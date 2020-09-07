Serindere Kanyonu Nerededir? Serindere Kanyonu Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Serindere kanyonu Kocaeli ilinde bulunan en zorlu ve en güzel kanyonlar arasında yer almaktadır.

Serindere Kanyonu Nedir?

Serindere kanyonu yüksekliği 10 metre ile 20 metre arasında bulunan ve 6 adet şelalesi olan harika bir kanyondur. Serindere Kanyonu, Kocaeli ilinin ve bu bölgenin en zorlu ve en güzel manzaraya sahip kanyonudur. Son dönemlerde özellikle günübirlik olarak gelen doğasever kişilerin ve yürüyüşçü grupların en sık ziyaret ettiği yerlerin en başında yer almaktadır.

Havuz şeklinde birçok göletin yer almış olduğu Serindere Kanyonu her mevsimde birbirinden çok farklı bir takım güzellikler barındıran bir kanyondur. Serindere kanyonunda bitki örtüsü, doğal güzellik ve soğuk gürül gürül akan suyu eşliğinde doğa yürüyüşleri yapmak ve kamp kurmak bu hayatı seven kişiler tarafından sık sık ziyaret edilmektedir. Serindere kanyonundaki yaklaşık olarak genişliği 3 metreye kadar düşmekte olan bu güç isteyen parkuru tamamlama kişinin saatlerini alabilmektedir.

Serindere Kanyonu Nerededir?

Serindere kanyonu Kocaeli ilinde yer almaktadır. Serindere kanyonu İzmit iline yaklaşık olarak 26 kilometre uzaklıkta yer almakta olan görkemli, eşsiz güzelliğe sahip ve görenleri kendine hayran bırakarak bir daha gelmelerini sağlayan bir kanyondur.

Serindere Kanyonuna Nasıl Gidilir?

Serindere kanyonu, Kocaeli ilinden Yuvacık barajına gelindikten sonra Tepecik köyü yönünden devam ederek bulunmaktadır. Buradan Tepecik köyünü geçip sonra sol yöne doğru Serindere köyü istikametine giden yola girerek bulunur. Serindere köyünü geçtikten sonrasında derenin bulunduğu bölgeye varılır. Burada arabalar müsait bir yere park edilir ve kafeteryanın yan tarafından ilerleyip değirmene varılır. Burada dere içine girip yukarı doğru Serindere kanyonuna devam edilmelidir. Ayrıca yuvacıktanda bu kanyona gidiş vardır ama tepecik köyü yolu daha kullanışlıdır.

Serindere Kanyonunda Kamp Bilgileri

Serindere kanyonunda dileyen her ziyaretçi kamp yapmak özgürlüğüne sahiptir. Bu kanyonda temiz su, kafeterya, piknik alanı, kamp yeri, market bulunmaktadır. Ayrıca dileyen kişiler pansiyonlarda da kalabilir ve serindere kanyonu yürüş yapmak için kullanabilirler.

Serindere Kanyonuna Giderken Yanına Alınacaklar

Serindere kanyonuna giderken yanına mutlaka alınması gereken malzemeler arasında öncelikle sırt çantası ve sırt çantasının içine enerji içecekleri, meyveler ve kuru yiyecekler alınmalıdır. Yürüyüş parkurunu kolay bir şekilde tamamlamak için su geçirmez özelliği olan bilekli bir bot giymek ve de yedekte bir çorap bulundurmak bu kanyon giderken alınması gerekenler arasında yer alır. Ayrıca serindere kanyonu yaklaşık olarak 100 ile 150 metre arasında bir su borusunun olduğu bir tünel geçişi bulunduğu için kafa lambası ya da fener bulundurmak gerekli ve oldukça önemlidir.

Serindere Kanyonu Giriş Ücreti Ne Kadardır?

Kocaeli iline yolu düşmekte olan hemen hemen yerli ya da yabancı her turistin mutlaka ve mutlaka gezip görmesi gereken Serindere Kanyonunun giriş ücreti bulunmamaktadır. Bu nedenle dileyen herkes rahatlıkla Serindere Kanyonunu ziyaret edebilir. Fakat gezi amaçlı olarak giderken mutlaka dikkat edilmeli ve yanına gerekli malzemeler alınmalıdır.

Serindere Kanyonu Ziyaret Saatleri Nedir?

Serindere kanyonu ziyaret saatleri özel saatler değildir. Günümüzde genel olarak yaz mevsimi ve kış mevsimi dileyen herkes rahatlıkla gezme imkanı bulabilir.