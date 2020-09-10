Şehzade Mustafa Türbesi Nerede Ve Hangi İldedir? Şehzade Mustafa Türbesi Türbesi Ziyaret Günleri Ve Saatleri

Osmanlı geleneği olarak ölen ünlü kişilere türbe adında özel odalar yapılırmış. Bu geleneğe uyarak Şehzade Mustafa’ya da Bursa’da bir türbe yapıldı. Türbe, Osmanlı mimari ve sanatının en güzel örneklerindedir.

Şehzade Mustafa Türbesi Nerede ve Hangi İldedir?

Türbe, Marmara Bölgesinde, Bursa ilinde bulunuyor. Bursa’nın merkezinde Muradiye Külliyesi içinde yer alıyor.

Türbeye, gitmek isterseniz şehir içinden geçen D200 yolunu kullanıyorsunuz. Merinos Kavşağından, Stadyum Caddesine geçiyorsunuz. Stadyum Caddesinden, Çekirge Caddesine geçip, oradan da Muradiye Külliyesi tabelasını takip edip, türbeye ulaşıyorsunuz.

Otobüsle türbeye gitmek isterseniz 29A, 48A, 43A, 6A ve B42A numaralı otobüslere biniyorsunuz. Metro ile gitmek isterseniz Şehreküstü istasyonunda iniyorsunuz. Çekirge Caddesinden kuzey yönünü takip edip yaklaşık 15 dakika yürümenin sonunda türbeye ulaşıyorsunuz.

Şehzade Mustafa Türbesi Hakkında Bilgi

1553 yılında ölen Şehzade Mustafa’nın naaşı, 20 yıl Bursa’da başka bir mezarda bekletilmiştir. 1573’de Muradiye Külliyesi içinde türbe tamamlanınca naaşı buraya nakledilmiştir.

Türbe, taş ve tuğla malzemeler kullanılarak sekizgen gövdeli olarak inşa edilmiştir. Türbenin inşasında, Bursa sarayından mermer levhalar ve Bizans dönemine ait sütunlar kullanılmıştır. Bina, sekizgen kasnağa oturan ve dıştan kurşunla kaplı bir kubbeyle örtülüdür. Türbenin kapısı mermer söveli olup, tabanı da kare tuğlalarla döşenmiştir. Türbenin kapısının üstündeki mermer kitabede Sultan II. Selim’in, kardeşi için sarf ettiği şu sözler yazıyor;

"Şah Selim bin ilan Süleyman emr edüp oldı hoş bu ravzâ-i cennet-nümâ /Dedi tarihin Edâyî bendesi merkad-i gülzâr-ı Sultan Mustafa"

Türbenin iç duvarları İznik çinileriyle bezelidir. 3 metre yükseklikteki duvarlar, beyaz zemin üzerine karanfil ve zambak motifleriyle süslüdür. İç kaplama kıvrık dallardan oluşan bir şeritle çevrilidir.

Türbe, 19. yüzyılda restorasyondan geçmiş ve ince kalem işlemeleri beyaz badanayla kapanmıştır. 2013 yılında yapılan yeni bir restorasyonla ince kalem süslemeleri tekrar gün ışığına çıkarılmıştır. 2014 yılında da türbenin bulunduğu alan, yani Muradiye Külliyesi UNESCO Dünya Mirası listesine kabul edilmiştir.

Bursa türbelerinde bulunan “mihrap” Şehzade Mustafa Türbesinde bulunmuyor. Bunun yerine giriş her iki yanındaki duvarların köşelerine birer niş ve dolap yerleştirilmiş. Böylece iç mekanda on iki köşeli bir kurgu oluşturulmuş. İç mekanda muhteşem İznik çinileriyle süslü duvarlardan birinde 2008 yılında çiniler çalınınca o bölge beyaza boyanmıştır.

Türbenin içinde dört adet sanduka bulunuyor. Bunların üçü, Şehzade Mustafa, Şehzade Mustafa’nın annesi Mahidevran Hatun, Şehzade Beyazıt’ın oğlu Osman ve Şehzade Mustafa’nın oğlu Mehmet’e aittir.

Şehzade Mustafa Türbesi Kim Tarafından Yapıldı/Yaptırıldı?

Bursa’daki Muradiye Külliyesi, Osmanlı hanedanlığınca gözden düşmüş kişilerin mezar yeri olarak kabul ediliyor. Şehzade Mustafa da, saraya ihanet suçundan suçlanıp, katledildiği için babası Kanuni döneminde herhangi bir türbe veya mezar yapılmamıştır.

Şehzade Mustafa’nın annesi ve ailesi Bursa’ya sürgün olarak gönderilmişlerdir. Şehzade Mustafa’nın kardeşi II. Selim, tahta geçene kadar Şehzade Mustafa’nın naaşı alelade bir mezarda yatmıştır. II. Selim tahta geçince kardeşi için bir türbe yapılmasını emretmiştir. Dönemin Hassa Baş Mimarı Sinan, türbenin inşasını Dergah Ali çavuşlarından mimar Mehmet Çavuş’un yapmasını istemiştir.

Şehzade Mustafa Türbesi Ziyaret Günleri ve Saatleri

Türbe haftanın her günü ziyarete açıktır. Sabah 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında türbeyi ziyaret edebilirsiniz. Muradiye Külliyesi’ne girişler ücretsiz olduğu için, Şehzade Mustafa Türbesini de ücretsiz gezebiliyorsunuz.