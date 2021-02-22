Sedir Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Sedir Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Sedir adası sahip olduğu doğal güzellikleri ile sizi adeta büyüleyecek güzellikte bir turizm bölgesi olarak bilinmektedir. Sedir adası ile ilgili olarak tertemiz bir denize sahip olması en önemli özellikle arasında yer almaktadır. Aynı zamanda hayranlık oluşturan koyları da görülmeye değer güzelliklere sahiptir.

Sedir Adası Hakkında Bilgi

Sedir adası içerisinde bulunan Kleopatra plajı ile büyük bir ilgi çekmektedir. Oldukça fazla sevilen ve temizliği ile dikkatleri çeken plaj, Sedir adasına gelmek için tek başına yeterli bir sebep olarak bilinmektedir. Sedir adasında yer alan doğal güzellikleri keşfetmek için harika bir gezi planı oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda plajda bulunan kum da herkesin beğenisini toplayacak türden bir özelliğe sahiptir. Sedir adasına gittikten sonra Kleopatra plajı en gözde tatil yerlerinizden birisi haline gelecektir.

Sedir Adası Tarihi

Sedir adası, denizin maviliğini en iyi şekilde hissedeceğiniz ve içinizi huzurla dolduracak olan doğal bir güzelliğe sahiptir. Sedir adası aynı zamanda birçok farklı isimle de bilinmektedir. Bu isimlerin içerisinde Aşk, Balayı, Şiir ve Kleopatra adası da yer almaktadır. Ancak tarih boyunca ada da bulunan Sedir ağaçları sebebiyle Sedir adası ismini almıştır. Adanın plajında bulunan kumlar ise oldukça büyük bir öneme sahip ve oldukça özenli bir şekilde de korunmaktadır.

Sedir Adası Nerede?

Sedir adasının bulunduğu yere gitmek isteyen kişiler öncesinde bulunduğu yeri araştırarak bilgi edinmek ister.Sedir adasına ulaşmak isteyen kişilerin öncelikle Muğla da yer alan Marmaris'e gitmesi gerekmektedir. Marmaris merkez üzerinden yaklaşık olarak 15 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Marmaris yakınlarında iseniz mutlaka Sedir adasını da ziyaret etmeyi düşünmelisiniz.

Sedir Adasına Nasıl Gidilir?

Sedir adasına gitmek için ilk olarak nasıl gideceğinize karar vermeniz gerekmektedir. Akyaka Gökova Körfezi'nde yer almakta olan Sedir adası'na gitmek için farklı birçok seçenek arasından tercih yapabilirsiniz. Özellikle Marmaris merkez üzerinden kolay bir şekilde Sedir adasına ulaşım sağlayabilirsiniz. Eğer bu bölgeyi gezmek isterseniz kendi aracınız ile birlikte gezmeniz sizin için oldukça büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Tekne turu ile adaya ulaşım sağlayabilirsiniz.

Sedir Adası Gezilecek Yerler

Sedir adasına gitmek için öncesinde bir tekne turuna katılabilirsiniz. Tekne turu ile adaya ulaştıktan sonra eşsiz güzelliğe sahip bir plaj sizleri beklemektedir. Sedir adası'na gitmek için geçerli bir sebep arıyorsanız eğer ada da yer alan Kleopatra plajı gayet yeterli bir sebep olacaktır.

Sedir Adası Konaklama Şartları

Sedir adası'nda konaklama yapma imkanı bulunmamaktadır. Hatta plajda bulunan kumların üzerine havlu serilmesi bile yasaktır. Sedir adasında konaklamak için herhangi bir otel veya pansiyon bulunmamaktadır. Aynı zamanda ada içerisinde çadır kurulmasına da izin verilmemektedir.

Sedir Adası Özellikleri

Sedir adasının en önemli özelliği adada bulunan Kleopatra plajında yer alan sarı kumlardır. Altın renkli kumlar adanın en gözde parçaları arasında yer almaktadır. Hatta bu değerli kumlar koruma altına alınmış durumdadır. Bir parçasının bile adadan çıkarılmasına izin verilmemektedir. Tatil yapmak için seçilecek en gözde yerler arasında bulunmakta olan Sedir adası tatil için en fazla tercih edilen bölgeler arasında bulunmaktadır.