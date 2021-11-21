Selçuklu eserlerinin izinde tarihe tanıklık edelim

En görkemlisi

Sedat Bornovalı, sanat tarihçisi, rehber

Hunat Hatun Külliyesi, Kayseri

Kayseri’deki en anıtsal yapı grubu olma özelliğine sahip. Bir yanında medrese, bir yanında da hamam olan ana yapı 1238 tarihli cami. Alaeddin Keykubat’ın eşi ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in annesi Mahperi Hunat Hatun tarafından yaptırılmış. Türbesi, caminin içinden görülebiliyor ancak medresedeki bir geçitten geçilerek ziyaret edilebiliyor. Caminin ahşap minberiyse türünün en görkemli örneklerindendir.

Mutlaka gece de görün

Nurgül Büyükkalay, Hürriyet Seyahat gezgini

Çifte Minareli Medrese, Erzurum

13’üncü yüzyılın sonlarında Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat’ın kızı Hundi Hatun tarafından yaptırıldığı düşünülüyor. Bu nedenle adına Hatuniye Medresesi de deniyor. Medresenin taçkapısı başlı başına bir şaheser. İki katlı, dört eyvanlı ve açık avlulu olan medrese, Anadolu’daki en büyük açık avlulu medrese örneklerinden. Özellikle gece ışıklandırmasıyla büyüleyici.

Başkentin gözbebeği

Samet Altıntaş, tarihçi-yazar, Hürriyet Seyahat gezgini

Arslanhane Camisi, Ankara

Samanpazarı’nda 13’üncü yüzyıla tarihlenen bir mabet var... Ahi Şerafeddin, halk arasındaki adıyla Arslanhane Camisi. Yapı; Anadolu Selçuklularının ‘son’ hükümdarı kabul edilen II. Mesut zamanında, ‘ahi kardeşler’ tarafından inşa edildi. 24 ahşap ayak üstünde yükselen, tavan işçiliği harika olan caminin en estetik yeriyse kuşkusuz mihrabı. Mihrabın üstünde insanın nefsini temsil eden soyut ejder motifi, ortasında imana kapı açan gül bahçesi ve burayı baştan sona dolaşan Ayet-el Kürsi işlenmiş.

Koruma altına alındı

İbrahim Dıvarcı, Anadolu Selçuklu ve Büyük Selçuklu Mirası Projesi Koordinatörü



Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, Sivas

Divriği Ulucami ve Darüşşifası 1228’de, Anadolu Selçukluları zamanında yapıldı. Cami kitabesinin başlangıç noktasında, iki elifin ortasında bir gül motifi var. Kitabenin bitiş noktasındaysa gagası yere bakan, kuyruğu havada bir bülbül motifi var. 1985’te UNESCO tarafından koruma altına alınan bu anıtsal eserin kendisi gibi eşsiz olan darüşşifa kısmı psikolojik rahatsızlıkların tedavisi için yapılmış.

Adı gökyüzünden...

Erdoğan Gümüş, Hürriyet Seyahat gezgini

Gök Medrese, Sivas

Selçuklu dönemi mimarisinin ve süsleme sanatının en önemli eserlerinden... Firuze renkli çinilerinden dolayı Gök Medrese adıyla tanınıyor. Taşların işçiliği ve mavi rengin güzelliğiyle etkileyici bir görsellik sunuyor. Minareleri üzerindeki zikzaklı, renkli çiniler, geometrik ve bitkisel kabartma dolu motiflerle bezeli yapı açık avlulu, dört eyvanlı, iki katlı plan özelliğine sahip. Yapının en gösterişli bölümü ‘taçkapı’.

Günümüzde de aktif

Murat Cengizer, radyo programcısı

Kırkgöz Han, Antalya

Batı Akdeniz’in dikkat çeken bu Selçuklu eseri, 1237 sonrası Sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından yaptırılmış. 11 bin metrekarelik alana kurulan hanın taçkapısından girildiğinde göze ilk çarpan, kemerli revaklar üzerindeki 8 asır öncesinin mimari simgeleri... Restorasyondan geçip turizme kazandırılan kervansararay, nişan, düğün gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor.

Müzeyi gezin

Oğulcan Tatar, Hürriyet Seyahat gezgini, rehber

İnce Minareli Medrese, Konya

Alaeddin Tepesi’nin batısında Sultan Yolu üzerindeki medrese adını diğerine göre daha büyük olan iki şerefeli minaresinden alıyor. 13’üncü yüzyıl ortalarında yapılan medrese aynı Karatay Medresesi gibi kapalı avluya sahip. Yapıya görkemli taçkapısından giriliyor. Medresenin içinde sizi Taş ve Ahşap Eserler Müzesi karşılayacak.

Anadolu’nun en büyük kervansarayı

Saffet Emre Tonguç, Hürriyet Seyahat yazarı

Sultanhan, Aksaray

1229’da Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat tarafından yaptırılan Sultanhan, Anadolu’daki en büyük kervansaray. Girişteki kapı çok görkemli. Sultanhanı’na girişte, hemen sağda pazaryeri, tam ortada da bir mescit var. Soldaki odalar, kalınacak yerler, mutfak ve hamam olarak kullanılmış. Yine heybetli bir girişe sahip ahır kısmının gotik katedralleri anımsatan bir mimarisi var.

Sıradışı bir planlama

Serda Büyükkoyuncu, seyahat yazarı

Alara Han, Alanya

Alanya’nın ismi Anadolu Selçuklu Sultanı Keykubat’ın ‘Alaeddin’ unvanından geliyor Alara Han da Alara Çayı kenarına sultan tarafından 1231-1232 yıllarında yaptırılmış. Sıradışı bir plan düzenlemesine sahip hanın girişindeki kitabeden Alarahan’ın, sultanın ordusuyla Alanya, Antalya ya da Konya güzergâhlarındaki seyahatleri sırasında konaklaması için inşa edildiği anlaşılıyor.

Tarihe ışık tutuyor

Melih Uslu, Food and Travel Türkiye dergisi yazıişleri müdürü

Zazadin Hanı, Konya

Selçuklu kervansaraylar ağının en zarif örneklerinden biri olan Zazadin Hanı, Konya’ya 22 kilometre uzaklıkta. Devasa yapının inşasına 1235’te başlanmış ve iki yılda tamamlanmış. Yapının taçkapısının hacimli kitlesi üzerinde zengin taş süslemelere sahip bir de mescit mevcut. Avluda önleri açık ve kapalı olmak üzere irili ufaklı 24 oda, hamam, ambar, depo ve ahırlar var.