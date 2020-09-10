Sasalı Hayvanat Bahçesi Nerede? Sasalı Hayvanat Bahçesi Hayvanları, Giriş Ücreti, Çalışma Saatleri Ve İletişim Bilgileri (2020)

Ülkemizde hayvanat bahçeleri oldukça talep görülen ve mutlaka küçük büyük her yaştan insan için gezilmesi gereken bir yerdir.

Sasalı Hayvanat Bahçesi Nerede?

Günümüzde herkes tarafından ilgi gören Sasalı hayvanat bahçesi İzmir ilinde bulunmaktadır. İzmir ilinin Çiğli ilçesinde yer almakta olan bu hayvanat bahçesi kar amacı gütmeden çalışmaktadır. Sasalı hayvanat bahçesi İzmir Büyükşehir Belediyesi aracılığı ile 30 Kasım 2008 tarihinde açılmıştır. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ile Akvaryumlar Birliği üyesi olan bu hayvanat bahçesi 1 yılda yaklaşık olarak 1 milyondan fazla yerli ve yabancı her yaştan kişi tarafından keyif ve eğlence içinde ziyaret edilmektedir.

Sasalı Hayvanat Bahçesinde Bulunan Hayvanlar Nelerdir?

Sasalı hayvanat bahçesi, 125 türden yaklaşık olarak 1.500 hayvanın bulunduğu bir bahçedir. Sasalı hayvanat bahçesi ortalama olarak 425.000 m²'lik bir doğa harikası alan üzerinde kurulmuştur. İzmir'de daha önce kapatılan İzmir Hayvanat Bahçesi'nden pek çok hayvan buraya getirilmiştir. Ayrıca Sasalı hayvanat bahçesine yurt dışından da birçok hayvan getirilerek doğal ortamlarına bırakılmaktadır. Sasalı hayvanat bahçesinde birbirinden farklı olan hayvanlar vardır.

Hayvanat bahçesi çeşitli alanlara ayrılmış ve bunlar: kanatlı barınağı, Afrika savanı, gölet, maymun adaları, tropikal merkez, Asya filleri, çocuk hayvanat bahçesi, yırtıcı kuşlar, diğer memeliler ve diğer kuşlar şeklindedir. Afrika savanı kısmında zürafalar, su aygırları, zebralar ve deve kuşları yer almaktadır. Gölet bölümü ise yaklaşık olarak 8.450 m2 büyüklüğünde bir alan olup bu bölümde kuğular, su kuşları ve ördekler sergilenmektedir.

Kanatlı barınağı, yaklaşık olarak 3.000 m2'lik bir alana sahip olan kanatlı barınağı sergi alanında su kuşları başta olmak üzere ördekler, keklikler, leylekler ve aynaklar bulunmaktadır. Yırtıcı kuşlar bölümü ise 2.000 m2'lik bir alanda kurulmuştur.

Yırtıcı kuşlar bölümünde çeşitli kuşlar bulunmaktadır. Bunlar kartallar, akbabalar, şahinler ve baykuşlardır. Maymun adaları bölümü ise iki adadan oluşmaktadır ve 6.600 m2'lik bir alana kurulmuştur. Bu alanında velvetler ve siyah makaklar gibi maymunlar yaşamaktadır. Tropik merkez bölümü, Türkiye'nin ilk olan tropik merkezidir. Burada bulunan hayvanlar şu şekildedir. Yılanlar, kertenkeleler, kaplumbağalar, balıklar, marmosetler ve meyve yarasalarıdır.

Sasalı Hayvanat Bahçesi Çalışma Saatleri Nasıldır?

Sasaı hayvanat bahçesi her gün açık olmakta ve burayı gezerek çeşitli hayvanları görmek isteyen kişiler için çalışma saatleri aşağıdaki gibidir.

Pazartesi günü saat 09:00–18:00

Salı günü saat 09:00–18:00

Çarşamba günü saat 09:00–18:00

Perşembe günü saat 09:00–18:00

Cuma günü saat 09:00–18:00

Cumartesi günü saat 09:00–19:00

Pazar günü saat 09:00–19:00 şeklindedir. Burada da görüldüğü üzere hafta sonu çalışma saatleri akşam 19:00' a kadar devam etmektedir.

Sasalı Hayvanat Bahçesi İletişim Bilgileri Nedir?

Özellikle çocuklar ve bebekler başta olmak üzere ülkemizde hemen hemen her insan hayvanat bahçesini gezmeyi çok sever. Sasalı hayvanat bahçesine ulaşmak için iletişim bilgileri: (0232) 327 39 00 şeklindedir. Buradan detaylı olarak Sasalı hayvanat bahçesi ile ilgili sorulara cevaplar bulunmaktadır.

Sasalı Hayvanat Bahçesi Giriş Ücreti Nedir?

Muhteşem bir doğaya ve yeşil alana sahip olan Sasalı hayvanat bahçesinin 2020 yılı için giriş ücreti öğrenciler için ve yetişkinler için farklı fiyatlandırılmıştır. Öğrenciler için yani indirimli bilet için ücret: 5 TL iken yetişkinler için yani tam bilet: 10 TL olarak belirlenmiştir.