Satranç Müzesi Nerede? Satranç Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Satranç Müzesi, Ankara şehrinde yer alan ve gezilecek yerler listesinde mutlaka bulunması gereken bir mekandır. Ankara ilinde gezilecek yerler konusunda araştırma yapılırken, kişinin karşısına Ankara'nın müzeleri çıkmaktadır. Satranç Müzesi ise bu müzelerin içerisinde yer almaktadır. Hamamönü'de, 2015 yılında açılan müzenin, tasarımı ziyaretçileri büyüleyen en önemli noktalardan.

Satranç Müzesi Nerede?

Satranç Müzesi; Ankara ilinde yer almaktadır. Hamamönü'de açılan bu müze, ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelmiştir. Satranç Müzesine gitmek için okurlar araştırma yapmaktadırlar.

Satranç Müzesine ulaşmak adına Ankara ilinin herhangi bir konumundan Ulucanlar minibüsüne binmek doğru olacaktır. Bu minibüs müzenin oldukça yakınından geçmektedir. Metro ile ulaşım sağlanacak ise öncelikle Ankaray'a binilmeli. Daha sonra Kurtuluş metro istasyonundan inerek Hamamönü çevresinden Altındağ belediyesi bulunmalıdır. Satranç Müzesi belediyenin tam arkasında yer alacaktır.

Satranç Müzesi Tarihçesi

Satranç Müzesi, 2015 senesinde açılmış olan bir müzedir. Müzenin kurucusu; Akın Gökyay olup kendisi tam anlamıyla bir satranç aşığıdır. 1975 senesinde başladığı satranç takımı koleksiyonları ile 110 ülkeden 703 satranç takımını, ziyaretçilerine sunmaktadır.

Satranç Müzesi Eserleri

Değişik kategorilerde, değişik ülkelerden birçok satranç takımının yer aldığı müze, görülmesi gereken yerler arasında bulunmaktadır. Star Wars, Harry Potter, Şirinler, Asteriks gibi birden fazla karakterin yer aldığı satranç takımları, politik ve tarihi yansıtan satranç takımları, kültürel ve coğrafyaya ilişkin satranç takımları gibi pek çok takımın bulunduğu müze içerisinde toplam olarak 540 adetten fazla satranç seti yer alıyor.

Akın Gökyay; 1975 senesinden günümüze kadar pek çok satranç takımının koleksiyonunu yapmıştır. Meksika, Şili, Türkmenistan, Fransa, Madagaskar gibi yaklaşık yüzden fazla ülkeden topladığı satranç takımlarıyla rekorlar kitabına ismini yazdıran Gökyay'ın eserlerine rastlamak mümkündür.

Satranç Müzesi; çocuk, barış, savaş, medeniyetler ve ülkeler olmak üzre 5 ayrı bölümden oluşuyor. Satranç Müzesinde yer alan tüm satranç takımları; ülkelerin kültürleri ile alakalıdır. Müze içinde Çanakkale Savaşı, Yeniçeriler, 11 Eylül, Haçlı Seferleri gibi konuları ele alan ve bunları simgeleyen konsept satranç setleri bulunmaktadır.

Müze girişinin hemen sağ bölümünde çocuklar adına özel tarzda dizayn edilmiş bir oda bulunuyor. Bu oda içerisinde çocukların seveceği masal ve çizgi kahramanlarının bulunduğu satranç setleri yer alıyor. Müze içerisinde yerleşik piyano da yer almaktadır. Bu bölümde günün belli saatlerinde periyodik ufak konserler bulunmaktadır. Aynı şekilde müze içerisinde belli tarihlerde birbirinden farklı pek çok etkinlikler ziyaretçiler için düzenlenmektedir.

Satranç Müzesi Giriş Ücretleri (2020)

Satranç Müzesinin giriş ücreti; tam ziyaretçiler adına 10 Lira şeklinde belirlenmiştir. 65 yaş üstü ziyaretçiler, öğrenciler ve öğretim elemanları adına 5 Lira ücret alınmaktadır. Bunun yanı sıra 10 kişi ve üstündeki grup ziyaretçiler indirimli fiyattan faydalanabiliyor. Satranç Müzesinin giriş ücretleri bu şekilde belirtilebilir.

Satranç Müzesi Ziyaret Saatleri (2020)

Müze; resmi tatiller ve pazartesi günleri dışında ziyaretçilere açıktır. Salı ve Pazar günleri arasında 10.00 ile 18.00 saatleri içerisinde ziyaretçiler müzeyi gezebilirler.

Satranç Müzesi Hakkında Bilgi

Akın Gökyay; Müzenin kurucusudur. 1975 senesinde başlamış olduğu satranç koleksiyonları ile 31 Ocak 2012'de Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanmıştır. Türkiye çapında tescilli, tek satranç koleksiyonu unvanına sahiptir. Koleksiyonların içerisinde; ahşap, balık kemiği, metal, sabuntaşı, polyester, keçe gibi birden fazla değişik maddelerden imal edilen satranç setleri yer almaktadır.