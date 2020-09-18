Sazlıca Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Sazlıca Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Sazlıca plajı, İzmir illine çok yakın olduğu için tatile çıkma şansını bulamayan İzmir'li kişiler için genel olarak buraya gelinir. Bununla birlikte bazı çevre illerdeki kişilerinde yoğun ilgi gösterdiği bir plajdır. Bu plaj mutlaka görülmesi gereken ve denize rahat bir şekilde girebilen sahillerden birisidir. Genelde hafta sonlarında günü birlik olarak gelen ziyaretçilerin en yoğun ilgi gösterdiği Sazlıca plajı tatile zamanı olmayanların uğrak noktasıdır.

Sazlıca Plajı Hakkında Bilgi

Ülkemizin en güzel yerinde olan ve yalnız yaz mevsiminde değil ilkbahar mevsiminde de denize girilebilen bir plaj olarak bilinmektedir. Sazlıca plajı Foça sever insanların en sevdiği plaj olmakla birlikte genel olarak biraz serin bir denizdir. Bazı günlerde yaz aylarında bile bu sazlıca plajı biraz üşütebilir.

Ülkemizde İzmir çevresinde yaşayan pek çok insanların havaların ısınması ile beraber günübirlikçi kişilerin tatil için akın ettiği bir yer olmaktadır. Bu sazlıca plajında denize girilebilecek plajların yanı sıra bir de kamp alanları da bulunmaktadır. Bu nedenle hemen hemen her bütçeye hitap etmekte olan bir plajdır.

Sazlıca Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

İzmir Foça ilçesi sınırları arasında yer alan sazlıca plajı, Eski Foça ile Yeni Foça’nın arasındadır. Yeni Foça’ya yaklaşık olarak 2 km uzaklıkta Eski Foça’ya ise yaklaşık 16 km uzaklıkta bulunmaktadır. Bu plaja şehir merkezinden hareket eden minibüsler kullanılarak ulaşılabilir ya da özel araçlar ile yol boyunca tabelalar kontrol edilerek gelinebilir.

Sazlıca Plajı Özellikleri Nelerdir?

Sazlıca plajı, tatil planları günübirlikçi olarak yapıldığı zaman da oldukça eğlenceli bir plajdır. Burada irili ufaklı olarak üç adet plaj bulunmaktadır. Denizi oldukça temiz ve berrak olmaktadır. Bu nedenle denizin içini görmek mümkündür. Tek sorun denizin suyunun soğuk olmasıdır. Ayrıca derin bir denizdir ve deniz kestanesi olabilir bu nedenle mutlaka ve mutlaka deniz ayakkabısı ile denize girmek gereklidir. Ayrıca bu plajda dalış yapmak isteyen kişiler için özel bir dalış klübü de yer almaktadır. Buna ek olarak balık tutmakta mümkündür. Bu nedenle bu plajda yok yoktur denilebilir.

Sazlıca Plajı Kamp Yerleri ve Ücretleri?

Sazlıca plajında yaz mevsimi sezonu kamp yapmak için ve piknik için güzel bir sezondur. Bu plaj bu iki amaç ile ikiye ayrılmıştır. Plaj içinde kamp alanında duş alma, wc, soyunma kabini imkanları halka sunulmaktadır. Hiç kuşkusuz ki bu muhteşem doğa ve plaj da sezon dışında kamp yapan kişi sayısı da az denilmeyecek kadar çok olmaktadır. Ayrıca kamp alanında karavan ile girişte mevcut olup güvenlik bulunmaktadır.

Sazlıca Plajı Giriş Ücreti Ne Kadardır?

Sazlıca plajı halka açık bir muhteşem doğa plajıdır. Her ne kadar yan taraflarında özel işletmeler olsa dahi genel olarak ücretsizdir. Denize girebileceğiniz güzel plaj bölümlere fazlası ile mevcut olsa dahi özellikle hafta sonları genel olarak çok kalabalık olması nedeni ile zaman zaman bir takım ufak tefek sorunlar yaşayabilirsiniz.