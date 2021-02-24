Sazova Parkı Nerede? Sazova Parkı Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

Sazova Parkı, sosyal ve görsel medyada göz önüne çıkan şatosu dışında müzeleri, oyun alanları ve hayvanat bahçesi ile misafirlerini en güzel şekilde ağırlıyor. Sazova Parkı'nın resmi adı Bilim, Sanat ve Kültür Parkı'dır. Buna rağmen yerel halk başta olmak üzere Sazova Parkı ismi daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Sazova Parkı yalnız bulunduğu bölge ve şehrin değil ülkemizin de en güzel ve büyük parkları arasında yerini alıyor.



Sazova Parkı Hakkında Bilgi



Sazova Parkı; farklı atmosferi ile diğer parklar ile karşılaştırıldığında özgün bir mekan olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Parkın methini duyan çok birçok insan sevdikleri ile beraber bu özel parkı gezip görmeye geliyor. Özellikle hafta sonları ve tatil sezonlarında parka gelenlerin sayısında gözle görülebilen bir artış oluyor. Birbirinden güzel etkinlik alanlarıyla bezeli olan park, bölgedeki gezilecek yerler listesinde üst sıralarda bulunuyor. Çocuklar başta olmak üzere her yaştan insana hitap eden Sazova, yaklaşık olarak 400 bin metrekarelik alan üzerine kurulmuştur.



Sazova Parkı Nerede?



Sazova Parkı deyince akla ilk olarak çocukların eğlenebileceği alanların ve oyuncakların bulunduğu bir park yalnız akıllara gelmemeli. Park, yetişkinlerin de keyifli zamanlar geçirebileceği bölümler ile dolu. Aileleri, çocukları ve tüm sevdikleri ile birlikte unutulmaz zamanlar geçirmek isteyenler Sazova Parkı'nın nerede bulunduğunu merak ediyor. Sazova Parkı diğer bir deyişle Bilim, Sanat ve Kültür Parkı, Eskişehir'de yer alıyor ve insanların en fazla vakit geçirdikleri park olarak gözde yerler arasında misafirlerini bekliyor.



Sazova Parkı'na Nasıl Gidilir?



Sazova Parkı, Eskişehir'in batı kesiminde yer alıyor. Bilim, kültür ve sanatın kesişme noktası olan Sazova bu alanlara hizmet eden bölümleri ile en fazla gidilmek istenen parkların başında geliyor. Sazova Parkı, Yeni Eskişehir Stadyumu'nun hemen yanında. Merkezi bir konuma sahip parka şehir merkezinden kolaylıkla ve kısa sürede ulaşım sağlanabiliyor. Şehir merkezinden, Porsuk Çayı civarından veya Odunpazarı Evleri'nin olduğu bölgeden parka taksi ile 10-20 dakikada 20-25-TL gibi cüz-i bir ücretle varılabiliyor. Odunpazarı'ndan 11 ve 17 no'lu otobüsler ile de ulaşım imkanı var.



Sazova Parkı Tarihi



Sazova Parkı, Eskişehir'in Disneyland'ı olarak yapımı henüz tam olarak bitmeden 2008 yılının ekim ayında açılmıştır. Ramazan Bayramı süresince ziyarete açılan park, kısa zamanda büyük bir hayranlık ve beğeni kazanmıştır. Parkta Nuh'un Gemisi'nin yanı sıra 25 bin metrekarelik bir gölet, park çevresinde dolaşan sevimli buharlı bir mini tren, çocuk oyun alanları, bilim ve deney müzesi, konser alanları, amfi tiyatro ve hayvanat bahçesi yer alıyor.



Sazova Parkı Özellikleri



Sazova Parkı tematik alanları ile bilimden sanata; eğlenceden dinlenmeye kadar pek çok alanda faaliyet gösteren dinamik bir park olma özelliğine haiz. Sazova'ya gelenler ilgi alanlarına göre parkta yer alan çeştli bölümlerde aradıklarını bulabiliyor. Sazova Parkı, ücretsiz giriş yapılabilen parklardan biri. Bununla birlikte parkta bulunan farklı bölümler için ziyaretçilerden özel ücretler talep edilebiliyor. Esminyatürk Türk Dünyası Şaheserleri, Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi mutlaka görülmesi gereken yerler arasındadır.