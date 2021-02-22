Sevakin Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Sevakin Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Sevakin Adası bir zamanlar Afrika'nın en önemli limanı konumundaydı. Günümüzde ise en önemli ikinci limanı konumundadır. Buranın Ortaçağ zamanında Kızıldeniz kıyısında bulunan en zengin bölge olduğu düşünülür. Ancak mercanlar ile inşa edilmiş olan eski şehirden geriye günümüzde yalnızca yıkıntılar kalmıştır.

Sevakin Adası Hakkında Bilgi

Bu adada sıcak çöl iklimi görülür. Yazlar oldukça uzun geçmektedir. Bunun yanında çöl ikliminin özelliği olan sıcak ve nem de görülmektedir. Kışın ise daha ılıman bir iklim hakimdir. Kasım ayında bölgede çok daha fazla yağış görülebilir. Bunun sebebi ise bu dönemde doğudan rüzgarlar esmektedir.

29 Aralık 2017 tarihinde Türkiye ve Sudan arasında yapılan anlaşma ile Sevakin adası Türkiye'nin olmuştur. Bu anlaşmada Türkiye'nin adaya alt yapı yapacağından ve eski Osmanlı liman kentinin askeri ve sivil gemilerin geçebileceği bir liman olacağından söz edilir.

Sevakin Adası Tarihi

Sevakin Adasından ilk olarak 10. yy'da bahsedilmiştir. O zamanlar ada küçük Beca kenti iken, sonrasında sınırlar genişleyerek Badi limanına kadar ilerlemiştir. Moğol İmparatorluğu ve Haçlı Seferleri sayesinde bölgede ticaret daha da artmıştır. 14. yy'da burada Venedikli tüccarlar ticaret yapmaktaydı.

O zamanlar adanın liderlerinden olan Ala al-Asba, Venedikli tüccarların mallarını ele geçirmiştir. Bu hareketi nedeniyle de Memlük Sultanı olan Baybars'ı oldukça kızdırmıştır. Sonrasında Al-Asba şehri terk etmek zorunda kaldı.

1517 yılında ise dönemin Osmanlı İmparatoru Yavuz Sultan Selim bu adayı fethetti. Ancak bu dönemde Portekizli kaşiflerin yeni yerler keşfetmesi Sevakin Adasının öneminin azalmasına sebep olmuştur. Bunun üzerine adadaki tüccarlar da adayı teker teker terk etmeye başlamıştır.

1865 yılına gelindiğinde Hidiv İsmail Paşa bu adayı Osmanlı'dan almış ve adanın canlanması adına çalışmalar yapmıştır. Bu dönemde adaya evler, hastaneler, camiler inşa edilmiştir.

1883 ve 1885 yıllarında ise İngilizler adaya gelmiştir. İngilizler Sevakin adasını geliştirmek adına Port Sudan limanı ile ilgili çalışmalar yapmıştır. 1922 yılında da adayı boşaltmışlardır.

Sevakin Adası Nerede?

Bu ada Sudan'ın kuzeydoğu kesiminde yer alır. Kızıldeniz'in batısında bir adadır. Bunun yanında liman şehri olma özelliği de bulunmaktadır.

Sevakin Adasına Nasıl Gidilir?

Sevakin Adasına gitmek isteyenler öncelikle Sudan'ın Hartum iline gitmelidir. Türkiye'den Sudan'a direkt uçuşlar yapan havayolu şirketleri vardır. Türkiye-Sudan arası yaklaşık olarak 4 saat sürmektedir. Başkent Hartum'a geldikten sonra buradan kolay bir şekilde adaya gitmeniz mümkündür.

Sevakin Adası Gezilecek Yerler

Sevakin Adasında gezilecek yerler oldukça kısıtlıdır. Şehrin tarihi yapılarının büyük bir kısmı da harabe olmuştur.

Sevakin Adası Konaklama Şartları

Sevakin adasında otel bulunmamaktadır. Bu sebeple konaklama mümkün değildir.

Sevakin Adası Özellikleri

Sevakin adası konumu itibariyle oldukça önemlidir. Bunun sebebi de bu adanın Afrika'nın hac kapısı olarak bilinmesinden kaynaklanmaktadır. Bu ada Osmanlı Devleti için 1500'lü yıllarda oldukça önemli olmuştur. Bunun sebebi de dönemin padişahı olan Yavuz Sultan Süleyman'ın Mısır'ı fethi ile adada Osmanlı Hükümdarlığına geçmiştir.

Ada 400 yıl boyunca Osmanlı tarafından yönetilmiştir. Bunun yanında adanın Osmanlı için önemli olmasının bir diğer sebebi Habeş Eyaletinin de burada yaşıyor olmasından kaynaklanmaktaydı. 1865 yılında ise ada yönetimi tekrar Mısır'a verilmiştir.

Sevakin Adasını 1882 yılında İngilizler işgal etmiş 1923 yılında ise Lozan Barış Antlaşması ile Mısır'a tekrar bırakılmıştır. Sudan 1956 yılında bağımsız olduktan sonra ada da Sudan'ın olmuştur.