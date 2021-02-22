Semadirek Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Semadirek Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Semadirek Adası, Yunanların dilinde ise Samotrake olarak bilinen ada, tabiat olarak güzelliklere ev sahipliği yapar.

Semadirek Adası Nerede?

Semadirek Adası, Kuzey Ege’de yer alan bir adadır. Yunanistan’ın Meriç iline bağlı olan bu ada, Saroz Körfezi açıklarında yer alır. Ada Saroz Körfezinden veya Gökçeada’dan rahatlıkla seçilmektedir. Görüntüsü uyuyan bir insana benzediği için adaya ‘’uyuyan güzel’’ ismini uygun bulmuşlardır.

Semadirek Adası Nasıl Gidilir?

Adaya ulaşım farklı lokasyonlardan olabilmektedir. Adaya ulaşmak için İpsala sınır kapısından çıkarak, Dedeağaç’a gidebilirsiniz. Buraya karayolu ile ulaşım sağlayabilir ve kendi aracınız ile gidebilirsiniz. İstanbul – Dedeağaç arası 300 km’dir. Yol otoban olduğu içinde oldukça düzgündür. Dedeağaç’a otobüs şirketlerinin aracılığıyla da ulaşmanız mümkündür.

Kendi aracıyla gidecek olanların yurtdışına çıkmadan önce araç için uluslararası motorlu taşıtlar sigortası yaptırması gerekmektedir. Bu sigortanın bedeli, sigorta süresine göre değişmektedir. Ayrıca pasaport ve vizeye ihtiyaç vardır. Araç kullanmak içinse, uluslararası ehliyet alınması gerekmektedir.

Dedeağaç’tan feribota binerek adaya ulaşabilirsiniz. Feribot biletlerini iskeleden alabilirsiniz. Feribot seferleri yaz aylarında daha sık olmaktadır. Kışın ise daha seyrek yapılmaktadır. Adaya gidiş süresi ise yaklaşık 2,5 saat sürmektedir. İpsala ile Dedeağaç arası ise ortalama 45 km’dir.

Semadirek Adası Özellikleri Hakkında Bilgi

Semadirek Adası’na gidecek olanlar, adada çok fazla eğlence merkezinin olmadığını bilmelidirler. Ada tam bir deniz ve kafa dinleme merkezidir. Tabiatla baş başa olmak ve trekking yapmak isteyenler için oldukça ideal bir yer. Eskiden adada rock festivalleri düzenlenirmiş. Fakat günümüzde yapılmamaktadır. Ama yazın turistler tarafından oldukça rağbet gören bir yerdir. Yazın nüfusu, yerleşik nüfusun 4-5 katına çıkabilmektedir.

Adanın doğusunda, 1600 metre yüksekliğinde, Saos Dağı bulunmaktadır. Bu dağın yamaçlarında ise ormanlar ve şelaleler harika manzaralar oluşturur. Güney tarafına döndüğünüzde ise gelenleri zeytin ağaçları karşılamaktadır. Burası yeşilliklerin bol olduğu bir yerdir. Semadirek Adası, volkanik bir adadır ve bu nedenle kumsallarda siyaha çalan renklerde taşlar vardır.

Semadirek Adası Gezilecek Yerler

Burada Kamariotissa, Hora ve Therma bölgeleri en hareketli yerleridir. Bu yerlerin dışında gezilecek birkaç ufak köy vardır. Burası diğer Yunan adalarına göre daha sakin olan bir adadır. Tam anlamıyla bir kafa dinleme yeridir. Mutfak kültürü çok gelişmiştir. Deniz mahsulleri yanında et yemekleri de oldukça lezzetlidir.

Adada denize girilebilecek farklı yerler vardır. Plajları da çok kalabalık değildir. Pachia Ammos Plajı denize girebileceğiniz plajlardan bir tanesidir. Plajın üst katıda restoran olarak çalışmaktadır. Büyük Tanrıların Sığınağı ise Therma’ ya giderken yol üstünde bulunmaktadır. Yolun iç kısmına doğru girilmesi gerekir. Burası arkeolojik alanlardan bir tanesidir.

Fonias Deresi ve Gria Vathra ise görülmesi gereken başka bir yerdir. Buraya varmak için bir süre araç ile yolculuk edilir. Daha sonra ise 1- 2 saatlik yürüyüş ile varılabilmektedir. Varılan noktadaki şelaleler ise göz kamaştırıcıdır. Fonias Şehrindeki şelalede mutlaka görülmesi gereken yerler arasında yer almalıdır.

Semadirek Adası Tarih

Büyük Tanrıların Sığınağı yol üzerinden görülmeyen ama içeriye girildiğinde insanı şaşırtan bir yerdir. Oldukça büyük bir alanı kapsamaktadır. Önemli bir arkeolojik alan olan bu bölgenin, M.Ö 1000 yılında kurulduğu sanılmaktadır. Burası gizli ayinlerin yapıldığı bir yerdir.

Burada olanlar gizemini korumaktadır. Çünkü burada olanları anlatanlar ölüm ile cezalandırılmıştır. Burası tüm dinlere kapısı açık olan bir yerdir. Paganizm ayinlerin yapıldığı bir yerdir. Burada ayrıca antik çağdan günümüze ulaşmış Nike heykeli yapılmıştır. Bu heykel günümüzde Louvre Müzesi’ne taşınmıştır.

Semadirek Adası Konaklama

Burada kamp tutkunları için kalınabilecek alanlar vardır. Doğada olmak gerçekten keyif verecektir. Bunun dışında ise konaklama için Chora kasabasında otel ve pansiyon bulma şansınız vardır. Buralarda kaldığınız zaman yemek yerlerine de daha yakın olmuş olursunuz. Bunun dışında Hora kasabasında da konaklamanız mümkündür. Burası yerleşik nüfusunda en çok olduğu bölgedir. Burada tam bir köy havası hâkimdir.