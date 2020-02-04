Schengen vize ücreti 2020 zamlandı! Schengen vizesi fiyatı ne kadar oldu?

AB ülkelerine vize başvurularında alınan 60 avroluk ücret, 80 avroya çıkartıldı. Avrupa Birliği'nin (AB) vize kurallarında yapılan değişiklikle Schengen vize ücretlerine 20 avro zam yapıldı. AB Komisyonu, geçen yıl AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanan Schengen vize ücretlerinin güncellenmesine ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girdiğini açıkladı.





Buna göre, AB'nin 105 ülke vatandaşına uygulamakta olduğu Schengen vizesi ücretleri arttı. AB ülkelerine vize başvurularında alınmakta olan 60 avroluk ücret, 80 avroya çıkartıldı. 6-12 yaşındaki çocuklardan alınacak vize ücreti ise 35 avrodan 40 avroya yükseltildi. Sık seyahat edenler için 1 ila 5 yıl arasında geçerli çoklu giriş vizeleri ile vize başvurularının seyahatten 3 ay yerine 6 ay öncesine kadar yapılabilmesi imkanı sağlandı.











Schengen bölgeleri nereler?



Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'den oluşuyor. Söz konusu 26 Schengen ülkesine 60'tan fazla ülke vatandaşı vizesiz seyahat edebilirken, 100'ün üzerinde ülke vatandaşlarından ise vize talep ediliyor.





Schengen Vizesi nedir?

Schengen vizesi, Schengen Bölgesi’ne üye devletlerden herhangi birine seyahat edenlerin seyahat başına turizm veya iş amaçlı 90 güne kadar kalmasına izin veren kısa süreli bir vizedir. Schengen vizesi Avrupa için en yaygın vizedir. Vize sahiplerinin herhangi bir Schengen Bölgesi dahilinde serbestçe seyahat etmesine ve Schengen üyesi ülkelerden herhangi birinden dönüş yapmasına izin verir. Schengen Bölgesi içinde gümrük kontrolleri yoktur. Ancak, Schengen üyesi ülkelerden birinde 90 günden fazla süre boyunca okumayı, çalışmayı veya yaşamayı planlıyorsanız Schengen Vizesi yerine bu Avrupa ülkesinin ulusal vizesine başvurmanız gerekir.









Avrupa’ya giriş yapmak için vizeye nasıl başvurulur?

Avrupa’ya seyahat etmek için Schengen Vizesine başvurmak için öncelikle seyahat nedeninize ve uyruğunuza bağlı olarak bir vizeye ihtiyaç duyup duymadığınızı öğrenmeniz gerekir. Vize almanız gerekiyorsa o zaman seyahat planınızı, Schengen Bölgesi’nde kaç gün kalmayı planladığınızı, ziyaret edeceğiniz ülkeler (birden fazlaysa), giriş yapacağınız ülkeyi ve çıkış yapacağınız ülkeyi belirlemeniz gerekir. Bunları tamamladıktan sonra, karşılamanız gereken tüm Avrupa vize başvurusu gereksinimlerini gözden geçirmeniz ve ülkenizdeki Schengen konsolosluklarının birinde bir vize randevusu alma sürecini başlatmanız gerekir.