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Şehir yorgunlarına iyi gelecek huzur adresleri
Seyahat
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: İsmail Sarı, Alamy, DepoPhotos
Haber Giriş: 27.08.2020 - 09:27 | Son Güncelleme:

Şehir yorgunlarına iyi gelecek huzur adresleri

İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr

İstanbul gibi yorucu ve stres dolu bir şehirde yaşıyorsanız, hafta sonları biraz olsun kafa dinlemeye ihtiyacınız var demektir. Sizin için ailecek güzel vakit geçireceğiniz huzur adreslerini listeledik.

İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
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YEDİGÖLLER

Yeşilin her tonunun hâkim olduğu bir yer hayal edin, doğa bütün güzelliklerini, muhteşem zerafetini sergilemiş olsun. İşte Yedigöller Milli Parkı böylesi bir cennet... Şırıl şırıl melodi gibi akan dereleriyle, buz gibi şifalı pınarlarıyla, birbirinden alımlı gölleriyle, hiçbir insanın kaçırmaması gereken enfes bir doğal güzelliğin mesken tuttuğu topraklar burası… İstanbul’dan yola çıktığınıza yol dört saate yakın sürecek ama göreceğiniz manzara tüm yorgunluğunuzu unutturacak… Bu arada milli parka Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile giriliyor.

Şehir yorgunlarına iyi gelecek huzur adresleri


BALLIKAYALAR TABİAT PARKI

Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Tavşanlı Köyü’nde yer alıyor bu doğal güzellik. İstanbul’a bir buçuk saat uzaklıkta… Yaklaşık iki kilometre uzunluğundaki kanyonun genişliği 40 ile 80 metre arasında değişiyor. Etrafı kireçtaşı kayalarla çevrili bölgenin ortasından geçen Ballıkaya Deresi ve göletler görülmeye değer. Ayrıca burada iki tane de küçük şelale bulunuyor. Ailecek güzel vakit geçireceğiniz kesin.

Şehir yorgunlarına iyi gelecek huzur adresleri


 
YUVACIK

Yuvacık, Kocaeli’nde saklı kalmış cennetlerimizden. Bölge halkı buraya “Küçük Karadeniz” diyor. Haklılar, tıpkı Karadeniz gibi harika bir doğası var. Yolculuk süreniz iki saat. Dağlar, dereler, ormanlar bütün stresinizi alacak. Trekking için Sisli Vadi’ye doğru yürüyebilir, bol bol fotoğraf çekebilirsiniz.

Şehir yorgunlarına iyi gelecek huzur adresleri


KANDIRA

İstanbul-Kandıra arası iki saat. Buranın tadını çıkarmak ve kafa dinlemek için sonbahar en ideal zaman olsa da şu sıralar da görülmeye değer. Yollar boylu boyuna orman. Kandıra yoğurdunun tadına baktıktan sonra rotayı Kerpe ve Kefken’e çevirin.

KIYIKÖY

Kıyıköy, Kırklareli sınırları içinde yer alan, İstanbul’a iki buçuk uzaklıkta bir sahil kasabası… İğneada kadar uzun olmasa da görülmeye değer bir kumsalı var. Sokaklar iki katlı ahşap evlerle çevrili. Balıkçı barınakları ve eskiden korsanlar tarafından kullanılan mağaralar çok dikkat çekici.

Şehir yorgunlarına iyi gelecek huzur adresleri


MUDURNU

İstanbul’dan yola çıktığınızda dört saate yakın bir yolculuktan sonra çam ormanlarının kapladığı ilçeye adım atacaksınız. Cumartesi günleri kurulan halk pazarında Mudurnu tarhanası ve yöreye özgü meyvelerden yapılan reçel gibi yiyeceklerden mutlaka alın.

Şehir yorgunlarına iyi gelecek huzur adresleri


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İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
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