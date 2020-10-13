Seferihisar Plajları 2020 - Seferihisar'da Denize Girilecek En İyi Ücretli Ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi
Seferihisar tercih edilebilecek bir turizm cennetidir. İzmir'in en güzel ilçelerinden biri olan Seferihisar plajları ile ünlü bir ilçedir. Her yıl Seferihisar'a pek çok yabancı turist gelmekte ve burada yer alan konaklama ve tatil imkanlarından faydalanmaktadırlar. Seferihisar plajları oldukça temiz ve denizi oldukça duru plajlardır. Ege'nin tertemiz suyuna kendinizi bırakabileceğiniz bu plajlar ülkemizde de sevilen plajlar arasındadır. Seferihisar İzmir'in merkezine de yakın olmasından ötürü İzmir merkezden pek çok kişi bu ilçeye gelerek plajları tercih etmektedirler. Seferihisar plajları son trende uygun şekilde ihtiyaçlara cevap veren pek çok işletmenin olduğu plajlardır. Müşteri memnuniyeti garanti olan bu plajları sizler de tercih edebilirsiniz. Seferihisar plajları internette de sıklıkla araştırılmaktadır. Bu ilçede hem ücretli hem de ücretsiz plajlar bulunmaktadır. Peki, Seferihisar plajları nerededir? Seferihisar'da denize girilecek ücretli ve ücretsiz kaç tane plaj vardır? İşte Seferihisar plajları listesi.
Seferihisar İzmir'in turistik ilçelerinden birisidir. Sahip olduğu plajlarından ötürü Seferihisar cazip bir turizm merkezi haline gelmiştir.
Seferihisar'da Denize Girilecek En İyi Ücretli Plajlar
1) Akkum Plajı
Seferihisar ilçesine bağlı olan girişi ücretli bir plajdır. Akkum plajı içerisine yer alan restoranlar ve kafeler sayesinde her türlü ihtiyacınızı giderebiliyorsunuz. Akkum plajına dilediğinizce denize girebilir muhteşem dakikalar yaşayabilirsiniz. Seferihisar'a yaklaşık olarak 9 kilometrelik uzaklıkta bulunur. Bu plaja hem özel aracınız ile hem de toplu taşıma araçlarını kullanarak ulaşım sağlayabilirsiniz. Seferihisar'ın en çok tercih edilen plajı olan Akkum plajına giriş ücreti 10 lira olarak belirlenmiştir. Şezlong ve şemsiye kiralama hizmetleri bu ücrete dahil değildir.
2) Altınköy Plajı
Seferihisar'ın en nezih plajları arasında yer alan Altınköy plajı muhteşem bir plajdır. Seferihisar'ın Sığacık semtine de yakın bir konumda bulunmaktadır. Araç ile ortalama olarak 50 dakikada Seferihisar merkezden bu plaja ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu plajın içerisinde de ayrıca bir işletme bulunmaktadır. İşletmenin misafirlere sunduğu olanaklar da bir hayli fazladır. Altınköy plajına giriş sağlamak için 30 ila 40 TL arasında bir fiyat ödemeniz gerekiyor.
3) Bongo Beach
Ücretli plajlardan bir diğeri de Bongo Beach'dir. Bongo Beach muhteşem güzelliğe sahip bir plajdır. Hem yeşillik hem de mavinin bir arada olduğu bu plaj hayallerinizi süsleyecek bir plajdır. Bongo Beach içerisinde hem denize girebilir hem de burada bulunan işletmenin sunmuş olduğu olanaklardan faydalanabilirsiniz. Bongo Beach'de her akşam DJ performansı sergilenmektedir. Müzik ile birlikte doyumsuz bir tatil deneyimi yaşamak bu plajda mümkündür. Bongo Beach plajına giriş ücreti hafta içi 20 TL iken hafta sonu ise bu fiyat 25 TL'dir.
Seferihisar'da Denize Girilecek En İyi Ücretsiz (Halk Plajları)
1) Akarca Plajı
Akarca plajı Seferihisar'ın ücretsiz halk plajlarından birisidir. Akarca plajı içerisinde duş ve tuvalet hizmetleri bulunmaktadır. Ayrıca yine şezlong ve şemsiye kiralama hakkınız da bulunuyor. Akarca plajı içerisinde denize girmek için birbirinden güzel düzenekler bulunmaktadır. Bu düzeneklerden denize atlayabilirsiniz. İçinde özel tesislerin de olduğu bu plaj oldukça güzel bir plajdır.
2) Ürkmez Plajı
Ürkmez plajı huzur dolu güzel bir plajdır. Çevresinde yer alan oteller sayesinde Ürkmez plajı iyice meşhur haline gelmiştir. Ürkmez plajı içerisinde pek çok hizmet de yer almaktadır. Ayrıca bu bölgeye yakın olan antik kente de son derecede yakındır. Ürkmez plajı Seferihisar'dan direkt olarak ulaşım sağlanan bir plajdır. Girişi ücretsiz olan Ürkmez plajı tatilcilerin son yıllarda Seferihisar ilçesinde en çok tercih ettiği plajların başında yer almaktadır.
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