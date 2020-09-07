Şeker Kanyonu Nerededir? Şeker Kanyonu Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Şeker Kanyonu özellikle canyoning yapmak isteyen kişiler için oldukça uygun bir alandır, eşsiz doğasıyla kişileri büyüleyen bu yer her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapmaktadır.

Şeker Kanyonu Nerededir?

Şeker Kanyonu Karabük- Yenice yolu üzerinde bulunmaktadır. Doğası gereği birçok doğa sporunun yapılabileceği bu alan ortalama 100 metre yüksekliğe sahiptir. Kanyonun ileri ki kısımlarında yükseklik ortalama 250 metreye kadar çoğalmaktadır. Zorlu geçişleri, özel yolu ve yüzme alanlarıyla kişilerin oldukça dikkatini çeken bu alan özellikle doğa sporları yapmak isteyen kişiler için oldukça elverişli bir alandır. Etrafında kaya tırmanışı yapabileceği, doğa harikası olan bu yer aynı zamanda da kamp, rafting ve dağcılık gibi doğa sporları da yapabileceğiniz bir alandır.

Şeker Kanyonu Oluşumu

Şeker Kanyonu, Yenice Ormanları içerisinde bulunmaktadır ve ismini bulunduğu ilçeden almıştır. Endemik bitki örtüsünün hakim olduğu bu alan yeşillik ve toprak olarak oldukça zengin bir alandır. 1999 yılında özel korumaya alınan bu kanyon aynı zamanda da doğa severlerin sıkça tercih ettiği kamp alanlarından biridir. Türkiye’nin en büyük ormanları içerisinde yer alan bu kanyon, her mevsim gidilebilecek özel yapıya sahip bir alandadır.

Huzur arayan kişilerin sıklıkla tercih ettiği bu kanyon, aynı zamanda da birçok farklı yerde kamp yapmaya müsait bir toprak örtüsü barındırmaktadır. Doğa yürüyüşü seven kişiler, kanyon etrafında uzun yürüyüşlere çıkabilir veya kaya tırmanışı gibi özel dağ sporlarını bu alanda gerçekleştirebilir. Trekking, hiking ve rafting gibi sporlara uygun olan bu kanyon içerisinde aynı zamanda da yamaç paraşütü yapılabilmektedir.

Toplam 6,5 kilometre uzunluğa sahip olan bu alanın iki kilometresi araçla gidilmeye müsaittir. Kişiler kanyon içerisinde konaklamak için ortalama 4,5 metre yürüyüş yapmaları veya yüzmeleri gerekmektedir. Tamamen doğayla iç içe olabileceğiniz bu alanın toplam yüksekliği 250 metreye kadar ulaşmaktadır.

Şeker Kanyonu Özellikleri

Şeker Kanyonu özel yapısı ve çeşitli spor aktiviteleriyle tatil yapmak için tercih edilebilecek en güzel alanlardan biridir. Ortalama 250 metre yüksekliğe kadar çıkan bu alan içerisinde kişiler, kamp yapabilirler. İşletme içerisinde kamp yapmak isteyen kişiler, belirli bir ücret karşılığında bu alanda konaklayabilirler. Yeme, içme ve benzeri birçok hizmetin sağlandığı bu alanda manzaranın tadını çıkararak kamp hayatını yaşayabilirsiniz.

Tesis dışında, kanyon içerisinde kamp yapmak isteyen kişiler ise belirli kamp rotaları üzerinden tatillerini bir başlarına yapabilirler. Özellikle tırmanın, yüzmenin ve yürümenin gerektirdiği bu alan dağ sporları seven kişilerin birebir tatil yapabileceği alanlar arasındadır. Karabük Yenice sınırları içerisinde bulunan Şeker Kanyonu 6,5 kilometre uzunluğundadır. Kişiler doğa yürüyüşü yapmak için 4,5 kilometre boyunca yürüyebilirler. İçerisinde asma geçit bulunduran bu kanyon, tamamen doğa harikası görüntüsüyle özellikle doğa fotoğrafçılarının oldukça dikkatini çekmektedir. Sonbahar aylarında Şeker Kanyonuna gidecek olan kişiler safari turlarına katılarak eşsiz fotoğraflar çekebilirler.

İçerisinde bisiklet turları bulunduran bu yer, parkur sınırları içerisinde istedikleri gibi gezebilirler. Balık tutmaya elverişli olan akarsuyuna giderek, kişiler kampçılık ve balık avcılığı yapabilirler. Suyun kendini çektiği dönemlerde ise kişiler canyoning yapabilirler. Özel olarak tasarlanan trekking parkurlarında ise kişiler uzun yürüyüşlere çıkarak doğayla baş başa kalabilirler.

Şeker Kanyonu Giriş Ücreti ve Ziyaret Saatleri

Şeker Kanyonuna herhangi bir giriş ücreti bulunmamaktadır, kişiler dilerlerse tesislere giderek ücretli bir şekilde veya kendi başlarına kamp şeklinde bu alanda tatil yapabilirler. Herhangi bir giriş saati bulunmayan bu yer Yenice ilçe merkezine ortalama beş kilometre uzaklıktadır. Kişiler Yenice minibüsleriyle de bu alana gidebilirler, şahsi araçla yolculuk yapmak isteyen kişiler ise navigasyonla veya yol tabelalarından yardım alarak bu alana gidişlerini sağlayabilirler.