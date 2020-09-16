Selimiye Camii Nerede? Selimiye Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Selimiye Camii, herkesin sevdiği ve sıklıkla ziyaret edilen bir yerdir. Tarihi olarak önemi mevcuttur. Selimiye Camii Edirne'de bulunur. Uzun yıllardan beri güzelliğini korumaktadır.

Selimiye Camii Hakkında Bilgi

Selimiye Camii, Edirne'de bulunur. Osmanlı döneminde II. Selim tarafından yaptırılmıştır. Yapıldığı dönemde de çok rağbet gören Selimiye Camii, günümüzde de Edirneliler ve turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilir.

Selimiye Camii'nin yapımına 1568 yılında başlanmıştır. İslami Mimari ve Osmanlı Mimarisi içeren camii, içinde pek çok güzelliğe sahiptir. İnce ve zarafet sahibi 4 minaresi bulunur. UNESCO tarafından Selimiye Camii ve Külliyesi, Dünya Miras Listesinde yer almaktadır.

Selimiye Camii Nerede ve Nasıl Gidilir?

Selimiye Camii, Edirne'de Merkez'de yer alır. Meydan'da Mimar Sinan Caddesinde bulunur. Şehir dışından arabalar ve yolcu otobüsleri ile şehre girdikten sonra toplu taşıma, özel araç ve taksiler ile ziyarete gitmek mümkündür.

Otogardan Selimiye Camii'yi ziyarete gitmek isteyenler minibüsleri kullanarak şehir merkezine gidebilir. Şehir merkezinden Selimiye Camii'ye gitmek beş dakikalık bir yürüyüş gerektirir. Ardından tüm ihtişamı ile görünen Selimiye Camii ziyaret edilebilir.

Selimiye Camii Tarihi

Selimiye Camii'nin yapımında 15 bin kişinin çalışmıştır. İnşaatı 1575 yılında tamamlanmıştır. Tamamlanmasının ardından kullanıma açılmıştır. Yapımı 7 yıl sürmüştür. Genişliği sayesinde içinde aynı anda 6 bin kişinin ibadet etmesine olanak sağlar. Osmanlı döneminde sefere çıkan ordu, bu camiide namaz kılmak için durmuştur.

Camiinin ibadete açılması II. Selim vefat ettikten sonra olmuştur. Sultan II. Selim camiinin tamamlanışını görememiştir. Yıldırım Bayezid tarafından geliştirilmiş ve pek çok alanda ibadet amaçlı kullanılmıştır.

Selimiye Camii'nin Özellikleri Nelerdir?

Selimiye Camii'nin uzun yıllardır zarar görmeden ayakta kalmasının haricinde pek çok önemli özelliği bulunur. Tarihi ve mimari açıdan Osmanlı Mimarisini taşıyan ve tanıtan bu eserin en önemli özelliği minareleridir.

Selimiye Camii'nin minareleri daha önce hiç yapılmamış bir teknik ile inşa edilmiştir. İnşa edilen minareler camiinin iç bölümünden görünmezler. Bu sebeple mimarisinin anlaşılması kolay olur. Minarelerin her biri üç şerefelidir. Bu şerefelere üç ayrı yoldan çıkılır. Yolları kullanan kimseler ise birbirlerini görmezler. Yollar birbiri ile çakışır durumda değildir.

Selimiye Camii'nin bir diğer özelliği Edirne'de bulunan herkesin her yerden görebilmesidir. Yerinin seçilmesi özenle olmuştur. Mimari eserin bu kadar değerli olmasında bir diğer etken de budur. Edirne'nin her yerinden Selimiye Camii izlenebilir.

Selimiye Camii'nin Hikayesi Nedir?

Selimiye Camii hakkında bazı rivayetler bulunur. Bu rivayetlerden biri Hristiyan aleminin en güzel kilisesine karşılık olarak yapıldığı yönündedir. İslam'ın güzelliğini anlatmak amacıyla Edirne'de ihtişamlı bir camii yapılması uygun görülmüştür.

Başka bir rivayete göre Selimiye Camii bir lale bahçesinin üzerine inşaa edilmiştir. Sahibi arsayı satmak istememiştir fakat sonradan fikrini değiştirmiştir. Camiiye eklenecek bir lale motifi için söz aldıktan sonra arsayı satmıştır. Rivayetlere göre camiide bulunan ters lale motifindeki lale bahçeyi, ters oluşu ise sahibinin tersliğini temsil etmektedir.

Selimiye Camii'nin Mimarı Kimdir? Selimiye Camii'yi Kim Yapmıştır?

Süleymaniye Camii, Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Mimar Sinan, 90 yaşında iken camiinin yapımına başlamıştır. Selimiye Camii için ustalık eseri olduğunu söylemiştir.

Mimar Sinan'ın cami içinde yaptıkları o dönem için şaşırtıcıydı. Camiinin günümüzde bile çözülemeyen pek çok sırrı ve özelliği bulunmaktadır. Edirne'de bulunan Selimiye Camii, Mimar Sinan için oldukça özel ve değerliydi.