Şehirde gezerken üşümeyin diye...

Merinos yünü vücut ısınızı düzenler

Tchibo, 175 lira

Açık havada yapacağınız geziler için, en alt katmanda merinos yününden kazak ya da atlet tercih edebilirsiniz. Böylece, vücut ısınız dengelenir. Kazağın üstüne gömlek, hırka ve mont ile üç ayrı katman ekleyebilir, dilerseniz yalnızca gömlek ve montla tamamlayabilirsiniz.









Hem sıcak hem tarz

Defacto, 90 lira

Moda sahnelerine yeniden dönen oduncu gömlekler, hem sıcak tutuyor hem de şıklığınızdan ödün vermemenizi sağlıyor. Şehirde yapacağınız açık hava gezilerinde, gömleğinizin içine tişört yerine kazak giymelisiniz.









Tarzınızı hareketlendirin

Bershka, 150 lira

Rahatlığı elden bırakmıyor ve yalnızca eşofman altlarını tercih ediyor olabilirsiniz. Canlı renklerde bir renk seçimiyle stilinizi hareketlendirebilirsiniz. Bershka’dan alabileceğiniz bu jogger pantolonu yalnızca rengi değil, son moda kesimi nedeniyle de seçtik.









Doğru mont dağlar aşırır

Mavi, 280 lira

İyi bir yürüyüş ve rahat bir hareket alanı için çok uzun modeller yerine kalça hizasına kadar uzanan bir model tercih etmenizi öneririz. Kapüşonlu bir seçim yapmanız farklı hava koşulları için tedbirli olmanızı sağlayacak. Mavi’nin montu bu ihtiyaçları karşılıyor ve şık.











Kurtarıcı tayt

Calzedonia, 200 lira

Kış aylarına çok yakışan deri taytların termal versiyonları da var. En soğuk havada bile sıcacık hissettirirken neredeyse her parçaya kolayca uyum sağlayabildiği için de oldukça kurtarıcı. Calzedonia’dan seçtiğimiz bu termal taytın farklı renkleri de var.









Kareliler çok popüler

Marks & Spencer 300 lira

Açık hava gezilerinde, özellikle hava rüzgârlıysa, boynu korumak çok daha önemli. Yanınızda stilinize uygun bir atkı mutlaka bulundurmanızı öneririm. Marks& Spencer’ın erkek bölümünden seçtiğimiz bu modeli kadınlar da kullanılabilir.









Rahat ve sıcacık

Zara, 270 lira

Kalın ve bol yün bir şehir gezilerinde giymek için ideal. Geniş kesimiyle kat kat giyinmeye imkân sağlarken, yün içeriği sayesinde de üşümenizi engelleyecek. Bebek mavisi tonlarındaki bu hırka, özellikle denim pantolonlarla çok yakışacak.









Fermuarlı sweatshirt’ler...

DM X Boyner, 280 lira

Sweatshirt seçimlerinizi fermuarlı olanlardan yana yapın. Böylece içinize hareketli parçalar giyebilme özgürlüğüne sahip olacaksınız. DM, Boyner işbirliğiyle hazırlanmış sweatshirt, oversize kalıbı sayesinde oldukça rahat.







