Sevgi Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Sevgi Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Sevgi Plajı Kuşadası sınırları içerisinde bulunan özellikle yaz aylarında yerli yabancı binlerce turisti ağırlayan plajlardan bir tanesidir. Geniş olanaklarından dolayı birçok kişi Kuşadası'ndaki Sevgi Plajı'nı tercih eder. Özellikle Ege Denizi'nin sığ olması çocuklu ailelerin bölgede rahatlıkla çocukları ile Akdeniz'e girmesini sağlayan bir özelliktir.

Sevgi Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Ülkemizin en güzel plajlarından bir tanesi olarak bilinen Kuşadası Sevgi Plajı Kuşadası'nda Davutlar beldesinde yer almaktadır. Kendi aracıyla bölgeye gitmek isteyen kişiler öncelikle Kuşadası Davutlar Merkeze ulaştıktan sonra sahile giden yoldan Efe Tur Tatil Sitesi alanını geçip sitenin yanından giriş yapabilir. Minibüsle gitmek isteyen kişiler ise Davutlar Kuşadası minibüsüne binerek Davutlar Sevgi Plajı önünde inebilir. Burası Kuşadası merkezden 35 dakika ile 45 dakika arasında minibüsle ulaşılan bir alandır. Sevgi Plajı hem yerel halkın, hem de tatil için Kuşadası'na gelen kişilerin özellikle tercih ettiği bir plajlardan bir tanesidir.

Sevgi Plajı Özellikleri

Sevgi Plajı Davutlar sahilinde yer alan bir plajdır. İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Sevgi Plajı hem günübirlik tatilciler için hem de uzun soluklu tatil yapmak isteyen kişiler için tercih sebeplerinden bir tanesidir. Uzun okaliptüs ağaçları ile çevrili olan bölgede, gölgelik birçok alan bulunur. Bu sebeple tatilcilerin piknik yapmak istediği alanlardan bir tanesi olarak da karşımıza çıkar. 550 metre uzunluğunda bulunan plajın 3000 metrekare olan arka tarafı ağaçlık piknik alanına sahiptir.

Plaj içerisinde kafeterya, büfe duş ve WC'ler bulunur. Plaja ücretsiz olarak giriş sağlanır. Kuşadası Davutlar beldesinde yer alan Sevgi Plajı aynı zamanda bir piknik alanı olarak da bilinir. Bölge yeme içme ihtiyacını da ekstra karşılanabileceği büfe, kafeterya, restoran, çay bahçesi de bölgede bulunan işletmelerdir. Mart ve ekim ayı arasında açılan işletmeler bölgeye gelen hem denize girmek isteyen hem de piknik yapmak isteyen kişiler için hizmet verir.

Sevgi Plajı Denizi oldukça Berrak ve temiz olan bir plajdır. Mavi bayrak sahibi olan deniz aynı zamanda kum plajdır. Kumu ince ve temiz olan sahilde hem yayalar için hem de motor bisiklet ve bisikletler için yol bulunmaktadır. Denizi sığdır bundan dolayı özellikle çocuklu aileler tercih eder Kuşadası Sevgi Plajı'nın karşısında Samos odası bulunur. Günübirlik tatilcilerin ve piknik yapmak isteyenlerin oldukça fazla tercih ettiği alanlardan bir tanesi olan Sevgi Plajı kişilerin mangal yaptığı alanlardan biridir.

Kamp ve Konaklama Olanakları

Kuşadası Sevgi Plajı çevresinde kamp olanağı mümkündür. Ancak bölgede sadece Festival zamanlarında çadır kurmaya izin verilmektedir. Bunun dışında Kuşadası Sevgi plajına gitmek isteyen kişiler için plaj çevresinde konaklama yapabilecekleri birçok alan bulunur. Otel, motel, pansiyon olanakları bulunan Kuşadası Sevgi Plajı da birçok kişi için tercih edilen bir plajdır.

Sevgi Plajı Giriş Ücreti

Kuşadası Sevgi plajına Giriş ücretsizdir. Ancak bunun yanında otopark ücreti, şezlong ve şemsiye ücretleri alınmaktadır. Kişiler kendileri de şemsiye getirerek bölgede ihtiyaçlarını karşılayabilir. Bölgeye tatile gelmek isteyen birçok kişi Sevgi Plajı’nda ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanların bulunması ve plaja girişin ücretsiz olmasından dolayı Sevgi Plajını tercih etmektedir.