Şehirde gezerken üşümeyin diye...
İster yaşadığınız yerde, ister seyahatte yolunuzun düştüğü bir kentte keşfe çıkmak, soğuk havada uzun süre dışarıda kalmak demek. Bu durumda sizi hem sıcak tutacak hem de şık gösterecek konforlu parçalara ihtiyacınız var. İşte sizin için seçtiklerimiz...
Merinos yünü vücut ısınızı düzenler
Tchibo, 175 lira
Açık havada yapacağınız geziler için, en alt katmanda merinos yününden kazak ya da atlet tercih edebilirsiniz. Böylece, vücut ısınız dengelenir. Kazağın üstüne gömlek, hırka ve mont ile üç ayrı katman ekleyebilir, dilerseniz yalnızca gömlek ve montla tamamlayabilirsiniz.
Hem sıcak hem tarz
Defacto, 90 lira
Moda sahnelerine yeniden dönen oduncu gömlekler, hem sıcak tutuyor hem de şıklığınızdan ödün vermemenizi sağlıyor. Şehirde yapacağınız açık hava gezilerinde, gömleğinizin içine tişört yerine kazak giymelisiniz.
Tarzınızı hareketlendirin
Bershka, 150 lira
Rahatlığı elden bırakmıyor ve yalnızca eşofman altlarını tercih ediyor olabilirsiniz. Canlı renklerde bir renk seçimiyle stilinizi hareketlendirebilirsiniz. Bershka’dan alabileceğiniz bu jogger pantolonu yalnızca rengi değil, son moda kesimi nedeniyle de seçtik.
Doğru mont dağlar aşırır
Mavi, 280 lira
İyi bir yürüyüş ve rahat bir hareket alanı için çok uzun modeller yerine kalça hizasına kadar uzanan bir model tercih etmenizi öneririz. Kapüşonlu bir seçim yapmanız farklı hava koşulları için tedbirli olmanızı sağlayacak. Mavi’nin montu bu ihtiyaçları karşılıyor ve şık.
Kurtarıcı tayt
Calzedonia, 200 lira
Kış aylarına çok yakışan deri taytların termal versiyonları da var. En soğuk havada bile sıcacık hissettirirken neredeyse her parçaya kolayca uyum sağlayabildiği için de oldukça kurtarıcı. Calzedonia’dan seçtiğimiz bu termal taytın farklı renkleri de var.
Kareliler çok popüler
Marks & Spencer 300 lira
Açık hava gezilerinde, özellikle hava rüzgârlıysa, boynu korumak çok daha önemli. Yanınızda stilinize uygun bir atkı mutlaka bulundurmanızı öneririm. Marks& Spencer’ın erkek bölümünden seçtiğimiz bu modeli kadınlar da kullanılabilir.
Rahat ve sıcacık
Zara, 270 lira
Kalın ve bol yün bir şehir gezilerinde giymek için ideal. Geniş kesimiyle kat kat giyinmeye imkân sağlarken, yün içeriği sayesinde de üşümenizi engelleyecek. Bebek mavisi tonlarındaki bu hırka, özellikle denim pantolonlarla çok yakışacak.
Fermuarlı sweatshirt’ler...
DM X Boyner, 280 lira
Sweatshirt seçimlerinizi fermuarlı olanlardan yana yapın. Böylece içinize hareketli parçalar giyebilme özgürlüğüne sahip olacaksınız. DM, Boyner işbirliğiyle hazırlanmış sweatshirt, oversize kalıbı sayesinde oldukça rahat.
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