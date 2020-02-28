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Selçuklulardan günümüze uzanan Tarihi Çeşnigir Köprüsü
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 28.02.2020 - 12:20,Son Güncelleme:/

Selçuklulardan günümüze uzanan Tarihi Çeşnigir Köprüsü

Yapılış tarihi hakkında elimizde net bilgi olmamasına rağmen, 13. Yüzyıla tarihlenen Selçuklu eseri Çeşnigir Köprüsü'nün 1402 yılında Ankara Savaşına ilerleyen Timur ordusu tarafından da kullanıldığı bilinmekte.

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Köprü, Kızılırmak Nehir üzerinde Kırıkkale ili Karakeçili ilçesi ile Köprüköy beldesi arasında yer alıyor. Kesme taştan yapılan ve Selçuklu mimarisinin tipik özelliklerini taşıyan Çeşnigir Köprüsü, 6 metre genişliğinde ve 110 metre uzunluğunda. Nehre sağlam oturabilmesi için 18.60 metre orta açıklığa sahip olan köprü, 3'ü yukarıda, 9 tanesi aşağıda olmak üzere 12 göze sahip.

Selçuklulardan günümüze uzanan Tarihi Çeşnigir Köprüsü


Yavuz Sultan Selim 1516 tarihinde Mısır seferine çıkmaya karar verdiğinde, ordunun geçiş yolunda olan köprü Mimar Sinan tarafından tamamen yenilenmiş ve sağlamlaştırılmış.

Selçuklulardan günümüze uzanan Tarihi Çeşnigir Köprüsü



Kapulukaya Barajı’nın 1989 yılında tamamlanmasının ve suların yükselmeye başlamasının ardından köprü kullanılamaz duruma gelmiş, trafik yeni yapılan köprüye yönlendirilerek araç ve yaya trafiğine kapatılmıştı. Bugün yalnızca halkın ziyaretine açık olan Çeşnigir Köprüsü güzel bir manzaraya sahip.

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