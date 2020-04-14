Sarp kayalıkların arasında saklı altın kumlu plaj Praia Do Camilo

Sarp kayalıkların arasına saklı plaja 200 ahşap basamaklı bir merdivenle iniliyor. Altın renkli kumsal, kristal berraklığında masmavi sulara sahip plaj, kayalar arasındaki korunaklı pozisyonu nedeniyle okyanus dalgalarından etkilenmiyor ve bu sayede yüzmek için güvenli bir ortam sağlıyor.

Plajın her iki yanındaki kaya oluşumları, mağaralar da barındırıyor. Yırtıcı kuşlar erişemediğinden; kayalık girinti-çıkıntılardaki platformlar büyük karabataklar, ringa martıları ve kara başlı martıların da aralarında olduğu sayısız deniz kuşunu için de güvenli bir ortam sağlıyor.