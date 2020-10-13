Seferihisar Plajları 2020 - Seferihisar'da Denize Girilecek En İyi Ücretli Ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

Seferihisar İzmir'in turistik ilçelerinden birisidir. Sahip olduğu plajlarından ötürü Seferihisar cazip bir turizm merkezi haline gelmiştir.

Seferihisar'da Denize Girilecek En İyi Ücretli Plajlar

1) Akkum Plajı

Seferihisar ilçesine bağlı olan girişi ücretli bir plajdır. Akkum plajı içerisine yer alan restoranlar ve kafeler sayesinde her türlü ihtiyacınızı giderebiliyorsunuz. Akkum plajına dilediğinizce denize girebilir muhteşem dakikalar yaşayabilirsiniz. Seferihisar'a yaklaşık olarak 9 kilometrelik uzaklıkta bulunur. Bu plaja hem özel aracınız ile hem de toplu taşıma araçlarını kullanarak ulaşım sağlayabilirsiniz. Seferihisar'ın en çok tercih edilen plajı olan Akkum plajına giriş ücreti 10 lira olarak belirlenmiştir. Şezlong ve şemsiye kiralama hizmetleri bu ücrete dahil değildir.

2) Altınköy Plajı

Seferihisar'ın en nezih plajları arasında yer alan Altınköy plajı muhteşem bir plajdır. Seferihisar'ın Sığacık semtine de yakın bir konumda bulunmaktadır. Araç ile ortalama olarak 50 dakikada Seferihisar merkezden bu plaja ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu plajın içerisinde de ayrıca bir işletme bulunmaktadır. İşletmenin misafirlere sunduğu olanaklar da bir hayli fazladır. Altınköy plajına giriş sağlamak için 30 ila 40 TL arasında bir fiyat ödemeniz gerekiyor.

3) Bongo Beach

Ücretli plajlardan bir diğeri de Bongo Beach'dir. Bongo Beach muhteşem güzelliğe sahip bir plajdır. Hem yeşillik hem de mavinin bir arada olduğu bu plaj hayallerinizi süsleyecek bir plajdır. Bongo Beach içerisinde hem denize girebilir hem de burada bulunan işletmenin sunmuş olduğu olanaklardan faydalanabilirsiniz. Bongo Beach'de her akşam DJ performansı sergilenmektedir. Müzik ile birlikte doyumsuz bir tatil deneyimi yaşamak bu plajda mümkündür. Bongo Beach plajına giriş ücreti hafta içi 20 TL iken hafta sonu ise bu fiyat 25 TL'dir.

Seferihisar'da Denize Girilecek En İyi Ücretsiz (Halk Plajları)

1) Akarca Plajı

Akarca plajı Seferihisar'ın ücretsiz halk plajlarından birisidir. Akarca plajı içerisinde duş ve tuvalet hizmetleri bulunmaktadır. Ayrıca yine şezlong ve şemsiye kiralama hakkınız da bulunuyor. Akarca plajı içerisinde denize girmek için birbirinden güzel düzenekler bulunmaktadır. Bu düzeneklerden denize atlayabilirsiniz. İçinde özel tesislerin de olduğu bu plaj oldukça güzel bir plajdır.

2) Ürkmez Plajı

Ürkmez plajı huzur dolu güzel bir plajdır. Çevresinde yer alan oteller sayesinde Ürkmez plajı iyice meşhur haline gelmiştir. Ürkmez plajı içerisinde pek çok hizmet de yer almaktadır. Ayrıca bu bölgeye yakın olan antik kente de son derecede yakındır. Ürkmez plajı Seferihisar'dan direkt olarak ulaşım sağlanan bir plajdır. Girişi ücretsiz olan Ürkmez plajı tatilcilerin son yıllarda Seferihisar ilçesinde en çok tercih ettiği plajların başında yer almaktadır.