Şehir merkezinde orman havası: Orman Park

Orman Park, Orman İşletmesi'nin Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis ettiği şehir girişinde yer alan 18 dönümlük arazi içerisinde 3 bin 250 m² kullanım alanı olan ve tamamen doğal bir mekan. Sulak arazide yetişen Dişbudak ağaçlarının bulunduğu bu doğal mekanın yerden yükseltmeli ahşap üzerine kurulu olması Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Orman Park ziyaretçilerine restoran, dört mevsim kafeterya, sade kahve ve köy kahvaltısı bölümleri olmak üzere 4 farklı hizmet sunuyor. Orman Park engelli vatandaşların zorluk çektiği diğer yerlerden biraz farklı çünkü burası engelli insanları da düşünerek inşa edilmiş.

Park’ın hemen giriş kısmında ‘Orman Parkta Hayatını Paylaşmak İçin Engel Yok’ yazısı dikkatinizi çekiyor. Yürüyüş parkurundaki alanlarda engellilerin rahat inip çıkabileceği yerlerde mevcut. Orman Park hafta sonu tatilinizde organik kahvaltınızdan sonra mis gibi taze Türk kahvenizi yudumlayacağınız ve temiz havayı hissedebileceğiniz en güzel yerlerin başında geliyor.