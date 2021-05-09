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Seyahatteki kurtarÄ±cÄ±mÄ±z: Makyaj çantalarÄ±
Seyahat
NesliÅŸah ÅžATIROÄžLU/nsatiroglu@hurriyet.com.tr
Haber GiriÅŸ: 09.05.2021 - 05:00 | Son GÃ¼ncelleme:

Seyahatteki kurtarÄ±cÄ±mÄ±z: Makyaj çantalarÄ±

Ä°ster tatil, ister iÅŸ, ister ziyaret iÃ§in olsun, birÃ§oÄŸumuzun valizine attÄ±ÄŸÄ± ilk eÅŸyalar arasÄ±nda kozmetik Ã¼rÃ¼nleri ve makyaj malzemeleri var. FarklÄ± bÃ¼tÃ§elere ve tasarÄ±mlara gÃ¶re makyaj Ã§antalarÄ±nÄ± derledik.

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DOÄžA DOSTU

Epidotte, 119 lira

Geri dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lebilir malzemelerden Ã¼retilen doÄŸa dostu bir Ã§anta. Suya dayanÄ±klÄ± ve farklÄ± renkleri var.

Seyahatteki kurtarÄ±cÄ±mÄ±z: Makyaj Ã§antalarÄ±

RENKLÄ° TASARIM

M.A.C, 100 lira

M.A.C Cosmeticsâ€™ten seÃ§tiÄŸimiz bu modelin, boyama detaylÄ±, renkli tasarÄ±mÄ±nÄ± Ã§ok beÄŸendik.

Seyahatteki kurtarÄ±cÄ±mÄ±z: Makyaj Ã§antalarÄ±

YER TASARRUFU

Marks&Spencer, 130 lira

Hem boyutuyla yer kaplamayacak hem de canlÄ± mercan rengiyle enerjinizi yÃ¼kseltecek...Â 

Seyahatteki kurtarÄ±cÄ±mÄ±z: Makyaj Ã§antalarÄ±


UYGUN FÄ°YATLI Â 

Miniso, 20 lira

BÃ¼tÃ§e dostu ve kullanÄ±lÄ±ÅŸlÄ± bir Ã§anta arayanlar iÃ§in Minisoâ€™nun web sitesinde birÃ§ok seÃ§enek var.

Seyahatteki kurtarÄ±cÄ±mÄ±z: Makyaj Ã§antalarÄ±
EL Ã‡ANTASI OLUYOR

Oxxo, 40 lira

Minik boyutu sayesinde Ã¶zellikle az eÅŸya alacaÄŸÄ±nÄ±z seyahatler iÃ§in ya da el Ã§antanÄ±zda taÅŸÄ±mak iÃ§in ideal.

Seyahatteki kurtarÄ±cÄ±mÄ±z: Makyaj Ã§antalarÄ±

DÃœZEN ARAYANLARA

Oysho, 180 lira

AyrÄ± ayrÄ± hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ bÃ¶lmeleriyle dÃ¼zen severler iÃ§in hayat kurtarÄ±cÄ±. Pudra pembe tonlarÄ±ndaki rengini Ã§ok sevdik.

Seyahatteki kurtarÄ±cÄ±mÄ±z: Makyaj Ã§antalarÄ±

Ã‡OK YÃ–NLÃœ

Pip Studio, 119 lira

Bu modeli el Ã§antasÄ± olarak da kullanÄ±p stilinizi hareketlendirebilirsiniz. Beymen MaÄŸazalarÄ±â€™nda satÄ±lÄ±yor.

Seyahatteki kurtarÄ±cÄ±mÄ±z: Makyaj Ã§antalarÄ±

YER KAPLAMIYOR

Tchibo, 100 lira

KatlanÄ±nca yer kaplamÄ±yor. AskÄ±lÄ±ÄŸa asma kolaylÄ±ÄŸÄ±yla tÃ¼m malzemelerinizi rahatÃ§a gÃ¶rmenizi saÄŸlÄ±yor.

Seyahatteki kurtarÄ±cÄ±mÄ±z: Makyaj Ã§antalarÄ±

Ä°Ã‡ Ä°Ã‡E

Victoriaâ€™s Secret 619 lira

Ä°Ã§ iÃ§e geÃ§miÅŸ farklÄ± Ã§antalardan oluÅŸuyor. Tatilin uzunluÄŸuna gÃ¶reÂ  alternatifler sunuyor.
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Seyahatteki kurtarÄ±cÄ±mÄ±z: Makyaj Ã§antalarÄ±

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