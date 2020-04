Seyahat tutkunlarının kaçırmaması gereken Netflix içerikleri

1- Paul Hollywood’un Büyük Avrupa Gezisi / Belgesel

Bir tür belgesel niteliği taşıyan bu özel program ile hem fırıncı hem de araba yarışçısı olan Paul Hollywood’un, İtalya, Fransa ve Almanya’daki tarihi otomobiller ile modern otomobilleri deneyip tecrübelerini paylaştığı renkli bir belgesele hazır mısınız? Bu muhteşem deneyimi izlerken, ülkelerin kültürel kimlikleri ve gastronomilerinin yanı sıra, renkli şehirlerin sokaklarında ya da karlı dağ yollarında maceralara da tanıklık edeceksiniz. Eğlenceli mi eğlenceli, adrenalin dolu bir yolculuk için Paul Hollywood’un Büyük Avrupa Gezisi, kesinlikle doğru bir tercih olacaktır.

2- Dark Turist (Kara Turist) / Belgesel

Güneşli bir plaj, muhteşem yeşillikler arasında bir kamp alanı ya da safari yapılan çöller, İzlediğiniz sıradan seyahat belgesellerinin hepsini unutun. Gazeteci David Farrier’in anlatımıyla Dark Turist belgeseli, izleyenlerine sıradan seyahat belgesellerinin çok ötesinde bir deneyim yaşatıyor. Nükleer bir gölden, perili bir ormana dair korkunç turizm noktalarını ziyaret edip izleyicileri ile paylaşan Farrier, insanların hep merak edip belki de gitmeye cesaret edemediği yerlerde soluğu alıyor. Birbirinden ilginç ve adrenalin dolu bölümlerde, küresel bir akım olarak tanımladığı ‘karanlık Turizmi’ keşfetmek için David Farrier sizleri bekliyor.









3- Chasing Coral (Mercan Peşinde) / Belgesel

Ekosistemin büyük ve önemli bir parçasını oluşturan mercan resifleri, dünya çevresinde ciddi bir oranda yok olmaya yüz tutmuşlardır. Dalgıç, fotoğrafçı ve bilim adamlarından oluşan hırslı bir takımın, deniz altındaki gizemli atmosferi keşfetmek üzere çıktıkları yolculuk anlatılıyor. Denizaltı takımının yaşadığı macera dolu dakikalar ve keyifli dakikalar, size kaliteli zaman geçirecek cinsten. ‘İyi Doğa Belgeseli’ dalında Emmy ödülü kazanmış olan Mercan Peşinde, denizaltının renkli dünyasını merak edenler için birebir.

4- The Kindness Diaries, Belgesel - Dizi

Muhteşem bir insanlık hikâyesi sizlerle Netflix’te… İzlerken zaman zaman güleceğiniz, zaman zaman gözlerinizin dolacağı bir dizi belgesel var sırada. The Kindness Diaries, klasik motosikletiyle dünyayı dolaşıp insanlık için iyi bir şey yapmak isteyen ve hayattaki misyonunu, insanlara yardım etmek üzerine adayan Leon isimli gerçek bir kahramanımızın müthiş tecrübelerini anlatıyor. İnsanlara gerek yiyecek gerekse kalacak yer bulmak için kendini adayan Leon’un başından geçenleri izlerken, gerçek özveriyi ve gerçek umudu bir kez daha hatırlayacaksınız. Gözlerinizi, insanlığa doğru açın ve The Kindness Diaries’ın size ilham vermesine izin verin.









5- Atiye / Dizi

Başrollerinde başarılı oyuncular Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün rol aldığı ve uluslararası anlamda ciddi bir beğeni kazanan Atiye dizisi, çekimleri tamamlanan 2. sezonu ile şimdilerde meraklıları tarafından heyecanla bekleniyor. İstanbul’daki bir ressamın çizdiği figürlerin, enteresan bir şekilde Şanlıurfa’da ortaya çıkarılan dünyanın en eski yapılarından biri olan Göbeklitepe’deki kazılarda bulunan simgelerle aynı olması sonrası kendi yolculuğuna çıkmasına odaklanan dizi, oldukça sağlam bir hikâyeye sahip. Gizemli atmosferi ile sizi saracak olan Atiye, izledikçe daha da izlemek isteyeceğiniz ve merakınıza engel olamayacağınız bir dizi. Göbeklitepe’nin gizemine gelin siz de ortak olun.

