Serin sulardan sanat dolu sokaklara

Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı ortaklığıyla 3 Haziran’da hayata geçirilen Ada Modern Sanat Galerisi, 50 Türk illüstratörün bir araya geldiği sergiyle açıldı. 1 Ekim’e kadar devam edecek sergide 116 eser sergileniyor.

Küratörü Selin Atasoy ilk serginin bir illüstrasyon sergisi olmasını bu sanatın dünyadaki yükselişiyle açıklıyor ve “İllüstrasyonlar artık görsel bir destekten çok daha fazlası. Çevrimiçi formatlar, gelişmiş programlama ve dijital çizim araçlarının ilerlemesiyle dünyanın dört bir yanında illüstratörler olanca hızıyla üretim yapıp bunu paylaşabiliyorlar. Üstelik eserler gittikçe daha interaktif hale bürünüyor. İllüstrasyon günümüzün hareketliliğini, canlılığını ve çok yönlülüğünü sembolize ediyor” diyor.

SANAT HERKESİN HAKKI

Serginin 50 sanatçıyı Kuşadası’na toplamasının da bir nedeni var, karanlık pandemi döneminde ne kadar çok sanatçıyı destekleyebilirse desteklemek, yerli ve yabancı ne kadar ziyaretçiye dokunabilirse dokunabilmek.

“Sanat dediğin büyük şehirlerde olur” diyenlere inat sayfiyede olma sebeplerini açmasını istediğimizde bize şunları anlatıyor Atasoy: “Türkiye’nin dört bir yanındaki insanımız ama özellikle çocuklar ve gençler galerilerle, müzelerle tanışmalı. ‘Sanat sadece galeride sergilenir’ diye bir şey yok ki! Sanat ulaşılabilir olmalı, ilgilenen herkes bir gün kendi bütçesine göre sanat eseri alabilmeli ve sanat turizmine ağırlık verilmeli.

Sanat turizmi derken zengin turistlerin gelip sanat eseri almasından söz etmiyorum, tabii ki onlar da olsun ama asıl önemli olan önce yerel halkın içselleştirdiği, keyif aldığı, kendini geliştirdiği platformlar yaratılsın. Zaten bu platformlar zamanla turist de, katılımcı da çeker. Tolstoy ‘Sanat ancak belli bir sınıf için değil, büyük kitleler için yarar sağladığı zaman, sözü edilebilir bir değere ulaşır’ demiş. Çocuklarımızın büyüdüğü 10-15 saniyelik TikTok dünyasında eskisinden daha fazla resme, fotoğrafa, heykele ihtiyacımız var. Hepsini gelişen teknolojilerle birleştirebilirsiniz, yeter ki anlatacak bir hikâyeniz olsun ve bu hikâye ‘O kadar sofistike olayım ki lütfen beni kimse anlamasın!’ şeklinde yazılmasın.”

HER YER RENKLENİYOR

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in sayısı gittikçe artan dijital göçebeler için Habitat Derneği ve Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliği çerçevesinde doğanın içinde hayata geçirilen Kampinova isimli bir projesi var. Bu gelişmeler için Selin Atasoy “Dünyanın dört bir yanından insanların Kuşadası’nda buluşup üretecek olması fikri muhteşem. Galeri de bu hayalin ve üzerinde çalışan Ada Modern Sanat Müzesi’nin ilk adımlarından biri” diyor. Bugün sokaklarda canlı sanat performansları gerçekleşecek. Bu hafta sonu serginin sanatçılarından Devak (Aybars Yücel) Kuşadası’nda bir köyde duvar resimleri yapacak. Ada Modern Sanat Galerisi ayrıca aynı çatı altındaki, Kuşadası manzaralı Art Cafe ve tasarım ürünlerinin satıldığı Art Store ile ziyaretçilerine hizmet verecek.

İstanbul’un yenilikçi galerilerinden Pilevneli, Bodrum’da ikinci sergisini açtı. Kaplankaya Clubhouse’da 8 Temmuz’dan beri ziyaret edilebilen sergide 30’u aşkın sanatçının son dönem işleri yer alıyor. Murat Pilevneli’ye “Nedir sizin için Bodrum’un cazibesi” diye sorduğumuzda “Bodrum aslında biraz geciktirilmiş bir mesele. Pandemi, çok önce gerçekleştirilmesi gereken bir meseleyi çözmemize vesile oldu. Nedense galeriler sadece kışın açık olur, yazınsa kapalıdır gibi bir anlayış var. Yabancı ziyaretçiler özelinde baktığımızda Bodrum’un bir tatil yöresi olmasının getirdiği imkânla çok daha fazla yabancıya ulaşmamız mümkün” şeklinde yanıtlıyor.

Serginin ekim-kasım aylarına kadar uzayacağı öngörülüyor.

YARATICILIĞIN SINIRI YOKSA MEKÂNIN NEDEN OLSUN?

