Sent Antuan Kilisesi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Sent Antuan Kilisesi Tarihi, Hikayesi Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Her sene yoğun şekilde yerli ve yabancı turist çekmeyi Başaran Sent Antuan Kilisesi, Osmanlı döneminin kuruluşuna kadar uzanan bir tarihe sahip olduğunu dile getirmek mümkün. Özellikle Gotik yapısı ile beraber dönemin mimari dokularını en iyi şekilde yansıtan tarihi kilise, günümüzde hala kullanılmaya devam ediyor.

Sent Antuan Kilisesi Hakkında Bilgi

Dönemin dünya çapındaki ünlü mimarları tarafından yapılan Saint Antuan Kilisesi, 1330 ile 1331 yılları arasında inşa edilmiştir. Gotik bir inşa şekline sahip olan yapı aynı zamanda kısım olarak Latin haçı şekline benzer. Aynı zamanda iç kısmında Romanesk bir Kript bulunur. Döneminde gelir amaçlı altışar kat üzerinden iki farklı bina eşliğinde hazırlamış bir yapı olarak da öne çıkmaktadır. Aynı zamanda görkemli ve Gotik girişi üzerinden görsel açıdan oldukça etkili bir görüntü sunduğunu dile getirmek mümkün

Sent Antuan Kilisesi Nerede ve Nasıl Gidilir?

Sent Antuan Kilisesi en kolay bulunabilecek kiliseler içerisinde yer almaktadır. İstanbul'un meşhur İstiklal Caddesi üzerinde bulunur. Daha çok Galatasaray lisesine yakın bir bölgede yer aldığını söylemek gerekir. Taksim üzerinden İstiklal Caddesi'ne giderek yürüme mesafesinde kolayca sent Antuan Kilisesine ulaşım sağlamak mümkün. Aynı zamanda İstanbul'un farklı bölgelerinden toplu taşıma araçları ya da özel araçlar ile Taksim'e gelerek yine kiliseye ulaşım gerçekleştirebilirsiniz.

Sent Antuan Kilisesi Tarihi

Fransiskenler 1221 yılında İstanbul'a geldikleri zaman burada ilk evleri olacak bir kilise inşa ettiler. Daha sonra 1330 ve 1331 yılları arasında Aziz Fransuva yakınlarında Galatasaray yakınlarında bir kilise daha inşa edildi. Daha sonra burada rahipler aziz kardeşleri ile beraber tam olarak 350 yıl boyunca bu kilisede yaşamlarını sürdürürdüler. Günümüzde ise hala farklı zamanlarda ayinler yapılırken, ayrıca yerli ve yabancı turistler üzerinden ziyaret de edilmektedir. Özellikle Gotik tarzındaki muhteşem inşası ile beraber dönemi mimarisinin en iyi şekilde yansıtan yapı, dünyanın her yerinden oldukça yoğun şekilde ilgi çekmektedir.

Sent Antuan Kilisesi Hikayesi

Sent Antuan kilisesi en özel mimari yapılara sahip olan tarihi yerlerden biridir. Özellikle bu kilise içerisinde Aziz Fransuva ile beraber rahipler 350 yıl boyunca yaşamıştır. Bu dönem içerisinde dünyanın pek çok farklı yerinden önemli kişiler, o dönem ayinlere katılmak için İstanbul'a geliyordu. Bu sebepten dolayı Sent Antuan Kilisesinin çok önemli bir ilahi güce sahip olduğuna inanılmaktadır. Günümüzde hala farklı zaman dilimlerinde gün içerisinde ayinler gerçekleştiriliyor. Özellikle noel zamanlarında hala bu döneme inanan ya da inanmayan herkes eğlenmek için bölgeye gitmektir. Filipin ve Afgan koroları ile beraber çok özel ve güzel ilahiler okunmaktadır.

Sent Antuan Kilisesi Ziyaret Saatleri

Pazartesiden cumaya kadar sent Antuan Kilisesi sabah 09.00 ile akşam 19.00’a kadar ziyaretçilere açıktır. Aynı zamanda pazar günleri ise saat 10.00 ila akşam 19.00’a kadar yine ziyaret edilebilir. Ayrıca bu zaman dilimleri içerisinde ayinler de yapılmaktadır. Salı günleri ise saat 11.30 gibi özel ayinler gerçekleştirilmektedir. Pek çok insan bu ayinlere şahitlik edebilmek için hem dini açıdan hem de turistik olarak ziyaret yapmaktadır. İstanbul üzerinde alana kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz. Daha sonra Beyoğlu üzerinden İstiklal caddesine gelerek kiliseyi ziyaret etmeniz mümkün.