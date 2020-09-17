Sarıyer Kadınlar Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Sarıyer Kadınlar Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Pek çok İstanbullunun merak ettiği Sarıyer Kadınlar Plajı sadece kadınlara özel bir plajdır. Plaj bünyesinde çalışanların da bayan olması sebebiyle birçok kişi tarafından gidilmektedir. Özellikle denizin içi ve sahilin tamamen kum olması da ilgi çekici özellikler arasında yer almaktadır.

Sarıyer Kadınlar Plajı Hakkında Bilgi

Sarıyer Kadınlar Plajı diğer adı ile Sarıyer Altınkum Kadınlar Plajı ismini tamamen kum olmasından almaktadır. Hem denizin içi hem de sahili kum olması sebebiyle pek çok kişi tarafından da tercih edilen bir bölge olmaktadır. Plaj içerisine sadece bayanlar alınmaktadır. Hatta içeride çalışan tüm personel bayanlardan oluşmaktadır. Bu nedenle bayanlar için rahatça yüzülecek ve güneşlenecek bir mekan olmaktadır.

Sarıyer Kadınlar Plajı içerisine yiyecek ve içecek ile girilmesi mümkündür. Özellikle İstanbullular için yaz aylarında kısa bir kaçamak yapılacak bir yer olması nedeniyle birçok bayan tarafından tercih edilen yerlerden birisidir. Temiz bir denize sahip, geniş kumsalı ile keyifli dakikalar geçirmek mümkündür.

Sarıyer Kadınlar Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Sarıyer Kadınlar Plajı adından da anlaşılacağı gibi İstanbul ilinde Sarıyer ilçesinde yer almaktadır. Rumeli Kavağında İskele caddesi üzerinde yer alan Sarıyer Kadınlar Plajına ulaşım ise İstanbul'un pek çok yerinden mümkündür. Özel araçlar ile şehir hatları vapuru veya toplu taşıma ile ulaşım sağlanmaktadır.

Sarıyer Kadınlar Plajına toplu taşıma ile ulaşım sağlanabilmesi için metro ile Hacıosman durağına gelinmesi gerekmektedir. Buradan Sarıyer Rumeli Kavağı otobüslerine binerek Rumeli Kavağına ulaşılması gerekir. Bu durakta inerek Sarıyer Kadınlar Plajına 10 dakika yürüyerek ulaşım sağlayabilirsiniz.

Sarıyer Kadınlar Plajına ulaşım özel servisler ile de sağlanmaktadır. Plaja hem Anadolu yakasından hem de Avrupa yakasından farklı şirketlere ait servisler ile ulaşım sağlanabilir. Servis ücretleri gidiş ve dönüş 10 yaş üstü kız çocuklarında 50 TL'dir. 6 ile 10 yaş aralığında 15 TL, 6 yaşından küçük çocuklarda ise ücretsizdir. Ayrıca plaj içerisinde 8 yaş üstü erkek çocukların girmesi yasaktır.

Sarıyer Kadınlar Plajı Özellikleri

Sarıyer Kadınlar Plajı İstanbul içerisinde gidilebilecek en temiz plajlardan birisidir. Plajda soyunma kabinleri, tuvaletler, yiyecek içecek satışı için kafe, cankurtaran, şezlong ve güvenlik hizmetleri yer almaktadır. Bunlar dışında namaz kılmak isteyen ve ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için mescit yer almaktadır.

Sarıyer Kadınlar Plajı özelliklerinden birisi de mavi bayraklı olmasıdır. Türkiye'de mavi bayraklı olan plajlardan birisidir. Ayrıca kadınlara özel olan plaj içerisinde personeller dahil herkes kadınlardan oluşmaktadır. Plaj içerisinde yemek yemek ve içmek için cafe yer almaktadır. Ayrıca yanınızda kendi yiyeceğinizi getirmenizde hiçbir sakınca bulunmamaktadır.

Sarıyer Kadınlar Plajı Kamp Yerleri ve Ücretleri

İstanbul'da oldukça talep gören Sarıyer Kadınlar Plajı içerisinde kamp alanı yer almaktadır. Günü birlik gelinen Sarıyer Kadınlar Plajı genellikle hafta sonları oldukça kalabalıktır. Hafta içi daha sakin olduğunu söyleyebiliriz.

Sarıyer Kadınlar Plajı Konaklama Detayları ve Ücretleri

Sarıyer Kadınlar Plajı halka günü birlik hizmet vermektedir. Konaklama ve kamp yapılacak bir alanı bulunmamaktadır. Plaj içerisinde giriş ücretine dahil olan başka hizmetlerde yer almaktadır. Bunlar soyunma kabini, WC, Duş alanı, Oturulacak alanlar ve gidiş dönüş ücretidir.

Sarıyer Kadınlar Plajı Giriş Ücreti

Servis kullanmayan ve kendi imkanları ile gelen kişiler için giriş ücreti kişi başı 30 TL'dir. Servis ile gelen vatandaşlar için Anadolu Yakasından 55 TL, Avrupa yakasından 50 TL'dir.