Ressam Murat İrtem



“Çanakkale Kaz Dağları’nın Bayramiç bölgesinde, Kurşunlu Köyü’nde hem yaşayabileceğimiz hem de atölye olarak kullanabileceğimiz bir taş evde sürdürüyorum çalışmalarımı. Yaratıcılığın sınırı olmadığını düşünürsek sınırlama olması da garip olur. Köye yerleşme kararı verirken biz de bu algı nedeniyle bocaladık biraz. Ancak eşimle beraber dedik ki ‘Biz hayata değil, hayat bize uysun’. Doğada olmak bana ilham veriyor, ruhuma, bedenime iyi geliyor. Zaten uzun zamandır karavanla gezerken bir yandan da resim çalışmalarımı doğada sürdürüyorum. Bu doğa tutkusunu kalıcı bir hale getirmek istedik ve Kaz Dağları’nın eteğinde, baraj gölüne karşı yeşillikler içinde bir alan yarattık kendimize. Böyle bir yerde akışın içinde doğa tüm zenginliğiyle yaratıcılığımı körüklüyor. Bu arada İstanbul’da da atölyem var ve sanatsal bağlantılar için İstanbul’la kontağım devam ediyor.”

TATİL YÖRELERİ SANAT AJANDASI

- Baaf Bodrum Sanat ve Antika Fuarı 28 Temmuz’da açılacak. Ressamların ve antikacıların katılacağı Baaf Bodrum, 4 bin metrekarelik alanda kurulacak. Fuar ve sergi kapsamında sanatsal üretim (resim, heykel, baskı, fotoğraf vb.) ve antika objelerin yanı sıra koleksiyon seçkileri, farklı başlıklarda bir dizi akademik etkinlik de olacak. Fuar ve sergi 18.00-24.00 saatleri arasında gezilecek.

- Ahmet Güneştekin’in ‘Kutsal Ağaçlar’ sergisi Zai Yaşam, Bodrum’da. 28 Temmuz’a kadar sürecek sergi, Zai Yaşam’ın içinde kurulan sanat galerisi Art Zai’nin aynı zamanda açılış sergisi oldu.

- Mine Sanat Galerisi’nin yıllardır gerçekleştirdiği ‘Çağdaş Sanat Yaz Sergileri’nin 25’inci edisyonu, Bodrum Yalıkavak’ta açıldı. Sergi, 5 Ağustos’a kadar devam edecek.

- İzmir, Menderes’teki Kesre Koyu, 2017’den beri sanatçıları ağırlıyor. Club Marvy’de multidisipliner sanat galerisi ve residency programı olarak hayata geçen Atelier Marvy, 31 Temmuz’a kadar ressam Nadide Akdeniz’in yeni sergisi ‘Flora’nın Büyüsü’ne ev sahipliği yapacak.

- Arkas Sanat Urla’da 19. yüzyıl sonu- 20. yüzyıl başı Avrupa resim ve heykel sanatının önemli temsilcilerinin eserlerini görebilirsiniz. Mekânda 16 ve 17. yüzyıl Avrupa hanedanlarına ait, işlevselliklerinin yanı sıra birer sanat eseri niteliğine sahip zırh, miğfer ve silah koleksiyonu, Rönesans döneminden duvar halıları ve 17. yüzyıla ait Anadolu halıları sergileri de devam ediyor. Bilgi için www.arkassanaturla.com...

- ArtOn İstanbul, kuruluşunun 10’uncu yılında, Elements Yalıkavak’ta ArtOn Bodrum’u açtı. Yaz boyunca değişerek izleyiciye sunulacak ‘Summer Olympics’ sergisi insanın dinlenme hakkına övgü niteliğinde...

- Seramik sanatçısı Ahmet Nejat Birdevrim’in ‘Seramikte 43 Yıl’ adlı kişisel sergisi, Trafo Bodrum-Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nde 28 Temmuz’da sona erecek.

- Fotoğrafçı ve gezgin Mustafa Aksoy’un ‘Kitaba Giden Yol’ isimli fotoğraf sergisi Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde açıldı.

- Bodrum Loft ve Sevil Dolmacı Art Gallery tarafından Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen açık hava heykel parkı Loft Art Sculptville, 19 Temmuz’da açılıyor.

BALE, CAZ VE TİYATRO FESTİVALLERİ...

- Türkiye’nin ilk ve tek bale festivali olan Uluslararası Bodrum Bale Festivali’nin 18’incisi, bu yıl 4-17 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

- Bozcaada Caz Festivali, 20-21-22 Ağustos tarihleri arasında 5’inci kez müzikseverlerle bir araya geliyor. Festival bu yıl İlhan Erşahin, Alp Ersönmez, Sonic Boom, Çağrı Sertel ve Maya Belsitzman & Matan Ephrat gibi isimleri sahnesinde ağırlıyor.

- Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali bu yıl, 24 Temmuz Cumartesi akşamı, ana sahnesi Antik Taş Ocağı’nda başlayacak. Bu yıl 17 konser, 2 ustalık sınıfı öğrenci konseri ve 2 DJ performansı gerçekleşecek.

- Bergama Tiyatro Festivali, 26- 29 Ağustos tarihleri arasında ulusal ve uluslararası toplulukları bir kere daha Bergama’da buluşturacak. Festivalin ulusal programında DasDas’ın ‘Vahşet Tanrısı’, Kumbaracı50 yapımı ‘Demiryolu Hikâyecileri’ ile Mekan Artı Berlin ortak prodüksiyonu ‘Uzak’ yer alıyor.