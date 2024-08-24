‘Seyahatin bendeki karşılığı özgür ruh, heyecan ve merak’

Sosyal medya hesabına girdiğinizde (Instagram) sizi farklı farklı şehirlerde çekilmiş fotoğrafları karşılıyor. Kâh bir ağacın üzerinde, kâh bir köy evinde. Onu, seyahat rotalarını ve tercihlerini merak ediyor, kapısını çalıyorum: “Her türlü seyahate açığımdır ve hepsini yapmaktan keyif de alırım” diyor. Başlıyoruz Kıvanç Kasabalı’yla sohbete...

◊ ‘Şehirden Uzakta’ isimli belgeselin dört sezondur yayımlanıyor. Seyahat tutkun hep var mıydı, yoksa tesadüfler mi seni bir seyahat belgeseliyle buluşturdu?

Hep vardı, yeni yerler keşfetmeyi severdim. Ama belgesel fikrim yoktu. Teklif gelince pek tereddüt etmeden kabul ettim.

◊ Ne zaman kendini bir gezgin ve seyahatsever gibi hissetmeye başladın?

Kendimi bildim bileli, fırsatım oldukça seyahat etmeyi ve gezi organizasyonları yapmayı severdim. Aslında o yüzden kesin olarak şu an diyebileceğim bir zaman diliminden bahsedemiyorum.

◊ Gezdiğin yerler içinde seni en heyecanlandıran, etkileyen neresiydi?

Ben aslında seyahat belgeseli yapmıyorum biliyorsunuz. Bizim konseptimiz şehir hayatından köye gidip oradaki yaşamı tecrübe etmek olduğu için bu rotalarda turistik bir durum olmuyor. Direkt köylerde alıyorum soluğu.

◊ Yine de bir yer söylesen..

Çekime gittiğim ve ilk aklıma gelen birkaç yer seçmem gerekirse: Çatak-Van, Karacabey-Bursa,

Gölbelen-Ardahan ve Seyitgazi-Eskişehir... Buralar beni en etkileyen yerlerdendi diyebilirim.

◊ “Her sene gitsem yine de sıkılmam” dediğin yerler var mı?

Her sene kesin birkaç kez Atina seyahati yapıyorum. Her seferinde çok da keyif alıyorum.

◊ Nedir Atina’yı böyle cazip kılan şey?

Uçakla bir saat sürüyor ve gidip gelmek için çok pratik oluyor, onun da etkisi var. Üzerine güzel yemek ve eğlence de cabası.

◊ Yurtdışı seyahatlerinden başka etkilendiğin yerler var mı? Oralardan seni en çok heyecanlandıranlar nereler?

Bu aralar yurtiçini gezmekten yurtdışına pek fırsat bulamıyorum. Ama Avrupa’da en sevdiğim şehirler arasında Barselona ve dediğim gibi Atina var. Caddebostan’da, kendi işletmesi olan Klar Coffee’de

◊ Buralarda seni çeken ne?

Bu iki şehrin enerjisini çok seviyorum, o yüzden de hep ilk sıramdalar. Selanik (2023)

‘BİR TEK UÇAK BİLETİ VE OTELİ AYARLIYORUM’

◊ Seyahat etmek sana kendin ve dünya hakkında neler öğretti?

Yeni yerler görmenin, oranın kültürüne tanıklık etmenin insana başka bir vizyon kattığına inanıyorum kesinlikle. Seyahatlerim bana, hani hep sorulan “Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı” sorusu vardır ya; ona “Çok gezen bilir” cevabını vermeme vesile oldu. Ama nasıl gezdiğine de bağlı tabii...

Barselona gezisinden bir kare (üstte, 2019). Erzurum’un Tortum ilçesindeki Pehlivanlı Köyü (altta, 2023).





◊ Seyahat etmeyi genelde mutlulukla eşdeğer tutuyorlar. Sendeki karşılığı nedir?

Bendeki karşılığı özgür ruh, heyecan ve tabii ki merak.

◊ Ne tarz seyahatleri seversin? Kültür turu, adrenalin, doğa...

Her türlü seyahate açığımdır ve hepsini yapmaktan keyif de alırım. Eğer özellikle bir şehri görmek için gidiyorsam kültürel gezilerim de oluyor. Kentten uzak yerleri tercih edersem de daha çok doğanın içinde olup daha sakin bir tatil yapmayı tercih ediyorum.

◊ İyi bir seyahat sence nasıl planlanmalı?

