Sepetçiler Kasrı Nerede? Sepetçiler Kasrı Tarihi Hakkında Bilgi, Kahvaltı İle Düğün Fiyatları, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Sepetçiler Kasrı tarihi bir mekandır. Mimarisi ile de göz doldurmaktadır. Her sene yerli ve yabancı binlerce turist Sepetçiler Kasrını ziyarete gelmektedir.

Sepetçiler Kasrı Nerede?

Sepetçiler Kasrı Türkiye'nin İstanbul ilinin Fatih ilçesine bağlı Sarayburnu semtinde bulunur. Buraya kolay bir şekilde ulaşım sağlanabilmektedir. Özel araçla gelmeyecek olan kişiler toplu taşıma araçlarını kullanarak kolay bir şekilde gelebilirler.

Sepetçiler Kasrına metro ile gitmek mümkündür. Bunun için Marmaray Sirkeci istasyonunda inmek gerekir. Dilerseniz buraya araba vapuru ile de gidebilirsiniz. Otobüs ve tren ile buraya gitmek de mümkündür. Görüldüğü pek çok toplu taşıma yöntemi ile Sepetçiler Kasrına ulaşım sağlanmaktadır.

Sepetçiler Kasrı Hakkında Bilgi

Sepetçiler Kasrı Topkapı sarayına bağlı olan ve kıyı kesiminde bulunan köşklerden biridir. Bu kasrın inşaatına sultan 3. Murad zamanında başlandı. Kasrın mimarlığını ise Davut Ağa yapmıştır. Sepetçiler Kasrının yapımında Dalgıç Ahmet Çavuş ile Nakkaşbaşı Lütfü Ağa büyük emekler vermiştir.

Sepetçiler Kasrının yapımında kullanılmış olan kırmızı renkli mermerler Darıca ile Ruşçuktan getirtilmiştir. Çiviler ve demir ise Selanik ve Samakoy'den getirtildi. Kasrın içindeki çiniler ise İznik'ten getirtilmiştir.

Kasrın üzerinde bir kitabe yer alır. Kitabe de ise 1739 yılında ve 19. yüzyılda yenileme çalışmalarının yapıldığı yazmaktadır. Kitabeye göre 1643 yılında Sepetçiler Kasrı Sultan İbrahim tarafından restore edilmiştir. Kasım Ağa köşkün yapımında baş mimar olarak görev almıştır. Yapıya bakıldığı zaman yalnızca Osmanlı mimarisinden değil Bizans mimarisinden de izler taşıdığı görülmektedir.

Bu köşk Cumhuriyet Döneminde ecza deposu olarak faaliyet göstermiştir. Daha sonrasında uzun yıllar hiç bir amaçla kullanılmamış ve kaderine terk edilmiştir. 1980 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü köşkün restorasyonunu yaptırarak burayı Uluslararası Basın Merkezi yapmıştır. Daha sonra farklı amaçlar için de kullanılan Sepetçiler Kasrı 2011 yılında alınan kararla Yeşilay Genel Merkezi olmuştur.

Sepetçiler Kasrı Düğün Fiyatları

Sepetçiler Kasrı unutulmaz düğün organizasyonlarının adresidir. Yalnızca düğün değil farklı etkinliklere de ev sahipliği yapmaktadır. Mükemmel Boğaz Manzarası eşliğinde unutulmaz bir düğün yapabilirsiniz.

Düğünleriniz de yalnızca konsepte karar vermeniz yeterli olacaktır. Organizasyon ise köşk personeli tarafından yapılır. Organizasyonları yürüten oldukça profesyonel bir ekip bulunmaktadır.

Düğün organizasyonlarını yemekli yapmayı düşünüyorsanız bunun için 1000-2000 civarında kapasite vardır. Açık hava kapasitesi de aynı şekildedir. Kapalı alan kapasitesi ise yaklaşık olarak 100-200 civarındadır.

Düğünden önce mekanda yapılan düzenlemeleri kontrol edebilir bunun yanında menü tadımı da yapabilirsiniz. Dilerseniz menülerde değişiklik de yapabilmektesiniz. Düğün fiyatları seçilen organizasyon çeşidine göre ve menülere göre değişiklik göstermektedir. Bunun dışında köşkte konaklama imkanı yoktur.

Sepetçiler Kasrı Kahvaltı Fiyatları

Setçiler Kasrı denize sıfır bir konumdadır. Dilerseniz burada kahvaltı seçenekleri de bulunmaktadır. Eşsiz menüsü ile boğaz manzaralı unutulmaz bir kahvaltı yapabilirsiniz. Kahvaltı fiyatları da oldukça uygundur. Çeşit boldur. Yapılan yemekler usta şefler tarafından yapılır. Bu sebeple yediğiniz tüm yiyeceklerin tadı damağınızda kalacaktır.

Sepetçiler Kasrında farklı organizasyonlar yapmak da mümkündür. Sünnet düğünleri, çeşitli toplantılar, konserler burada yapılabilmektedir.

Sepetçiler Kasrı Giriş Ücreti

Sepetçiler Kasrı giriş ücretleri yapılan organizasyon çeşitlerine göre farklılık göstermektedir. Seçmiş olduğunuz organizasyon çeşidi ile ilgili fiyatlandırmaları yetkililer ile görüşmeniz mümkündür.

Sepetçiler Kasrı Ziyaret Saatleri

Sepetçiler Kasrı ziyaret saatleri organizasyona göre farklılık göstermektedir. Servisler 23:00 de sona erer. Müzik ise 24:00 saatinde sona ermektedir.