Serengeti Milli Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Serengeti Milli Parkı Konaklama, Kamp, Giriş Ücreti Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Serengeti Milli Parkı Tanzanya sınırları içerisinde yer almaktadır. Belgesellerde de oldukça fazla gösterilen bu milli parkta birbirinden farklı pek çok hayvan çeşidi bulunuyor.



Serengeti Milli Parkı Hakkında Bilgi



Afrika'da ilk akla gelen yerlerden bir tanesi de Serengeti Milli Parkı olarak biliniyor. Belgesellerde bile görülen bu milli parkta su aygırları, kaplanlar, aslanlar ve kabileler yaşıyor. Hayvanları yakından görmek ve milli parkı gezmek için iyi bir planlama yapılması gerekir. Dünyanın en büyük milli parkları arasında yer alan Serengeti Milli Parkının bölgesinde Masaii kabilesi de yaşıyor. Serengeti Milli Parkı'na ulaşım da oldukça kolay oluyor.



Serengeti Milli Parkı Nerede?



Serengeti Milli Parkı Tanzanya'nın Arusha şehrinde yer alıyor. Bu milli parka ulaşmak için doğru ulaşım yollarının kullanılması gerekir. Tanzanya'da yer alan Serengeti Milli Parkı en çok tercih edilen milli parklardan bir tanesidir. Serengeti Milli Parkı'na ulaşmak için havayolu ve karayolu tercih edilebilir.



Serengeti Milli Parkı Nasıl Gidilir?



Serengeti'de uluslararası bir hava alanı bulunmaktadır. Türkiye'den Serengeti'ye direkt uçuş bulunmuyor. Bu nedenle aktarma yapılarak Serengeti Milli Parkı'na gidilebiliyor. Serengeti'ye gitmek için Tanzanya vizesinin alınması gerekiyor. Türkiye pasaportuna sahip olan herkes yaklaşık 50 dolar karşılığında Tanzanya vizesi alabiliyorlar. Böylece Kilimanjaro havaalanına gidilerek de Serengeti Milli Parkı'na kolaylıkla ulaşılabiliyor.



Serengeti Milli Parkı Konaklama ve Kamp Bilgisi



Serengeti Milli Parkı olan alanda pek çok konaklama ve kamp yeri bulunuyor. Konaklama yapmak isteyen herkes bütçesine ve zevkine göre bir yer bulabilir. Konforuna düşkün olan kişiler için lüks otellerde de konaklama imkanı bulunuyor. Bütçesine uygun ucuz bir yer bulmak isteyen kişiler için lüksten kaçınılmış parkın ortasında konumlandırılan "lounge"lar bulunuyor. Bu kısımlarda rahat bir şekilde konaklama imkanı var. Ayrıca kamp yapmak isteyen kişiler için de otel konforunda çeşitli çadırlar bulunuyor.



Serengeti Milli Parkı Giriş Ücreti



Tanzanya'da birbirinden farklı pek çok yırtıcı hayvanın da bulunduğu Serengeti Milli Parkı'nda giriş ücretleri değişiklik gösteriyor. Özellikle yaz aylarında Serengeti Milli Parkı'na yetişkin ve öğrenci şeklinde giriş ücretleri de farklılık gösteriyor. Serengeti Milli Parkı'na giriş ücretleri yaklaşık 15 dolardan başlıyor.



Serengeti Milli Parkı Özellikleri



Serengeti Milli Parkı'nda gezilip görülecek pek çok alan bulunuyor. Bu alada uygun fiyatlar ile konaklama yapılabiliyor. Ayrıca çadırlarda uyku tulumu hizmeti de veriliyor. Bazı alanlarda ise konaklamanın yanı sıra üç öğün yemek ve rehberlik hizmetleri de fiyatlara dahil oluyor. Serengeti Milli Parkı'nda mola yerleri haricinde araçlardan inmek de yasak oluyor. Serengeti Milli Parkı'nda gezinirken etrafta zebra sürüleri ve fil aileleri görülebiliyor. Afrika'ya has hayvan çeşitliliği Serengeti Milli Parkı'nda göz önüne çıkıyor. Özellikle hızla soyları tükenen gergedan ve bufalolar da Serengeti Milli Parkı'nda görülebiliyor. Zürafaların da bulunduğu milli park her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.



Belgesellerde görülen Afrika'nın en bilinen milli parkı Serengeti Milli Parkı'nda birbirinden farklı hayvanlar bulunuyor. Gece uyunurken birbirinden farklı hayvan sesleri de duyulabiliyor. Bu sesler tedirgin etse de sonra alışılıyor. Serengeti Milli Parkı'nda her bütçeye uygun konaklama alanları bulunuyor. Bu konaklama alanlarında birbirinden güzel aktiviteler de yapılabiliyor. Ayrıca hayvanların olduğu alanlar da gezilebiliyor.