Ben bir tek uçak bileti ve oteli ayarlayarak yola çıkarım. Diğer planlamalarım daha spontane oluyor. Gittiğim yerlere göre o an içimden geldiği gibi hareket ediyorum.

◊ Bunca yere seyahat ettin, otel odasından çaldığın bir şeyi itiraf eder misin?

Çalmak demeyelim de belki ihtiyaçtan askı almış olabilirim (gülüyor).

‘UZAKDOĞU’DA YEDİĞİM BÖCEKLER SIRADIŞIYDI’

◊ Yemek, seyahatlerin de önemli bir parçası. Gastronomi seyahat rotalarını ne kadar etkiler?

Yeme-içme için pek seyahat yapmıyorum açıkçası. Fakat Barselona ve Atina demiştim ya, oraların gastronomisi de bana çok hitap ediyor. Barselona’da yediğim deniz mahsullü makarna ve Atina’da çok eski bir restoranda tattığım acılı karides saganaki unutulmazdı.

◊ Şimdiye kadar deneyimlediğin en ilginç ve sıradışı yemek neydi?

Yemek diyemem ama Uzakdoğu’da tecrübe etmek için yediğim böcekler ve kurtlar benim için sıradışıydı.

◊ Klar isminde kahve dükkânların var. Kahvenin hayatındaki yeri nedir?

Her zaman sevdiğim bir içecekti, bilhassa da espresso. Tabii dükkânlar açıldıktan sonra kahve hayatımda daha da önemli bir yer tutmaya başladı.

◊ Seyahatlerinde en iyi kahveyi nerede içtin?

Roma seyahatimde bir kahve dükkânında içtiğim bir espresso vardı, onu halen unutamam.

‘TOSKANA EN ROMANTİK TATİL NOKTALARINDAN BİRİ’

◊ Baba olmak seyahat planlarında neler değiştiriyor?

Genelde çocuk olduktan sonra insanların seyahat tarzı değişebiliyor. Biz

pek onu yaşamadık açıkçası. Seyahat ettiğimiz yerlerde Can sağ olsun bize

hep ayak uydurdu.

◊ Çocukla seyahat edeceklere vereceğin en önemli öğüt ne?

Çocuklar isterse ve keyif alıyorsa ebeveynlerine ayak uydurabilirler. Seyahat planlarını sadece çocuk odaklı yapmak bana pek doğru gelmiyor.

◊ Ailece tatil rotalarınız var mı?

Spesifik bir rotamız yok ama keyifli bulduğumuz yerlere daha çok seyahat etmeyi seviyoruz.

◊ Nereler mesela?

Yazın Ege ve Yunan adaları tercihimiz, özellikle Simi ve Rodos (Lindos) adaları diyebilirim. Yurtdışı favori şehirlerimiz de Atina, Barselona ve Lizbon.

◊ Mutlu bir evliliğiniz var. Sence en romantik tatil destinasyonu neresi?

Bence İtalya’da Toskana bölgesi kesinlikle en romantik tatil noktalarından biri.

◊ “Gezmem gereken yerler” listen var mı?

Liste yapmadım hiç açıkçası ama ilk fırsatta gitmek istediğim yerler var...

◊ Nereler?

Güney Afrika, Meksika, Tulum ve Zanzibar.

'SEYAHATLERİMDE KESİNLİKLE MAGNET ALIRIM’

◊ “Bir daha asla gitmem” dediğin yer: Asla demeyeyim ama Mısır’a tekrar gitmem diye düşünüyorum. Bir kerelik seyahat bence yeterli oldu (gülüyor).

◊ En eğlenceli seyahatin: Kalabalık arkadaş grubumuzla bir Paris seyahatimiz olmuştu. Çok keyifli ve eğlenceli geçmişti. Bir daha öyle toplu halde kalabalık bir seyahatim olmaz herhalde diye düşünüyorum.

◊ En unutamadığın tatil anısı: Bir seferinde Uzakdoğu seyahatimde sokakta yapılan kızartma böceklerden yemiştim ve üç gün kendime gelemedim. Fazla yemiş olabilirim (gülüyor).

◊ Seyahatlerinden ne almadan dönmezsin: Kesinlikle magnet alırım.

◊ Bavulunun olmazsa olmazları: Kulaklıklarım, spor yapmak için bantlar.

◊ Yolculukta neler dinlersin: Moduma göre her türlü müziği dinlerim.

◊ Favori seyahat arkadaşın: Çocukluk arkadaşım Sedat.