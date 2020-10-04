Seyahatlerde işinizi kolaylaştıracak 10 sırt çantası
Yalnızca seyahatlerin en pratik parçalarından biri olmakla kalmıyor, aynı zamanda kullanana bir hava katıyor. Yolculuklarda vazgeçilmeziniz haline gelecek, birbirinden kullanışlı sırt çantalarından birkaç seçenek...
Hafif ve klasik
Hafif, zamansız, aynı zamanda Adidas’ın da klasikleri arasında... Kısa tatiller için tek başına yeterli... Yolculuk esnasında yanınızdan ayırmak istemediğiniz parçaları alabilecek kadar da geniş. Adidas, 169 lira
Çevre dostu
Türk markası Epidotte’nin en güzel yanı, tamamen çevre dostu olması. Suya ve yırtılmaya dayanıklı kağıtlardan çantalar üreten markanın el yapımı modelleriyle sürdürülebilirliğe katkı sağlayabilirsiniz. Epidotte, 365 lira
Bilgisayar da gözlük de bölmesine
Herschel’in bu sırt çantası seyahatler için avantajlı özelliklere sahip. Özel korumalı dizüstü bilgisayar bölmesi, gözlük ve telefon saklama bölümü de dahil olmak üzere içinde birçok farklı bölme ve cep var. Herschel, 659 lira
Buruşmadan katlanabilir
Longchamp çantalar, katlanabilir kumaşıyla bavulunuzda yer avantajı sağlıyor. Hiç bozulmuyor ve kırışmıyor. Farklı renk seçenekleri arasından, daha renkli bir stil yakalamak isteyenler için, bizim seçimimiz pembeden yana oldu. Longchamp, 775 lira
Dünyada popüler
Dünyaca ünlü Fjällräven Kånken marka çantalar hem çok popüler hem de hafif ve kullanışlı. İhtiyaçlara göre farklı boyut seçenekleri sunan Kånken çantalara Türkiye’de Vitruta.com’dan ulaşabilirsiniz. Fjällräven Kånken, 639 lira / Vitruta
Rengiyle de cazip
İçinde dizüstü bilgisayar, gözlük ve hatta matara için ayrı ayrı bölme bulunduran bir başka çantayı da Vans’te bulduk. Rengiyle de cezbeden bu modelin detaylarına bakmak için, Boyner mağazalarına göz atabilirsiniz. Vans, 254 lira
Gündelik olsa da şık
Yargıcı, aksesuar ve çanta konusunda şık ve gündelik alternatifler sunuyor. Bizim seçtiğimiz bu sırt çantası birçok farklı bölmeye sahip olması nedeniyle, özellikle küçük parçalar için avantajlı... Yargıcı, 225 lira
Yağmura dayanıklı
Kıvrımlı modeli sayesinde, açıldığında daha büyük bir hacme sahip olan bu çantayı H&M mağazalarında bulabilirsiniz. Bu model, yağmur ve kötü hava şartlarına karşı dayanıklı olduğundan seyahatler için de ideal.
H&M, 179 lira
İş seyahatleri için
İşlevsellik odaklı ve özellikle iş seyahatlerine uygun bir model arayanlar için Samsonite’ın bu zamansız ve klasik sırt çantasını öneriyoruz. Laptop, tablet, cüzdan ve daha birçok ihtiyaca yönelik hazırlanmış bölmeleriyle hayatınızı kolaylaştırabilir. Samsonite,
779 lira
Sade ve kullanışlı
“Hafif ve sade olsun bana yeter” diyenlerdenseniz, Pull and Bear’da da oldukça güzel modeller var. Kumaş yapısı ve bölmeleri ile sportif ve rahat bu çantayı günlük stillerinizle de sık sık kullanabilirsiniz. Pull and Bear,
130 lira
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