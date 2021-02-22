Sedef Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Sedef Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Sedef adası, Prens adalarının en küçüğü olması ile bilinmektedir. Adanın yarısından fazlası özel mülk olması sebebi ile adada gezecek yer çok kısıtlıdır. Ancak adanın manzarası oldukça güzeldir. Bunun yanında denizinin çok temiz olması ile de dikkat çekmektedir.

Sedef Adası Hakkında Bilgi

Sedef Adası, İstanbul'a yakınlığı ile bilinen Prens adalarından biridir. Önceleri bu ada Tavşan Adası olarak anılırdı. Bu şekilde isimlendirilmesinin sebebi ise adada pek çok tavşan olmasından kaynaklanıyordu. Sedef Adası, İstanbul'un yoğunluğundan kurtulmak ve sessiz zaman geçirmek isteyenler için ideal bir yerdir.

Adanın denizi oldukça temizdir. Bunun yanında adada çeşitli işletmeler de bulunmaktadır. Ancak burada bisiklet ya da fayton görmeniz mümkün değildir. Bunun sebebi ise hem ada oldukça küçüktür hem de adanın yarısından fazlası özel mülktür.

Sedef Adası Tarihi

Sedef Adası özellikle Bizans döneminde sürgün yeri olarak kullanılan bir yer konumundaydı. Dönemin patriği de Sedef Adasına sürgün edilerek burada 10 yıl yaşamıştır. Ada, Osmanlı dönemi zamanında Abdulhamit döneminde, Fethi Ahmet Paşa'ya verildi. Adanın günümüzde paşanın soyundan gelmiş olan Esra Bereket ile Mehmet Birgin'in olduğu söylenir. 1958 yılından beri de bu adaya vapur ile geziler yapılmaktadır.

İstanbul'un fethi zamanı Sedef Adasına Yavuz zırhlısı demirlenmiştir. 1956 yılına gelindiğinde ise mülkiyet hakkı ellerinde bulunan aile adaya kooperatif kurmuştur.

Sedef Adası Nerede?

Sedef Adası İstanbul'a oldukça yakındır. Prens adaları olarak da bilinen 5 adanın en küçüğüdür. İstanbul'dan vapurlar Sedef adasına kolay bir şekilde gidilebilmektedir.

Sedef Adasına Nasıl Gidilir?

Adaya, Kartal ile Bostancı'dan kalkan vapurlar ile gidilebilir. Bunun yanında Büyükada'dan da motor ile gitmek mümkündür. Ancak Büyükada'dan Sedef adasına yapılan motor seferlerinin belli bir saati yoktur. Bu sebeple Büyükada'dan gitmeyi düşünüyorsanız saatler uymayabilir.

Sedef Adasında Gezilecek Yerler

Sedef Adasında üç tane plaj vardır. Buradan denize girmeniz mümkündür. Adanın büyük kısmı şahsa ait olması sebebi ile ne yazık ki gezilecek yer kısıtlıdır. Adada 3 tane işletme vardır. Ada hem küçük olması hem de özel mülkiyet olması sebebi ile burada fayton ya da bisiklet kiralamanız mümkün değildir.

Doğa ile iç içe olmak ve sessizliğin tadını çıkarmak istiyorsanız Sedef Adasına günü birlik giderek bu doğa harikasını görebilirsiniz.

Sedef Adası Konaklama Şartları

Adada çok fazla konaklama imkanı bulunmamaktadır. Yalnızca 2 ya da 3 tane butik otel vardır. Konaklama düşünüyorsanız bunlardan birini tercih edebilirsiniz.

Sedef Adası Özellikleri

Adada gezecek çok fazla yer yoktur. Ancak denizi oldukça temizdir. Bu sebeple şüphesiz yapılacak en iyi aktivite bu adaya geldiğinizde yüzmek olacaktır. Burada 20 dakikalık doğa yürüyüşleri de yapmanız mümkündür. Doğal güzellikleri sebebi ile burada birbirinden güzel doğa fotoğrafları da çekebilirsiniz.

Adada bulunan birkaç işletmede lezzetli yemekler yemeniz mümkündür. Restoranlar çok pahalı değildir. Ancak yanınızda yiyecek götürerek Sedef Adasında piknik yapmanız da mümkündür.

Adada halkın kullanımına açık plajlarda şezlong ve şemsiye kiralamanız mümkündür. Doğa ile iç içe bir alanda güzel vakit geçirmek için sedef Adasına gitmeyi tercih edebilirsiniz. Ancak adanın büyük bir kısmı özel mülkiyettir, bu sebeple uzun uzun gezilecek yerler bulunmamaktadır.