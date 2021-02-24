Seğmenler Parkı Nerede? Seğmenler Parkı Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

Seğmenler Parkı özellikleri itibari ile merak edilen parklarımızdan bir tanesidir. 1983 yılında açılmış olan Seğmenler Parkı pek çok organizasyonun yapıldığı bir park olmaktadır.



Seğmenler Parkı Hakkında Bilgi



Seğmenler Parkı 1983 yılında halka açılmış olan yeşillikler ile kaplı doğal güzelliklerimizden birisidir. Özellikle gençler tarafından rağbet gören Seğmenler Parkı dinlenmek veya kitap okumak için en ideal parklardan birisidir.



Seğmenler Parkı genellikle yazın pek çok kişi tarafından ziyaret edilse de kışında karın yağması ile kayak severler tarafından değerlendirilmektedir. Kayak ve snowboard faaliyetleri pek çok genç tarafından bu parkta değerlendirilmektedir. Seğmenler Parkı herkesin eğlenmesine ve dinlenmesine olanak tanımaktadır. özellikle bazı dönemlerde kitap okuma festivalleri, çeşitli konserler ve su savaşı gibi etkinlikler de düzenlenmektedir.



Seğmenler Parkı Nerede?



Seğmenler Parkı ülkemizin başkenti olan Ankara ilinde yer almaktadır. Ankara ilinin Çankaya ilçesinde bulunan Seğmenler Parkı Kavaklıdere semtinde konumlanmıştır. 1983 yılında hizmete açılmış ve toplamda 67.000 metrekarelik bir arazide yer almaktadır.



Kavaklıdere semtinde bulunan Seğmenler Parkı Atatürk Bulvarı ile İran Caddesi arasında yer almaktadır. Park içerisinde havuzlar, çocuk bahçesi, geniş arazi alanları ve küçük bir amfi tiyatro yer almaktadır. Bulunan amfi tiyatro da yıl içerisinde küçük çağlı konserler de verilmektedir. Ankara folklorunun simgesi olan Seğmenler Anıtı parkın ismine verilmiş olup park içerisinde yer almaktadır.



Seğmenler Parkı'na Nasıl Gidilir?



Seğmenler Parkı Kavaklıdere semtinde yer almaktadır. Özelikle şahsi araçları ile gidecek olan kişilerin Ulus, Kızılay ve Bakanlıklar güzergahından devam etmeleri gerekmektedir. Ardından Cinnah yokuşu olarak bilinen ve Kavaklıdere yol ayrımı olan kavşağa gelmeden önce sola dönülmelidir.



Seğmenler Parkı'na otobüsler ile ulaşım sağlamak mümkündür. 114, 304, 391, 135, 188, 407, 413 numaralı hatlara Ulus, Sıhhiye ve Kızılay duraklarından binerek Seğmenler Parkı'na ulaşım sağlanabilmektedir.



Seğmenler Parkı Tarihi



Seğmenler Parkı'nın geçmişine bakıldığında 1983 yılında açıldığını söyleyebiliriz. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılmış olan Seğmenler Parkı başta Ankaralılar olmak üzere herkesin eğlenmesine ve dinlenmesine olanak sağlamaktadır. Açıldığı tarihten günümüze kadar pek çok misafir ağırlayan Seğmenler Parkı'nda çeşitli organizasyonlar da yapılmaktadır.



Özellikle yürüyüş yapmak için ideal bir yer olan bu park içerisinde mangal yakmak yasaklanmıştır. Bunlar dışında Seğmenler Parkı 14 saat açık bir parktır. Herhangi bir giriş ücreti de bulunmamaktadır.



Seğmenler Parkı Özellikleri



Seğmenler Parkı sahip olduğu özellikleri sebebiyle pek çok kişi tarafından sevilen ve ziyaret edilen bir park olmaktadır. 67 bin metrekare alanı kaplayan Seğmenler Parkı içerisinde çocukların oynayabileceği bir çocuk bahçesi ve havuz yer almaktadır. Park içerisinde bulunan amfi tiyatroda ise küçük çaplı konserler düzenlenmektedir.



Seğmenler Parkı'nın en önemli özelliği yemyeşil bir alana sahip olmasıdır. Özellikle Ankaralılar tarafından sıklıkla ziyaret edilen Seğmenler Parkı sadece yaz aylarında değil, kış mevsiminde de sıklıkla tercih edilmektedir. Özellikle kayak seven gençler tarafından Seğmenler Parkı tercih edilmektedir.



Kayak ve snowboard yalnızca kayak pistlerinde yapılan bir spor olmaktadır. Fakat Seğmenler Parkı kayak yapmak isteyenler için ideal yerlerden birisidir. Ayrıca Çankaya ilçesinde olması, Tunalı Hilmi caddesi ve Kuğulu Parka olan yakınlığı sebebiyle iş yerlerine ve yerleşim yerine de oldukça yakındır. Bu nedenle insan popülasyonunun çok yoğun olduğu için merkezi bir nokta olarak da bilinmektedir.