Selçuklulardan günümüze uzanan Tarihi Çeşnigir Köprüsü

Köprü, Kızılırmak Nehir üzerinde Kırıkkale ili Karakeçili ilçesi ile Köprüköy beldesi arasında yer alıyor. Kesme taştan yapılan ve Selçuklu mimarisinin tipik özelliklerini taşıyan Çeşnigir Köprüsü, 6 metre genişliğinde ve 110 metre uzunluğunda. Nehre sağlam oturabilmesi için 18.60 metre orta açıklığa sahip olan köprü, 3'ü yukarıda, 9 tanesi aşağıda olmak üzere 12 göze sahip.







Yavuz Sultan Selim 1516 tarihinde Mısır seferine çıkmaya karar verdiğinde, ordunun geçiş yolunda olan köprü Mimar Sinan tarafından tamamen yenilenmiş ve sağlamlaştırılmış.









Kapulukaya Barajı’nın 1989 yılında tamamlanmasının ve suların yükselmeye başlamasının ardından köprü kullanılamaz duruma gelmiş, trafik yeni yapılan köprüye yönlendirilerek araç ve yaya trafiğine kapatılmıştı. Bugün yalnızca halkın ziyaretine açık olan Çeşnigir Köprüsü güzel bir manzaraya sahip.