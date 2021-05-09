Seyahatteki kurtarÄ±cÄ±mÄ±z: Makyaj Ã§antalarÄ±

DOÄžA DOSTU

Epidotte, 119 lira

Geri dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lebilir malzemelerden Ã¼retilen doÄŸa dostu bir Ã§anta. Suya dayanÄ±klÄ± ve farklÄ± renkleri var.



RENKLÄ° TASARIM

M.A.C, 100 lira

M.A.C Cosmeticsâ€™ten seÃ§tiÄŸimiz bu modelin, boyama detaylÄ±, renkli tasarÄ±mÄ±nÄ± Ã§ok beÄŸendik.



YER TASARRUFU

Marks&Spencer, 130 lira

Hem boyutuyla yer kaplamayacak hem de canlÄ± mercan rengiyle enerjinizi yÃ¼kseltecek...Â





UYGUN FÄ°YATLI Â

Miniso, 20 lira

BÃ¼tÃ§e dostu ve kullanÄ±lÄ±ÅŸlÄ± bir Ã§anta arayanlar iÃ§in Minisoâ€™nun web sitesinde birÃ§ok seÃ§enek var.

EL Ã‡ANTASI OLUYOR



Oxxo, 40 lira

Minik boyutu sayesinde Ã¶zellikle az eÅŸya alacaÄŸÄ±nÄ±z seyahatler iÃ§in ya da el Ã§antanÄ±zda taÅŸÄ±mak iÃ§in ideal.



DÃœZEN ARAYANLARA

Oysho, 180 lira

AyrÄ± ayrÄ± hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ bÃ¶lmeleriyle dÃ¼zen severler iÃ§in hayat kurtarÄ±cÄ±. Pudra pembe tonlarÄ±ndaki rengini Ã§ok sevdik.



Ã‡OK YÃ–NLÃœ

Pip Studio, 119 lira

Bu modeli el Ã§antasÄ± olarak da kullanÄ±p stilinizi hareketlendirebilirsiniz. Beymen MaÄŸazalarÄ±â€™nda satÄ±lÄ±yor.



YER KAPLAMIYOR

Tchibo, 100 lira

KatlanÄ±nca yer kaplamÄ±yor. AskÄ±lÄ±ÄŸa asma kolaylÄ±ÄŸÄ±yla tÃ¼m malzemelerinizi rahatÃ§a gÃ¶rmenizi saÄŸlÄ±yor.



Ä°Ã‡ Ä°Ã‡E

Victoriaâ€™s Secret 619 lira

Ä°Ã§ iÃ§e geÃ§miÅŸ farklÄ± Ã§antalardan oluÅŸuyor. Tatilin uzunluÄŸuna gÃ¶reÂ alternatifler sunuyor.

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