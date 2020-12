Seyahat çantasında kış hazırlığı

Hem sportif hem şık

Twist, 723 lira

Yanınıza alacağınız paltonun hem sportif hem de şık tarza uyumlu olmasına dikkat edin. Twist’ten seçtiğimiz bu model, tarzı ve dokusuyla şıklığınızı garantilerken su geçirmez kapüşonuyla sportif ve havalı görünmenizi sağlayacak.









Tüylü şapkalar çok popüler

Pull & Bear, 120 lira

Tüylü kova şapkalar sezonun favori parçalarından. Bu kış klasik bir bere yerine, bu şapkalara şans verebilirsiniz. Hem sıcacık tutacak hem de stilinizi üst seviyeye taşıyacaktır.









Ekru tonları seçin

Mango, 300 lira

Tişört ve denim pantolonlarla, elbiseler hatta eşofman altlarıyla bir araya getirebileceğiniz bir hırka kış bavulunuzda mutlaka olsun. Beyaz ve ekru tonları bu yılın modası.









Her duruma eşlik edebilir

Elle Shoes, 689.90 lira

Sandalet ve terlikler yerini botlara bırakıyor. Bavulda yer açmak için her durumda giyilecek bir tane seçmek gerek. Bu siyah bot, sezonun kaba bot trendine uyumlu ve her tarza gider.









Pantolon yerine...

H&M, 100 lira

Jogger pantolonlar ve eşofman altları bu sezon adeta pantolonların yerini aldı. İster botla, ister spor ayakkabılarınızla tamamlayabilirsiniz. Bej tonları bu yılın gözde renkleri.









Pançolar revaçta

Oxxo, 130 lira

Kocaman, battaniyeyi andıran pançolar da bu sezonun gözde parçaları arasında. Seyahatiniz esnasında, çok soğuk havalarda ister paltonuzun üzerinde ek bir kat olarak, ister tek başına kullanarak görünümünüze şık bir dokunuş ekleyebilirsiniz.









Kadifenin yükselişi

Mavi, 150 lira

Soğuk bölgelere seyahat ediyorsanız, denim pantolonunuzun yerini, fitilli kadife pantolonlar alabilir. Siyah, ekru ya da lacivert gibi nötr renk tonlarında bir seçim eşleştirmenizi kolaylaştırır.









Tek bir çanta yeter

Kaft, 205 lira

Hem bilgisayarınızı, hem günlük eşyalarınızı taşıyabileceğiniz çanta kurtarıcınız olacak. Farklı eşya bölmeleriyle ikinci bir çanta taşıma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.









Tişörtsüz olmaz

WWF Market, 105 lira

Canlı türlerini koruyan WWF’nin Reflect Studio işbirliğiyle hazırladığı tişörtler, organik pamuktan, etik şartlarda üretiliyor ve oldukça şık.









Çoraplarda tema yeni yıl

Oysho, 55.95 lira

En soğuk havalarda bile ayağınızı sıcacık tutacak kalın bir çorap şart. Özellikle yeni yılı çağrıştıran kar desenli modeller kışa çok yakışıyor.