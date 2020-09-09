Seka Kağıt Müzesi Nerede? Seka Kağıt Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Türkiye'de kağıt üretimi denildiği zaman akla ilk gelen kurum Seka'dır. Seka Kağıt Müzesi, Seka'ya tüm emek verenlere adanmış önemli bir müzedir. Seka Kağıt Müzesi kağıt, kağıdın tarihi ve imalat süreçlerini yakından keşfedebilmeniz için mutlaka ziyaret edilmesi gereken müzelerin başında geliyor.

Seka Kağıt Müzesi Nerede?

Seka Kağıt Müzesi, Türkiye’nin en büyük endüstriyel mirasının müzeye dönüşüm projesi olarak tanımlanmaktadır. Müze, modern bir dizayna ve sergileme yaklaşımına sahip olarak değişik yaş gruplarından ziyaretçileri için unutulmaz bir deneyim sunmaktadır. Mehmed Ali Kağıtçı gibi idealist bir insanın hayallerine endüstri mirası olan Seka fabrikasını gezerek tanıklık etmek isteyenler bu tarihi anılarla dolu müzenin yerini merak etmektedir. Seka kağıt müzesi, Kocaeli ilinin İzmit ilçesinde hizmet vermektedir.

Seka Kağıt Müzesine Nasıl Gidilir?

Seka Kağıt Müzesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü'ne bağlı olup Kozluk Mahallesi, Mehmet Ali Kağıtçı Sokak, No:77 İzmit/Kocaelİ'nde ziyaretçilerini beklemekte olup İstanbul'dan gelenler İstanbul-İzmit yolunu kullanabilirler. İzmit merkeze özel araç ya da toplu taşıma kullanılarak erişim akabinde bilgi alınarak kolaylıkla erişim sağlanabilmektedir.

Seka Kağıt Müzesi Tarihçesi

1934 yıllarında Seka Kağıt Müzesi'nin temelleri atılmıştır. 1936 yılında ise ilk yerli kağıt üretimi gerçekleşmiştir. Seka Kağıt Müzesi, 1997'de özelleştirme kapsamına alınmıştır. 2005 yılına gelindiğinde ise büyük bir direniş sonrası Türkiye'nin ilk kağıt fabrikası kapatılarak kuruluşunun 80. yılında müzeye dönüştürülmüştür. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından müze haline dönüştürülen Seka, 6 Kasım Pazar günü Türkiye'nin ilk, dünyanın

O dönem kapatılarak aktarıldığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından müze haline getirilen SEKA, 6 Kasım Pazar günü Türkiye’nin ilk, dünyanın en büyük kağıt müzesi olarak kapılarını ziyaretçilere açtı. O dönem İsmet İnönü tarafından 1934 yılında temeli atılan ve dönemin İktisat Bakanı Celal Bayar tarafından açılışı yapılan Türkiye Cumhuriyet tarihinin ilk sanayi kuruluşlarından olan Seka Kağıt Fabrikası, "Seka Mehmet Ali Kağıtçı" adını taşıyan müzeye dönüştürülmüştür. Yenileme çalışmaları beş yıl sürmüş olup imalat aşamasında kullanılan tarihi makineler onarılmış ve fabrika müze olmuştur.

Seka Kağıt Müzesi Eserleri

Seka Kağıt Müzesi, en az on kişilik gruplar halinde gezdirilmektedir. Müze gezisi sırasında ziyaretçilere rehber eşlik etmektedir. Kulaklık sistemi sayesinde Seka'nın tarihi hakkında müzeyi gezerken ziyaretçiler önemli bilgiler edinebilmektedir. Seka Kağıt Müzesi'nde 12 bin 345 metrekare alan üzerine kurulu ve 19 farklı salondan müze oluşmaktadır. Fabrikanın kuruluşundan itibaren ülkemize yayılan kağıdın serüveni görüntülerle aktarılmaktadır.

Müzede beş adet matbaa makinesi bakım ve onarımları en iyi şekilde yapılarak çalışır bir şekilde sergilenmektedir. Seka Kağıt Müzesi'nde yer alan eserler içerisinde en dikkat çekenlerinden biri Birinci Seka Kağıt Fabrikası'na ait olan iki no'lu kağıt makinesidir. 1936 yılını yansıtan bu makinenin en önemli özelliği fabrikanın kuruluşundan itibaren yetmiş yıl süresince hiç durmadan sürekli olarak çalışmış olmasıdır.

Seka Kağıt Müzesi Giriş Ücreti (2020)

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmekte olan Seka Kağıt Müzesi, ücretsiz olarak gezilebilmektedir.

Seka Kağıt Müzesi Ziyaret Saatleri (2020)

Seka Kağıt Müzesini gezmek ve kağıdın tarihi yolculuğu hakkında detaylı bilgiler edinmek isteyenler ziyaret saatlerini araştırmaktadır. Seka Kağıt Müzesi, pazartesi günleri kapalıdır. Pazartesi hariç olmak üzere Salı-Pazar günleri arasında ise 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.