6- The Originals / Dizi

Vampir Günlükleri (The Vampire Diaries) ile yıldızı parlayan ve yayınlandığı sıralarda Kıvanç Tatlıtuğ’a benzerliği ile dikkat çeken Joseph Morgan ile yine aynı dizi ile şöhreti yakalayan Daniel Gillies’in başrollerini paylaştığı The Originals, gerek muhteşem oyunculuklarıyla gerekse sürükleyici hikâyesi ile sizi farklı diyarlara götürecek. New Orleans’ın uslanmaz gece hayatına da yakından tanıklık ettiğimiz dizi, izlemeyenler için şu sıra izlenmesi gereken harika bir dizi. Vampir Günlükleri dizisinin yan dizisi olarak yayın hayatına başlayan The Originals, ilk vampirlerin tarih öncesi yaşamlarından kesitler de vererek günümüze kadar gelen hikâyelerine, cadılarla ve kurtlarla olan mücadelelerine odaklanıyor.









7- İbiza / Film

İspanya’nın en turistik şehirlerinden biri olan ve özellikle gece eğlenceleri ile popüler olarak bilinen İbiza’da bir kaçamağa ne dersiniz? İşle ilgili bir konuyla alakalı olarak İbiza’ya gönderilen kahramanımızın eğlenceli serüvenine ve renkli İbiza kaçamaklarına ortak olmaya hazır mısınız? İzlerken son derece keyif alacağınız bir film olan İbiza, bir anda kendinizi içerisinde bulmak isteyeceğiniz türden eğlenceli bir film. Biraz olsun renkli hayatlara ve İbiza’nın neşesine ortak olalım, üzerimizdeki sakinliği ve sıkıntıları bir nebze atalım. Bazen sadece kendinizi bırakmak ve hayatın size neler getirdiğini görmek en güzelidir. İbiza ile renkli maceralara hazır mısınız? https://www.netflix.com/tr/title/80195049

8- A Walk in the Woods (Hayatımın Yolculuğu) / Film

Başrollerinde Robert Redford, Nick Nolte ve Emma Thompson gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Hayatımın Yolculuğu filmi, iki eski arkadaşın Amerika’nın ünlü Apalaş Yürüyüş Patikası’na yaptıkları yürüyüş macerasına odaklanıyor. Komedi macera türündeki filmde, 3,540 kilometrelik doğa yürüyüş parkuruna çıkmayan karar veren seyahat yazarı ile ona eşlik etmek isteyen eski dostunun eğlenceli maceralarına tanıklık ediyoruz. Apalaş Yürüyüş Patikası’nın el değmemiş, yemyeşil manzaraları eşliğinde, muhteşem ikilinin huzuru bulma arayışı, bakalım ne kadar gerçek olacak?

9- Like Father /Film

Evlenmek üzere olan kadın başrol oyuncusu Kristen Bell’in, düğünde başına gelen trajikomik bir olay sonrası babasıyla çıkmak zorunda olduğu balayı gezisinde başına gelen eğlenceleri olayları izliyoruz. İşkolik olan başkahramanımız, balayı için ayarladığı Karayipler’de hem güzel manzaralara hem de baba kızın arasındaki soğuk ilişkinin tekrar canlanmasına tanıklık ediyoruz. Baba rolündeki ünlü Amerikan komedyen Kelsey Grammer ile kızı rolündeki Kristen Bell’in yaşadıkları maceralar ise yüzünüzde bir gülümseme yaratacak türden. Kaçırılmaması gereken renkli ve keyifli bir film arıyorsanız, ailecek izleyebileceğiniz Like Father tam size göre.









10- Turist / Film

Dünyalar güzeli Angelina Jolie’nin ve İtalya’nın incisi Venedik’in güzelliğini bir kez daha yakından hissetmek isterseniz, defalarca izleyip te aynı tadı veren nadir filmlerden Turist, tam sizlik. Bir yanda ajanların gizli takipleri, Venedik kanallarında kaçışlar ve Venedik evlerinin tepelerinde kovalamacalar, bir yanda büyülü şehrin nehir kıyılarında yemekler ve balolar, daha neler neler… Başrollerini Johnny Deep ile paylaşan Angelina Jolie’nin izlemeye doyamayacağınız maceraları, romantik dakikaları ve İtalya’nın tüm güzellikleri, sizlerle. Venedik’in ve Angelina Jolie’nin güzelliği karşısında büyülenmeye ve ajanlarla dolu aksiyon karşısında heyecanlanmaya hazır mısınız?