄŸa dostu bir Ã§anta. Suya dayanÄ±klÄ± ve farklÄ± renkleri var.
RENKLÄ° TASARIM
M.A.C, 100 lira
M.A.C Cosmeticsâ€™ten seÃ§tiÄŸimiz bu modelin, boyama detaylÄ±, renkli tasarÄ±mÄ±nÄ± Ã§ok beÄŸendik.
YER TASARRUFU
Marks&Spencer, 130 lira
Hem boyutuyla yer kaplamayacak hem de canlÄ± mercan rengiyle enerjinizi yÃ¼kseltecek...Â
UYGUN FÄ°YATLI Â
Miniso, 20 lira
BÃ¼tÃ§e dostu ve kullanÄ±lÄ±ÅŸlÄ± bir Ã§anta arayanlar iÃ§in Minisoâ€™nun web sitesinde birÃ§ok seÃ§enek var.
EL Ã‡ANTASI OLUYOR
Oxxo, 40 lira
Minik boyutu sayesinde Ã¶zellikle az eÅŸya alacaÄŸÄ±nÄ±z seyahatler iÃ§in ya da el Ã§antanÄ±zda taÅŸÄ±mak iÃ§in ideal.
DÃœZEN ARAYANLARA
Oysho, 180 lira
AyrÄ± ayrÄ± hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ bÃ¶lmeleriyle dÃ¼zen severler iÃ§in hayat kurtarÄ±cÄ±. Pudra pembe tonlarÄ±ndaki rengini Ã§ok sevdik.
Ã‡OK YÃ–NLÃœ
Pip Studio, 119 lira
Bu modeli el Ã§antasÄ± olarak da kullanÄ±p stilinizi hareketlendirebilirsiniz. Beymen MaÄŸazalarÄ±â€™nda satÄ±lÄ±yor.
YER KAPLAMIYOR
Tchibo, 100 lira
KatlanÄ±nca yer kaplamÄ±yor. AskÄ±lÄ±ÄŸa asma kolaylÄ±ÄŸÄ±yla tÃ¼m malzemelerinizi rahatÃ§a gÃ¶rmenizi saÄŸlÄ±yor.
Ä°Ã‡ Ä°Ã‡E
Victoriaâ€™s Secret 619 lira
Ä°Ã§ iÃ§e geÃ§miÅŸ farklÄ± Ã§antalardan oluÅŸuyor. Tatilin uzunluÄŸuna gÃ¶reÂ alternatifler sunuyor.
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