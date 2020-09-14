Selge Antik Kenti Nerede? Selge Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Selge Antik Kenti, Pisidya Bölgesinin hemen hemen en önemli kentlerinden birisidir. Selge Antik Kenti günümüzde pek çok sayıda kişi tarafından beğenilmekte olup sıklıkla gezilmektedir.

Selge Antik Kenti Hakkında Bilgi

Selge Antik Kenti, günümüzde Antalya iline gelen pek çok turist tarafından ziyaret edilmektedir. Dağlara tırmanarak Selge antik Kentine ulaşılan yolda özel ve güzel ormanlar, peribacaları, şeytan kayaları, adam kayaları ve de ilginç yeryüzü şekilleri ile çok değerl ve görkemli bir manzaraya sahiptir. Ayrıca Olukköprü'den Selge Antik kentine çıkıldığı zaman yaz aylarında hava sıcaklığı yaklaşık olarak 10 derece düşmektedir. Selge Antik Kenti, Pisidya Bölgesinde var olan en önemli kentlerinden birisi olmaktadır.

Selge Antik Kenti Tarihi?

Selge Antik Kenti, Milattan önce İkinci 1000 yılın sonlarına doğru yapılan Dor göçleri esnasında kurulmuştur. Selge antik kenti, günümüzde Antalya ili olarak bilinmekte olan Pisidia bölgesinde yer almakta olup bu bölge paranın basılmış olduğu ilk şehir olmaktadır. Basılmış olan paralar üzerinde okunan Estlegiiys isminde yerli bir Anadolu kenti olduğunun gerçeği de bu şekilde ortaya çıkmaktadır. Eurymedon yani Köprüçay vadisi üstünden Pamfilya kentleriyle bağlantıları yer almaktadır.

Bir dönem yani milattan önce 547 yılında Pers istilasının öncesindeki döneme kadar Lidya krallığına bağlı olmakta olan bu antik kent, milattan önce 334 yılında Büyük İskender bu bölgeye gelene kadar Selge antik kenti Pers egemenliği altında yer almıştır. Ardından yıllar sonra Bizans Dönemi zamanında nüfusu yaklaşık olarak 20 bini bulmuş olan Selge antik kenti 13. Yüzyıl'da Türkler tarafından bu kent egemenlik altına girmiştir.

Selge Antik Kenti Nerede ve Nasıl Gidilir?

Selge Antik Kenti, Antalya ilinin Manavgat ilçesinde bulunmaktadır. Altınkaya mahallesinin sınırları içinde yer almaktadır. Antalya iline gelen yerli ya da yabancı pek çok sayıda turist mutlaka Selge antik kentini ziyaret etmek istemektedir. Bu antik kentin görkemli yapısı her yaştan insanı kendine hayran bırakmaktadır.

Manavgat ilçesinin merkezine yaklaşık olarak 80 km uzaklıkta olmaktadır. Bu Selge Antik Kenti Toros dağlarının güney yamacında ve de denizden yaklaşık olarak 1250 metre yüksek kesimde yer almaktadır. Bu Antik Kent'e Antalya kara yolundan isterseniz özel araç ile ulaşmak mümkün ya da isterseniz pek çok tur şirketleri bu antik kente düzenlenen turlara katılım mümkün olmaktadır.

Selge Antik Kenti Gezilecek Yerler

Selge Antik Kenti'nde gezilecek yerler; Selge antik tiyatro, kemer köprü, antik yol, su yolu, böğrüm köprü, garnizon binaları, şapel bu antik kente gelip görülmesi gereken kalıntılardır. Ayrıca bu antik kentte kule surları, agora, giriş kapısı, mezar alanı yani Nekropol, Bizans döneminden kalan kilise, orman alanları ve tapınak kalıntısı bu antik kente gelip hiç şüphesiz ki mutlaka gezilip görülmesi gereken bir yerdir.

Selge Antik Kenti Giriş Ücreti

Selge Antik Kentine giriş ücreti günümüzde bulunmamaktadır.

Selge Antik Kenti Ziyaret Saatleri

Antik kent ziyaretleri yaz aylarında saat 08:00 ile 19:00 arası olur iken kış aylarında ise saat 08:00 ile 17:00 arası olmaktadır.

Selge Antik Kenti Müze Kart Geçiyor mu?

Selge Antik Kenti'nde müze kart geçerli olmaktadır.