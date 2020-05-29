'Sessiz Yuva' Balçık Sarayı

Sarayın yapım öyküsüne gelince; Romanya Kralı I.Ferdinand'ın karısı Kraliçe Marie, 1921'de Balchik'i ziyaret eder ve yazlık konutun yerini beğenir. Kraliçe, yerel vatandaşların üzüm bağları, bahçeleri ve su değirmenlerinin satın alınmasını emreder ve büyük arazide inşa çalışmaları başlar İtalyan mimarlar Augustino ve Americo tarafından yürütülen sarayın yapımında Balkan ve Osmanlı Türk motifleri kullanılır, hatta parkı düzenlemek için İsviçre'den bir çiçekçi tutulur.







Bugün, eski kraliyet villalarının ve kompleksin diğer binalarının çoğu içeride yeniden düzenleniyor ve turistleri ağırlamak için kullanılıyor. Eski Bulgar su değirmenlerinden bazıları da korunmuş ve restoran veya turistik villa olarak yeniden inşa edilmiş.







1940 yılında Bulgaristan'da Güney Dobruja'nın Craiova Antlaşması ile yeniden birleşmesinden sonra, saray parkının yerine Balchik Botanik Bahçesi kurulmuş.







65 bin metrekarelik bir alana sahip Sarayın bahçesi 2000 bitki türünü barındırıyor. Bahçenin ana cazibe merkezlerinden biri, Monako'dakinden sonra Avrupa'da ikincisi olan 1.000 metrekarelik açık alanda düzenlenmiş büyük boyutlu kaktüs türlerinin toplanması. Diğer önemli türler arasında Metasequoia, Para kauçuk ağacı ve Ginkgo bulunuyor.