Sevgi Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Sevgi Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Türkiye'de özellikle yerli turistlerin ilgisini çeken pek çok yer bulunmaktadır. Bu yerlerden bir tanesi de Sevgi Adası olarak bilinen ve özellikle çiftlerin oldukça rağbet gösterdiği alandır. Özellikle Akdeniz Bölgesi'ndeki turistik alanların içerisinde en çok ziyaret edilen Sevgi Adası Adana ilinde bulunmaktadır.

Sevgi Adası Hakkında Bilgi

Sevgi Adası, Adana ilinin Seyhan Gölü'nün üzerinde bulunan küçük bir adadır. İlçe olarak Çukurova ilçesine bağlıdır. Sevgi Adasına gitmek için kıyı bölgede hizmet veren tekneler kullanılmaktadır. Bu tekneler sayesinde adaya ulaşılarak orada vakit geçirilebilir. Ayrıca kıyı kesiminde yer alan yarımada da konukların piknik yapmaları için alanlar bulunmaktadır.

Sevgi Adası'nın bir diğer özelliği ise yılda bir kez sular çekilmesi ve Su Yolu adı verilen bir geçidin meydana çıkmasıdır. Bu durum genel olarak Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında gerçekleştirmektedir.

Sevgi Adası'nı gezmek için herhangi bir ücret ödemeye gerek yoktur. Sadece tekneler ücretlidir. Ayrıca Sevgi Adası için herhangi bir zaman dilimi bulunmamaktadır. Yılın her günü özel şartlar haricinde (yılda bir kere görülen suların çekilmesi ile adaya deniz yolundan ulaşımın imkansız olması durumunda adaya giriş ve çıkışlar kapatılır) sürekli olarak açık ve gezilebilmektedir.

Sevgi Adası'nın Tarihi

Sevgi Adası'nın belirli bir tarihi veya tarihte herhangi bir olaya bağlantısı yazılı olarak bulunamamıştır. Arkeolojik dönemlerden bu yana var olan Sevgi Adası'nın yerli ve yabancı turizm için değerlendirilmesi son yıllarda etkin bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Daha çok yeni evli çiftler dış mekan çekimleri olarak Sevgi Adasını ziyaret etmektedirler.

Seyhan Gölü'nün ortasında yer alan bu ada, zaman içerisinde yerel idare tarafından değerlendirilmiş, özel bir ışıklandırma ve "Sevgi Adası" yazısı ile turistik bir hale getirilmiştir. Suların çekilmesi ile oluşan bir ada olması coğrafi özelliklerinden bir tanesidir.

Sevgi Adasında Gezilecek Yerler

Sevgi Adasında sadece bir ada bulunmaktadır. Büyük olmayan bu adadan Seyhan Gölü'nün çevresi net bir şekilde gözlemlenebilir. Bunun haricinde Seyhan Gölünün kıyısında piknik alanları ve yürüyüş parkurları bulunmaktadır. Sevgi Adası'na gidilmesinin ardından bu parkurda yürüyüş yapılarak özel dinlenme ve piknik yerlerinde zaman geçirilebilir.

Sevgi Adası'nın bulunduğu Seyhan Gölü'nde balıkçılık faaliyetleri de yürütülebilmektedir. Ayrıca Adana'nın Menderes Sahili'nde yine Sevgi Adası'na yakın bir bölgede yer almaktadır. Ayrıca Sevgi Adası'nın yakınında yer alan Seyhan ilçesinde Tepebağ Evleri, Sinema Müzesi, Atatürk'ün Evi, medrese ve Bebeli Kiliseleri de görülebilir.

Sevgi Adası'na Nasıl Gidilir?

Sevgi Adası'na Adana Merkez'den rahatlıkla gidilebilir. Sevgi Adası, Çukurova ilçesine bağlıdır ve Adana Merkeze yakın bir konumdadır. Havalimanından Adana Merkez'den geçen İnönü Parkı'ndaki belediye otobüsleri ile gidilebilir. Mevcut konumu Çukurova Üniversitesi'ne oldukça yakındır. Ayrıca Çukurova, Yüreğir ve Seyhan ilçelerinden toplu ulaşım ile Sevgi Adası'na ulaşmak oldukça kolaydır. Çevre iller olan Hatay, Mersin ve Kayseri'den de otobüsler ile Sevgi Adası'na gidilebilmesi mümkündür.

Sevgi Adası Konaklama İmkanları

Sevgi Adasını gezen turistler için en yakın konaklama merkezleri Çukurova, Yüreğir ve Seyhan İlçelerinde bulunmaktadır. Bu ilçelerde yer alan apart, motel, otel ve pansiyonlarda konaklama imkanları mevcuttur. Bunların yanı sıra çevre iller olan Hatay, Mersin ve Kayseri'den de günübirlik olarak görülebilir. Seyhan Gölü'nün çevresinde karavan konaklaması veya çadır için alanlar bulunmamaktadır.