Savaşlarda yıkılmayan tarihi tabyanın her noktası çöküyor

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamid döneminde savaşlarda kullanılması ve Palandöken geçidini tutması için 135 yıl önce yaptırılan Küçük Palandöken Tabyası üç ayrı noktadan çöktü. Bakımı neredeyse hiç yapılmayan tabyanın üç ayrı noktasında 3 metre derinliğinde çukurlar oluştu. Çukurların yanı sıra tabyanın duvarlarının büyük bir kısmı da zarar görmüş durumda. 3200 metre yükseklikteki tarihi tabya definecilerin de uğrak yeri haline geldi.







“Birkaç yıl sonra bu tabyalar tamamen yıkılmış duruma gelecek”



Erzurum İli Tanıtma Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Kızılkaya, tarihi tabyanın ciddi adımlar atılarak restore edilmediği takdirde yakın zamanda tamamen çökeceğini ifade ederek, “1884 yılından sonra yapılan bu tabya uzun süre savaşlarda kullanılmış bir yer konumunda. 30 yıl öncesinde bu tabya tamamen boşaltıldı. Buralar daha sonra ilgisiz bırakıldı. Şu anda buranın her tarafı çökmüş durumda. İlgisizlik hat safhada. İnsanlar burada ciddi adımlar atmıyor. Birkaç yıl sonra bu tabyalar tamamen yıkılmış duruma gelecek.







Hüzün turizmi açısından buralar değerlendirilecek yerlerdir. Çanakkale batıdan gelen saldırılarda ne kadar önemliyse, Erzurum da doğudan gelen akınlar için o kadar önemliydi. Erzurum’un stratejik konumu gereği yapılan tabyalardı bunlar. Yokluk döneminde büyük emeklerle yapılan bir yer burası, o dönemde burada binlerce asker mücadele vermiş ülkemiz adına.









Bu kadar önem arz eden yerin kaderine terk edilmesi bizleri çok üzüyor. Benim yetkililerden istediğim buranın yeniden restore edilerek turizme kazandırılması. Buranın ziyarete açılması gerek. Buraya her şehirden, her ülkeden insanın gelip ziyaret etmesi gerek” dedi. Küçük Palandöken Tabyası'nın restore edilmeden günümüze kadar ulaşan 16 tabyadan biri olduğu belirtildi.