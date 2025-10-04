Şehirden uzak, doğayla baş başa: Sonbaharın büyüleyici kasaba rotaları

Yazın kalabalığı geride kalırken, doğanın yavaş yavaş sakinleştiği sonbahar, kasaba turizmi için bambaşka bir pencere aralıyor. Şehir gürültüsünden uzaklaşıp, tarih ve doğayla iç içe mekânlarda huzur bulmak isteyenler için sonbahar, keşiflere başlamanın tam zamanı.

1- TRİLYE / BURSA



Mudanya’dan kolayca ulaşılabilen Trilye, Marmara Bölgesi’nin saklı sahil kasabalarından biri. Sonbaharın serin esintileri eşliğinde, dar sokaklarda yürüyüş yapmak, deniz manzaralı çay bahçelerinde kahve molası vermek için birebir. Trilye, zeytin ağaçlarıyla çevrili sakin atmosferiyle kafa dinlemek isteyenler için ideal. Kasabanın küçük pansiyonlarında konaklama seçenekleri sonbahar aylarında da uygun fiyatlarla bulunabiliyor.







2- KIYIKÖY / KIRKLARELİ



Karadeniz kıyılarında, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy, hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Sonbaharda ormanların renk cümbüşü içinde kamp yapmayı sevenler için Korsan Koyu civarı mükemmel bir tercih. Denize nazır sakin bir kamp deneyimi sunan Kıyıköy, pansiyonlarda da ekonomik konaklama imkânı sağlıyor. Sessiz doğa yürüyüşleri ve tarihi kalıntılar arasında huzurlu anlar sizi bekliyor.







3- KÜÇÜKKUYU / ÇANAKKALE



Kaz Dağları eteklerinde yer alan Küçükkuyu, sonbaharda oksijen deposu dağları ve deniz manzarasıyla büyülüyor. Dar ve taş sokaklarında gezip, geleneksel halk pazarında taze ürünler almak, yerel tatları deneyimlemek mümkün. Adatepe ve Yeşilyurt köyleri ise bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek için ideal. Sonbahar sakinliğinde butik otellerde konaklamak ayrı bir keyif.







4- YEŞİLÜZÜMLÜ / FETHİYE



Ege’nin saklı cenneti Yeşilüzümlü, Fethiye’nin merkezine yaklaşık 25 dakika mesafede yer alıyor. Tarihi Kadyanda Antik Kenti’ni ziyaret ederek başlayan keşif, kasabanın özgün dokusuyla devam ediyor. Sonbaharda doğa yürüyüşleri için harika rotalar sunan Yeşilüzümlü, el dokuması yerel ürünleriyle de dikkat çekiyor. Butik otellerde konaklama imkânları ise mevsime göre uygun fiyatlar sunuyor.



5- FİLYOS / ZONGULDAK



Batı Karadeniz’in saklı balıkçı kasabası Filyos, yeşil vadiler arasında sonbaharın huzur dolu atmosferini yaşamak isteyenlere sesleniyor. Tarihi geçmişi ve doğal güzellikleriyle bilinen kasaba, özellikle sakin deniz manzarası ve taze balık lezzetleriyle meşhur. Şehir hayatından kaçış için kısa bir rota olarak ideal. Bölgede uygun fiyatlı otel seçenekleri bulunuyor.



6- GÖREME / NEVŞEHİR



Kapadokya’nın kalbi Göreme, sonbaharda peri bacalarının arasında mistik bir atmosfer sunuyor. Bölgenin ikonik vadilerinde doğa yürüyüşü yapabilir, Göreme Açık Hava Müzesi’ni ziyaret ederek tarihin içinde yolculuğa çıkabilirsiniz. Sonbaharın hafif serinliğinde, kasabanın sıcak ve samimi butik otellerinde konaklamak da ayrı bir keyif. Bu dönemde turist kalabalığı azaldığı için Göreme’nin büyüleyici manzaralarının tadını daha rahat çıkarabilirsiniz.

