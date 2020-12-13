Seyahat çantasında kış hazırlığı
Mevsim değişti, gündelik pratiklerimiz de farklılaştı... Bu değişim kış seyahatimize de yansıyacak ve bavullarımızın içindekiler değişecek. Şimdi yolculuklarda hem sıcacık tutacak hem de stil sahibi görünmemizi sağlayacak parçalara ihtiyaç var. İşte önerilerimiz...
Hem sportif hem şık
Twist, 723 lira
Yanınıza alacağınız paltonun hem sportif hem de şık tarza uyumlu olmasına dikkat edin. Twist’ten seçtiğimiz bu model, tarzı ve dokusuyla şıklığınızı garantilerken su geçirmez kapüşonuyla sportif ve havalı görünmenizi sağlayacak.
Tüylü şapkalar çok popüler
Pull & Bear, 120 lira
Tüylü kova şapkalar sezonun favori parçalarından. Bu kış klasik bir bere yerine, bu şapkalara şans verebilirsiniz. Hem sıcacık tutacak hem de stilinizi üst seviyeye taşıyacaktır.
Ekru tonları seçin
Mango, 300 lira
Tişört ve denim pantolonlarla, elbiseler hatta eşofman altlarıyla bir araya getirebileceğiniz bir hırka kış bavulunuzda mutlaka olsun. Beyaz ve ekru tonları bu yılın modası.
Her duruma eşlik edebilir
Elle Shoes, 689.90 lira
Sandalet ve terlikler yerini botlara bırakıyor. Bavulda yer açmak için her durumda giyilecek bir tane seçmek gerek. Bu siyah bot, sezonun kaba bot trendine uyumlu ve her tarza gider.
Pantolon yerine...
H&M, 100 lira
Jogger pantolonlar ve eşofman altları bu sezon adeta pantolonların yerini aldı. İster botla, ister spor ayakkabılarınızla tamamlayabilirsiniz. Bej tonları bu yılın gözde renkleri.
Pançolar revaçta
Oxxo, 130 lira
Kocaman, battaniyeyi andıran pançolar da bu sezonun gözde parçaları arasında. Seyahatiniz esnasında, çok soğuk havalarda ister paltonuzun üzerinde ek bir kat olarak, ister tek başına kullanarak görünümünüze şık bir dokunuş ekleyebilirsiniz.
Kadifenin yükselişi
Mavi, 150 lira
Soğuk bölgelere seyahat ediyorsanız, denim pantolonunuzun yerini, fitilli kadife pantolonlar alabilir. Siyah, ekru ya da lacivert gibi nötr renk tonlarında bir seçim eşleştirmenizi kolaylaştırır.
Tek bir çanta yeter
Kaft, 205 lira
Hem bilgisayarınızı, hem günlük eşyalarınızı taşıyabileceğiniz çanta kurtarıcınız olacak. Farklı eşya bölmeleriyle ikinci bir çanta taşıma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.
Tişörtsüz olmaz
WWF Market, 105 lira
Canlı türlerini koruyan WWF’nin Reflect Studio işbirliğiyle hazırladığı tişörtler, organik pamuktan, etik şartlarda üretiliyor ve oldukça şık.
Çoraplarda tema yeni yıl
Oysho, 55.95 lira
En soğuk havalarda bile ayağınızı sıcacık tutacak kalın bir çorap şart. Özellikle yeni yılı çağrıştıran kar desenli modeller kışa çok yakışıyor.
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